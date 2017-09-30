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«Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» со счетом 1:0

В матче 16-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Крылья Советов» на «Металлурге» обыграли питерский «Зенит-2».

На 11-й минуте Евгений Конюхов нарушил правила на Андрее Панюкове, и арбитр указал на «точку». Пенальти исполнил сам пострадавший. Голкипер самарцев вытащил мяч в левом от себя углу.

Спустя 19 минут гол забил самарец Сергей Корниленко. Хозяева открыли счет – 1:0, который сохранился до конца игры. В итоге «Крылья» с минимальным счетом победили «Зенит-2».

Следующий матч «КС» проведут в следующую субботу, 7 октября. На выезде в Воронеже самарцы сыграют против «Факела».

После матча Дмитрий Азаров позвонил главному тренеру самарского клуба и поздравил его с победой. Глава региона и Андрей Тихонов также договорились провести рабочую встречу, чтобы обсудить планы развития клуба 
Дата: 30 сентября 2017 , 20:11
239
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: www.kc-camapa.ru
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