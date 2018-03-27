Игрокам ЦСК ВВС до конца недели выплатят долги по зарплате

Министерство спорта Самарской области совместно с руководством хоккейного клуба ЦСК ВВС продолжает выплачивать игрокам задолженности по зарплате. По данным минспорта, сейчас выплачены все долги за январь и февраль. До конца этой недели планируется отдать хоккеистам зарплату за март.