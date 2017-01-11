«Крылья Советов» начнут подготовку к весенней части чемпионата страны в турецком городе Белек

Перед возвращением команда проведет товарищескую встречу. Затем короткий отдых в Москве и вновь на привычные поля в тот же Белек.Второй сбор в отеле Regnum продлится до 7 февраля. Но за эти две недели количество спаррингов увеличится в несколько раз. Завершающий сбор «Крылья» традиционно проведут в Испании с 11 по 25 февраля, а затем продолжат подготовку на родной тренировочной базе.В Белек «Крылья» везут четверых молодых воспитанников клуба. В Турцию отправятся Виталий Шильников, Максим Васильев, Владислав Масальский и Николай Кирица. Отметим, что еще один вероятный кандидат в основу - Егор Голенков - выступит в составе юношеской сборной России на мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. Центральный защитник ярославского «Шинника» Кирилл Гоцук также включен в состав команды для просмотра в Турции.Чтобы снизить общую нагрузку на бюджет, в зимнее трансферное окно решено расстаться с несколькими дорогими футболистами. Первым берега Волги покинул защитник и вице-капитан Ибрагим Цаллагов, отыгравший за «Крылья» семь сезонов. Он дебютировал в 2009 году, провел 195 игр, забил семь голов. Питерский «Зенит» готов не ждать, когда Цаллагов станет свободным агентом, и заплатить за него 300 тысяч евро.Областной министр спорта Дмитрий Шляхтин так прокомментировал трансферную политику «Крыльев Советов»:- Мы ведем работу по усилению состава, в том числе с учетом ухода Цаллагова. Новички будут.Заключительную часть чемпионата «Крылья» начнут встречей с московскими железнодорожниками. В воскресенье, 5 марта, на «Металлурге» подопечные Вадима Скрипченко будут принимать «Локомотив», идущий на десятом месте. В Самару гости приедут сразу после четвертьфинальной кубковой битвы с питерским «Тосно». В субботу, 11 марта, наши футболисты на выезде сыграют с «Уфой», а в воскресенье, 19 марта, дома будут принимать «Ростов». Время матчей утвердят позднее.