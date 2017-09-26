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Главная/Спорт/

«Крылья Советов» проиграли главному конкуренту в ФНЛ

В 15-м туре ФОНБЕТ-Первенства России встречались два лидера турнира - красноярский «Енисей» и «Крылья Советов».

Принимающие нашу команду красноярцы занимали первую строчку в турнирной таблице, имея с «Крыльями» одинаковое количество очков, но опережая самарскую команду по количеству забитых мячей.

В прошедшем в воскресенье, 24 сентября, матче «Енисей» с минимальным счетом одержал победу над «КС» - 1:0. Мяч был забит на 38 минуте Егором Ивановым.

Следующую игру «Крылья Советов» проведут в Самаре в субботу, 30 сентября, в 15:00.  В гости к волжанам приедет санкт-петербургский «Зенит-2».
Дата: 24 сентября 2017 , 16:16
416
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: www.kc-camapa.ru
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