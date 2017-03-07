«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Уфой» в Москве
После разгромного поражения от столичного «Локомотива» (0:3) в стартовом поединке весенней части чемпионата страны по футболу на поле уфимского стадиона «Нефтяник» «Крылья Советов» вернулись в Москву, где начали подготовку к очередному туру в подмосковных Химках.
В субботу, 11 марта, их ждет дома «Уфа», которая под руководством Сергея Семака в прошедшем туре одолела в Грозном «Терек» (1:0). Это восьмая победа уфимцев и седьмая – с минимальным счетом. Семак, начавший работу в качестве главного тренера «Уфы» с выигрыша в Кубке России, стартовал с победы и в чемпионате.
Вместе с «Крыльями» тренируется потенциальный новичок команды - украинский полузащитник Артем Громов, выступавший за киевское «Динамо». Он успешно прошел медосмотр, и сейчас решаются юридические вопросы с его дозаявкой за «Крылья Советов». В Уфу наша команда прилетит накануне матча - 10 марта. В этот же день на стадионе «Нефтяник» сыграют дублеры «Уфы» и «Крыльев». Начало этой встречи в 14.00 по самарскому времени. Молодежный состав «Крыльев Советов» отправится в Башкортостан накануне клубным автобусом. Игра основных составов состоится 11 марта в 12:30 (время самарское) и будет показана на телеканале «Наш футбол».
Матч «Уфа» – «Крылья Советов» будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
В субботу, 11 марта, их ждет дома «Уфа», которая под руководством Сергея Семака в прошедшем туре одолела в Грозном «Терек» (1:0). Это восьмая победа уфимцев и седьмая – с минимальным счетом. Семак, начавший работу в качестве главного тренера «Уфы» с выигрыша в Кубке России, стартовал с победы и в чемпионате.
Вместе с «Крыльями» тренируется потенциальный новичок команды - украинский полузащитник Артем Громов, выступавший за киевское «Динамо». Он успешно прошел медосмотр, и сейчас решаются юридические вопросы с его дозаявкой за «Крылья Советов». В Уфу наша команда прилетит накануне матча - 10 марта. В этот же день на стадионе «Нефтяник» сыграют дублеры «Уфы» и «Крыльев». Начало этой встречи в 14.00 по самарскому времени. Молодежный состав «Крыльев Советов» отправится в Башкортостан накануне клубным автобусом. Игра основных составов состоится 11 марта в 12:30 (время самарское) и будет показана на телеканале «Наш футбол».
Матч «Уфа» – «Крылья Советов» будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
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