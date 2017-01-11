«Крылья Советов» начнут подготовку к весенней части чемпионата страны в турецком городе Белек
Первый втягивающий сбор продлится на средиземноморском побережье до 21 января.
Перед возвращением команда проведет товарищескую встречу. Затем короткий отдых в Москве и вновь на привычные поля в тот же Белек.
Второй сбор в отеле Regnum продлится до 7 февраля. Но за эти две недели количество спаррингов увеличится в несколько раз. Завершающий сбор «Крылья» традиционно проведут в Испании с 11 по 25 февраля, а затем продолжат подготовку на родной тренировочной базе.
В Белек «Крылья» везут четверых молодых воспитанников клуба. В Турцию отправятся Виталий Шильников, Максим Васильев, Владислав Масальский и Николай Кирица. Отметим, что еще один вероятный кандидат в основу - Егор Голенков - выступит в составе юношеской сборной России на мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. Центральный защитник ярославского «Шинника» Кирилл Гоцук также включен в состав команды для просмотра в Турции.
Чтобы снизить общую нагрузку на бюджет, в зимнее трансферное окно решено расстаться с несколькими дорогими футболистами. Первым берега Волги покинул защитник и вице-капитан Ибрагим Цаллагов, отыгравший за «Крылья» семь сезонов. Он дебютировал в 2009 году, провел 195 игр, забил семь голов. Питерский «Зенит» готов не ждать, когда Цаллагов станет свободным агентом, и заплатить за него 300 тысяч евро.
Областной министр спорта Дмитрий Шляхтин так прокомментировал трансферную политику «Крыльев Советов»:
- Мы ведем работу по усилению состава, в том числе с учетом ухода Цаллагова. Новички будут.
Заключительную часть чемпионата «Крылья» начнут встречей с московскими железнодорожниками. В воскресенье, 5 марта, на «Металлурге» подопечные Вадима Скрипченко будут принимать «Локомотив», идущий на десятом месте. В Самару гости приедут сразу после четвертьфинальной кубковой битвы с питерским «Тосно». В субботу, 11 марта, наши футболисты на выезде сыграют с «Уфой», а в воскресенье, 19 марта, дома будут принимать «Ростов». Время матчей утвердят позднее.
Перед возвращением команда проведет товарищескую встречу. Затем короткий отдых в Москве и вновь на привычные поля в тот же Белек.
Второй сбор в отеле Regnum продлится до 7 февраля. Но за эти две недели количество спаррингов увеличится в несколько раз. Завершающий сбор «Крылья» традиционно проведут в Испании с 11 по 25 февраля, а затем продолжат подготовку на родной тренировочной базе.
В Белек «Крылья» везут четверых молодых воспитанников клуба. В Турцию отправятся Виталий Шильников, Максим Васильев, Владислав Масальский и Николай Кирица. Отметим, что еще один вероятный кандидат в основу - Егор Голенков - выступит в составе юношеской сборной России на мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. Центральный защитник ярославского «Шинника» Кирилл Гоцук также включен в состав команды для просмотра в Турции.
Чтобы снизить общую нагрузку на бюджет, в зимнее трансферное окно решено расстаться с несколькими дорогими футболистами. Первым берега Волги покинул защитник и вице-капитан Ибрагим Цаллагов, отыгравший за «Крылья» семь сезонов. Он дебютировал в 2009 году, провел 195 игр, забил семь голов. Питерский «Зенит» готов не ждать, когда Цаллагов станет свободным агентом, и заплатить за него 300 тысяч евро.
Областной министр спорта Дмитрий Шляхтин так прокомментировал трансферную политику «Крыльев Советов»:
- Мы ведем работу по усилению состава, в том числе с учетом ухода Цаллагова. Новички будут.
Заключительную часть чемпионата «Крылья» начнут встречей с московскими железнодорожниками. В воскресенье, 5 марта, на «Металлурге» подопечные Вадима Скрипченко будут принимать «Локомотив», идущий на десятом месте. В Самару гости приедут сразу после четвертьфинальной кубковой битвы с питерским «Тосно». В субботу, 11 марта, наши футболисты на выезде сыграют с «Уфой», а в воскресенье, 19 марта, дома будут принимать «Ростов». Время матчей утвердят позднее.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
10 января 2017
165
10 января 2017
193
29 декабря 2016
348
25 декабря 2016
433
25 декабря 2016
261
20 декабря 2016
363
20 декабря 2016
384
10 января 2017 , 21:52
178
В самарском аэропорту "Курумоч" подвели итоги работы в период новогодних...
10 января 2017 , 17:12
220
Губернатор Николай Меркушкин встретился с новым руководителем регионального...
10 января 2017 , 17:11
224
14 января в Самарском академическом театре драмы им. Горького состоится премьера...
10 января 2017 , 17:08
244
Завтра отсюда пустят судна на воздушной подушке.
10 января 2017 , 16:10
600
Вылет самолета Boeing авиакомпании «АЛРОСА» из самарского аэропорта...
10 января 2017 , 16:02
305
В январе наступившего года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, пенсионеры...
10 января 2017 , 15:34
178
Ветераны самарского туризма и движения авторской песни в очередной раз отправились на новогодние каникулы в горы
Вот уже два десятилетия не изменяют своей традиции: каждые новогодние праздники они отмечают в...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
15 декабря 2016
8033
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
23 декабря 2016
5708
3
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района.
20 декабря 2016
4640
Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
13 декабря 2016
3211
1
Информация о правонарушителе была получена полицейскими 11 декабря в 3:30. Очевидцы...
12 декабря 2016
802
1
Как ранее писал sgpress.ru , в ТРК планируют разместить продуктовый гипермаркет...
12 декабря 2016
317
Все рабочие места в новом подразделении предоставлены людям с ограниченными возможностями здоровья.
12 декабря 2016
278
В Самаре на расчистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи задействовано почти 600...
12 декабря 2016
354
О регистрации в системе обязательного пенсионного страхования в режиме реального времени...