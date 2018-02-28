Игроки футбольного клуба из Австралии пожелали удачи «Крыльям» в матче со «Спартаком»

Игроки футбольного клуба Университета Ла Троб (Мельбурн) записали видеоприветствие, в котором пожелали удачи игрокам «Крыльев».К слову, Клуб Ла Троб также начинает свой путь в кубковом матче, вступая в борьбу за Кубок Футбольной Федерации Австралии. Это турнир был создан всего четыре года назад по модели Кубка Футбольной Ассоциации в Англии. В нем принимают участие как профессиональные команды, так и любительские.