«Крылья Советов» сыграли дома вничью с пермским «Амкаром»

Хозяева «Металлурга» все время были в роли догоняющих. Сначала они пропустили быстрый гол на 8-й минуте матча от экс-полузащитника варшавской «Легии» и сборной Польши Януша Гола. Он неожиданно пробил низом с правого фланга в дальний от вратаря «Крыльев» Георги Лории угол. Бельгийский легионер итальянского происхождения Джанни Бруно восстановил равновесие в матче через восемь минут, замкнув передачу своего земляка Кристиано Паскуато. Затем арбитр усмотрел нарушение на ленточке штрафной площади ворот «Крыльев». Дмитрий Ятченко сбил Александра Мильковича.Главный арбитр матча Виталий Мешков сначала назначил штрафной, но потом под давлением линейного арбитра изменил свое решение. Болгарский легионер «Амкара» и член сборной Болгарии Петр Занев с пенальти вновь вывел гостей вперед - 2:1. Но уже в следующей атаке лучший бомбардир «Крыльев» Сергей Корниленко сравнял счет-2:2. С таким счетом закончился первый тайм.Во втором тайме эмоции били через край. Сначала на 65-й минуте арбитры удалили со скамейки наставника «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко за излишнюю эмоциональность в адрес судей, а в добавленное время красную карточку получил полузащитник волжан Вячеслав Зинков.Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко так прокомментировал итог матча:-Эмоциональная игра получилась, боевая. Очень насыщенный первый тайм. Играя дома при своих болельщиках и находясь в подвале таблицы, хотели выиграть и сделали многое для победы. Где-то в этом заслуга соперника, который действовал упрощенно. К сожалению, мы не справились с этими простыми ходами и дважды отыгрывались. В целом по игре мы смотрелись хорошо, равнодушных не было. Состояние эмоционально в команде хорошее, возвращаются в строй травмированные. Но психология играет роль. Позиция в таблице влияет на нас. Нужна победа, чтобы почувствовать уверенность, чтобы спал психологический груз. Ничья не добавляет положительных эмоций. Ощущение в раздевалке, словно мы проиграли. Но мы не опустим руки и победы, надеюсь,придут. Сделаю, как тренер, все, чтобы мы достойно вышли из такой ситуации. Конечно, можно что-то сказать о судействе, был пенальти или нет. Пусть этим занимаются другие люди. Мы сами допускали ошибки в обороне.Следующий матч «Крылья Советов» проведут в субботу, 15 апреля, в Махачкале с «Анжи».Гол, 8 (0:1). Бруно, 16 (1:1). Занев, 30 (1:2) - с пенальти. Корниленко, 32 (2:2).Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Божин, Зинков, Мияйлович ( Громов, 75), Зуев, Бруно (Садик, 84), Паскуато, Корниленко.Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол ( Баланович, 90+2), Конде, Огуде, Гиголаев, Гасилин ( Костюков, 69), Комолов, Салугин ( Бодул, 54).