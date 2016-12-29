«Крылья Советов» провели матч для детей-инвалидов
Вы когда-нибудь видели полтора десятка Дедов Морозов на футбольном поле? Лично я увидел впервые. А произошло это поистине историческое для самарского спорта событие вчера на тренировочной базе «Крыльев Советов», что в Загородном парке.
Ветераны «Крыльев Советов» во главе с рекордсменом футбольного клуба по количеству сыгранных матчей Валерьяном Панфиловым встретились на искусственном газоне запасного поля с юными футболистами из специализированных самарских школ-интернатов, где учатся ребята с различными ограничениями по здоровью - от слабослышащих до страдающих детским церебральным параличом.
- Наша футбольная команда «Крылья мечты» существует уже четыре года, - рассказал ее капитан и главный организатор Андрей Елисеев. - Для нас главным было увлечь подростков футболом, вытащить их из дома во дворы и доказать, что особенности физического развития - это не приговор, ребята могут встречаться на спортивных площадках с обычными сверстниками. Мы принимаем участие во многих городских соревнованиях и с удовольствием откликнулись на предложение «Крыльев Советов» сыграть необычный новогодний матч.
В команде Дедов Морозов мы увидели немало известных футболистов. Ворота надежно защищал голкипер «Крыльев Советов» начала 90-х годов, а ныне один из тренеров молодежной команды клуба Виктор Гаус. Счет в матче открыл двукратный чемпион мира по болотному футболу и лучший вратарь знаменитого турнира по пляжному футболу «Золотые пески Самары» Александр Гринкевич, переквалифицировавшийся в нападающего. Ассистировал ему, кстати, заслуженный мастер спорта по футболу, чемпион Сурдолимпиады среди слабослыщащих в составе сборной России Сергей Доркичев, которого ветераны «Крыльев» зачислили в свою команду. Для ребят из специнтернатов Доркичев - настоящая футбольная икона и яркий образец того, как много можно добиться в спорте, даже если ты инвалид детства. Ну а героем матча стал, несомненно, Вячеслав Зимнюков, возглавляющий в «Крыльях» отдел по работе с болельщиками. Самый колоритный, пожалуй, на поле Дед Мороз сделал дубль, благодаря которому хозяева поля одержали заслуженную победу со счетом 3:1. Но проигравших, несмотря на счет, в этот день не было.
- Надеюсь, что все наши соперники - юные футболисты получили колоссальное удовольствие от общения со звездами самарского спорта, - подвел итог матча Валерьян Панфилов. - Если бы я в 13 лет побывал на базе «Крыльев Советов», то был бы безмерно счастлив. Надеюсь, что наша дружеская встреча станет традиционной.
Всем юным футболистам Деды Морозы вручили подарки. Не обошла игроков вниманием и администрация Октябрьского района. От нее участникам поединка вручили оригинальные призы. Удостоился подарка и отец известного самарского хоккейного голкипера, чемпиона мира в составе сборной России Семена Варламова. Александру Игоревичу председатель фонда поддержки «Крыльев Советов» Игорь Поваров вручил клубную майку для сына.
- Пусть Семен станет официальным представителем «Крыльев Советов» в Национальной хоккейной лиге, - сказал Поваров.
И вот о чем еще подумали: а почему бы нынешнему вратарю «Колорадо Эвеланш» не стать послом и чемпионата мира по футболу-2018 от Самарской области за океаном в сильнейшей хоккейноq лиге? Удивлять так удивлять! Был бы неплохой новогодний сюрприз для всех любителей спорта.
Всем юным футболистам Деды Морозы вручили подарки. Не обошла игроков вниманием и администрация Октябрьского района. От нее участникам поединка вручили оригинальные призы. Удостоился подарка и отец известного самарского хоккейного голкипера, чемпиона мира в составе сборной России Семена Варламова. Александру Игоревичу председатель фонда поддержки «Крыльев Советов» Игорь Поваров вручил клубную майку для сына.
- Пусть Семен станет официальным представителем «Крыльев Советов» в Национальной хоккейной лиге, - сказал Поваров.
И вот о чем еще подумали: а почему бы нынешнему вратарю «Колорадо Эвеланш» не стать послом и чемпионата мира по футболу-2018 от Самарской области за океаном в сильнейшей хоккейноq лиге? Удивлять так удивлять! Был бы неплохой новогодний сюрприз для всех любителей спорта.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
29 декабря 2016
75
25 декабря 2016
311
25 декабря 2016
150
20 декабря 2016
259
20 декабря 2016
269
18 декабря 2016
472
18 декабря 2016
350
13 декабря 2016
350
29 декабря 2016 , 16:42
93
Днем 31 декабря температура будет держаться в пределах от -1 до -6 градусов.
29 декабря 2016 , 16:40
98
С 31 декабря по 8 января предприятия «Т Плюс» и «ПТС» будут находиться в...
29 декабря 2016 , 16:37
109
Наименования новым улицам в поселке Смышляевка были присвоены постановлением администрации...
29 декабря 2016 , 16:09
114
Сегодня на площади Куйбышева распахнул свои двери сказочный городок.
29 декабря 2016 , 15:51
106
ДТП произошло 22 декабря 8:40 в Кировском районе на пересечении улиц Транзитная и...
29 декабря 2016 , 15:15
138
Уже шестой год сотрудников газеты встречают воспитанники социального приюта для детей и...
29 декабря 2016 , 14:53
125
Сегодня Госавтоинспекция Самары при поддержке региональной общественной организации...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11 декабря 2016
12237
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7722
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6720
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6719
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
1078
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
30 ноября 2016
406
В регионе продолжается поддержание в готовности к антитеррористическим мероприятиям...
30 ноября 2016
444
Возгорание зафиксировали вчера, 29 ноября, в 18:33 в Кировском районе.
30 ноября 2016
384
В предстоящие зимние каникулы ожидается повышенный спрос среди пассажиров.