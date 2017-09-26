«Крылья Советов» проиграли главному конкуренту в ФНЛ
В 15-м туре ФОНБЕТ-Первенства России встречались два лидера турнира - красноярский «Енисей» и «Крылья Советов».
Принимающие нашу команду красноярцы занимали первую строчку в турнирной таблице, имея с «Крыльями» одинаковое количество очков, но опережая самарскую команду по количеству забитых мячей.
В прошедшем в воскресенье, 24 сентября, матче «Енисей» с минимальным счетом одержал победу над «КС» - 1:0. Мяч был забит на 38 минуте Егором Ивановым.
Следующую игру «Крылья Советов» проведут в Самаре в субботу, 30 сентября, в 15:00. В гости к волжанам приедет санкт-петербургский «Зенит-2».
Принимающие нашу команду красноярцы занимали первую строчку в турнирной таблице, имея с «Крыльями» одинаковое количество очков, но опережая самарскую команду по количеству забитых мячей.
В прошедшем в воскресенье, 24 сентября, матче «Енисей» с минимальным счетом одержал победу над «КС» - 1:0. Мяч был забит на 38 минуте Егором Ивановым.
Следующую игру «Крылья Советов» проведут в Самаре в субботу, 30 сентября, в 15:00. В гости к волжанам приедет санкт-петербургский «Зенит-2».
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