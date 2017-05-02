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«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» 11:1 по угловым

В понедельник, 1 мая, самарские футболисты провели очередной матч чемпионата России. Встреча с ФК "Оренбург" завершилась ничьей.

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, но, к сожалению для самарских болельщиков, закончился со счетом 0-0. Во втором тайме гости огорчили самарскую торсиду. На 68 минуте матча футболист Благо отправил мяч в ворота «Крыльев» со штрафного. Сравнять счет, несмотря на многочисленные атаки, самарцам удалось лишь на 85 минуте. Ятченко реализовал пенальти, назначенный за снос в штрафной Сергея Корниленко. В оставшееся время «Крыльям» не удалось вырвать победу. После этого тура команда поднялась на 14 место, но по-прежнему остается в опасной близости от зоны вылета.

Стоит отметить, что в игре против "Газовика" "Крылья Советов" 11 раз подавали угловые, против одного у соперника. Однако реализовать такое преимущество по стандартам волжанам, к сожалению, не удалось.

Следующий свой матч "Крылья Советов", имеющие в активе 22 очка, проведут на выезде. Их соперником станет "Урал" из Екатеринбурга, который занимает 11 место с 29 набранными очками.

 

Дата: 1 мая 2017 , 18:27
368
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Крылья Советов - Самара
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