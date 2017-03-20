«Крылья Советов» сыграют с ЦСКА в Москве 2 апреля
Российская футбольная премьер-лига представила расписание матчей 21-го тура чемпионата России.
В главном матче тура казанский «Рубин» примет питерский «Зенит» 1 апреля. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.
Полностью календарь 21-го тура выглядит так:
31 марта, пятница
«Анжи» - «Урал» (19.30)
1 апреля, суббота
«Уфа» - «Локомотив» (15.00)
«Рубин» - «Зенит» (17.30)
2 апреля, воскресенье
«Амкар» - «Терек» (14.00)
ЦСКА – «Крылья Советов» (16.30)
«Арсенал» - «Томь» (19.00).
В главном матче тура казанский «Рубин» примет питерский «Зенит» 1 апреля. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.
Полностью календарь 21-го тура выглядит так:
31 марта, пятница
«Анжи» - «Урал» (19.30)
1 апреля, суббота
«Уфа» - «Локомотив» (15.00)
«Рубин» - «Зенит» (17.30)
2 апреля, воскресенье
«Амкар» - «Терек» (14.00)
ЦСКА – «Крылья Советов» (16.30)
«Арсенал» - «Томь» (19.00).
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