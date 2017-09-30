«Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» со счетом 1:0

На 11-й минуте Евгений Конюхов нарушил правила на Андрее Панюкове, и арбитр указал на «точку». Пенальти исполнил сам пострадавший. Голкипер самарцев вытащил мяч в левом от себя углу.Спустя 19 минут гол забил самарец Сергей Корниленко. Хозяева открыли счет – 1:0, который сохранился до конца игры. В итоге «Крылья» с минимальным счетом победили «Зенит-2».Следующий матч «КС» проведут в следующую субботу, 7 октября. На выезде в Воронеже самарцы сыграют против «Факела».После матча Дмитрий Азаров позвонил главному тренеру самарского клуба и поздравил его с победой. Глава региона и Андрей Тихонов также договорились провести рабочую встречу, чтобы обсудить планы развития клуба