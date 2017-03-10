«Крылья Советов» стали обладателями Кубка Карпова-2017

В 11-м по счету турнире приняли участие восемь команд, составленные из игроков 2005-2006 годов рождения: ЦПФ «Крылья Советов», Академия имени Юрия Коноплева, «Сызрань-2003», «Спартак» (Димитровград), ФК «Жигулевск», ФК «Виктория», ФК «Самара» и ФК «Юнит».В финале юные воспитанники Центра подготовки футбола «Крыльев Советов» с минимальным счетом обыграли «Викторию» и стали обладателями Кубка Карпова-2017. Кубок победителям вручал сам Карпов. На третьем месте - ФК «Сызрань-2003», переигравшая воспитанников тольяттинской Академии имени Коноплева.Лучшим игроком турнира был признан Максим Жуков из «Крыльев», вратарем – Андрей Семенов из ФК «Виктория», защитником – Игорь Варламов из «Сызрани-2003». Лучшим бомбардиром стал Олег Пенин, а лучшим нападающим Александр Подопригора – оба воспитанники «Крыльев».