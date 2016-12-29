«Крылья Советов» провели матч для детей-инвалидов

Вы когда-нибудь видели полтора десятка Дедов Морозов на футбольном поле? Лично я увидел впервые. А произошло это поистине историческое для самарского спорта событие вчера на тренировочной базе «Крыльев Советов», что в Загородном парке.



Ветераны «Крыльев Советов» во главе с рекордсменом футбольного клуба по количеству сыгранных матчей Валерьяном Панфиловым встретились на искусственном газоне запасного поля с юными футболистами из специализированных самарских школ-интернатов, где учатся ребята с различными ограничениями по здоровью - от слабослышащих до страдающих детским церебральным параличом.



- Наша футбольная команда «Крылья мечты» существует уже четыре года, - рассказал ее капитан и главный организатор Андрей Елисеев. - Для нас главным было увлечь подростков футболом, вытащить их из дома во дворы и доказать, что особенности физического развития - это не приговор, ребята могут встречаться на спортивных площадках с обычными сверстниками. Мы принимаем участие во многих городских соревнованиях и с удовольствием откликнулись на предложение «Крыльев Советов» сыграть необычный новогодний матч.



В команде Дедов Морозов мы увидели немало известных футболистов. Ворота надежно защищал голкипер «Крыльев Советов» начала 90-х годов, а ныне один из тренеров молодежной команды клуба Виктор Гаус. Счет в матче открыл двукратный чемпион мира по болотному футболу и лучший вратарь знаменитого турнира по пляжному футболу «Золотые пески Самары» Александр Гринкевич, переквалифицировавшийся в нападающего. Ассистировал ему, кстати, заслуженный мастер спорта по футболу, чемпион Сурдолимпиады среди слабослыщащих в составе сборной России Сергей Доркичев, которого ветераны «Крыльев» зачислили в свою команду. Для ребят из специнтернатов Доркичев - настоящая футбольная икона и яркий образец того, как много можно добиться в спорте, даже если ты инвалид детства. Ну а героем матча стал, несомненно, Вячеслав Зимнюков, возглавляющий в «Крыльях» отдел по работе с болельщиками. Самый колоритный, пожалуй, на поле Дед Мороз сделал дубль, благодаря которому хозяева поля одержали заслуженную победу со счетом 3:1. Но проигравших, несмотря на счет, в этот день не было.



- Надеюсь, что все наши соперники - юные футболисты получили колоссальное удовольствие от общения со звездами самарского спорта, - подвел итог матча Валерьян Панфилов. - Если бы я в 13 лет побывал на базе «Крыльев Советов», то был бы безмерно счастлив. Надеюсь, что наша дружеская встреча станет традиционной.



Всем юным футболистам Деды Морозы вручили подарки. Не обошла игроков вниманием и администрация Октябрьского района. От нее участникам поединка вручили оригинальные призы. Удостоился подарка и отец известного самарского хоккейного голкипера, чемпиона мира в составе сборной России Семена Варламова. Александру Игоревичу председатель фонда поддержки «Крыльев Советов» Игорь Поваров вручил клубную майку для сына.



- Пусть Семен станет официальным представителем «Крыльев Советов» в Национальной хоккейной лиге, - сказал Поваров.



И вот о чем еще подумали: а почему бы нынешнему вратарю «Колорадо Эвеланш» не стать послом и чемпионата мира по футболу-2018 от Самарской области за океаном в сильнейшей хоккейноq лиге? Удивлять так удивлять! Был бы неплохой новогодний сюрприз для всех любителей спорта.