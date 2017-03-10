«Крылья Советов» стали обладателями Кубка Карпова-2017
На третьем поле самарского стадиона «Металлург» прошел традиционный детский турнир по футболу на приз легендарного самарского футболиста и тренера Виктора Ивановича Карпова, которому на днях исполнилось 90 лет.
В 11-м по счету турнире приняли участие восемь команд, составленные из игроков 2005-2006 годов рождения: ЦПФ «Крылья Советов», Академия имени Юрия Коноплева, «Сызрань-2003», «Спартак» (Димитровград), ФК «Жигулевск», ФК «Виктория», ФК «Самара» и ФК «Юнит».
В финале юные воспитанники Центра подготовки футбола «Крыльев Советов» с минимальным счетом обыграли «Викторию» и стали обладателями Кубка Карпова-2017. Кубок победителям вручал сам Карпов. На третьем месте - ФК «Сызрань-2003», переигравшая воспитанников тольяттинской Академии имени Коноплева.
Лучшим игроком турнира был признан Максим Жуков из «Крыльев», вратарем – Андрей Семенов из ФК «Виктория», защитником – Игорь Варламов из «Сызрани-2003». Лучшим бомбардиром стал Олег Пенин, а лучшим нападающим Александр Подопригора – оба воспитанники «Крыльев».
В 11-м по счету турнире приняли участие восемь команд, составленные из игроков 2005-2006 годов рождения: ЦПФ «Крылья Советов», Академия имени Юрия Коноплева, «Сызрань-2003», «Спартак» (Димитровград), ФК «Жигулевск», ФК «Виктория», ФК «Самара» и ФК «Юнит».
В финале юные воспитанники Центра подготовки футбола «Крыльев Советов» с минимальным счетом обыграли «Викторию» и стали обладателями Кубка Карпова-2017. Кубок победителям вручал сам Карпов. На третьем месте - ФК «Сызрань-2003», переигравшая воспитанников тольяттинской Академии имени Коноплева.
Лучшим игроком турнира был признан Максим Жуков из «Крыльев», вратарем – Андрей Семенов из ФК «Виктория», защитником – Игорь Варламов из «Сызрани-2003». Лучшим бомбардиром стал Олег Пенин, а лучшим нападающим Александр Подопригора – оба воспитанники «Крыльев».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
9 марта 2017
150
9 марта 2017
252
7 марта 2017
340
6 марта 2017
318
6 марта 2017
282
6 марта 2017
278
3 марта 2017
462
9 марта 2017 , 18:26
153
Это данные на 1 марта текущего года.
9 марта 2017 , 18:01
142
Проведение городского фестиваля запланировано на 12 марта в детской музыкальной хоровой школе №...
9 марта 2017 , 17:52
150
В Ярославле завершился первый этап Кубка России по прыжкам на батуте, где воспитанники...
9 марта 2017 , 17:43
176
Об этом руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской...
9 марта 2017 , 17:25
899
ЧП произошло вчера днем. Известно, что здание располагается напротив ТЦ «Вива...
9 марта 2017 , 17:22
190
Сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на территории села Большая Дергуновка,...
9 марта 2017 , 16:29
1654
Указом Президента России Владимира Путина от занимаемых должностей освобождены 10...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5310
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4267
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
3350
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
9 марта 2017
3168
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1071
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
585
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
636
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
480
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...