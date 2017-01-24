Баскетбольная «Самара» в тройке лидеров
Возглавив после матча с подмосковными «Химками» турнирную таблицу главной мужской суперлиги (их всего три), подопечные
Сергея Зозулина отправились в сибирское турне. Встреча в Новосибирске успеха не принесла. Местный клуб в очередной раз оказался неприступен для самарцев - 73:80.
Эта команда - прямой наш конкурент в борьбе за лидерство в «регулярке». «Новосибирск» остается одним из самых сложных соперников для «Самары»: в семи сыгранных матчах наша команда сумела одержать лишь одну победу. И встреча первого круга, состоявшаяся 21 октября в Самаре, также завершилась не в нашу пользу - 61:74. Оптимизма добавилось после игры в Иркутске, где «Самара» взяла реванш (70:66) у местного «Иркута» за домашнее поражение в первом круге.
- Когда мы отправились на этот выезд, почти половина команды у нас болела, температура, - прокомментировал итоги сибирского выезда главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - А Сергей Топоров не смог сыграть в Новосибирске из-за рецидива старой травмы. Поэтому после выездного турне можно сказать только одно: хорошо, что есть результат. В Новосибирске матч мог сложиться по-другому, но нам попросту не хватило сил. Хорошо, что выиграли в Иркутске.
Теперь «Самара» проведет два матча на своей площадке: 27 января - против «Темпа-СУМЗ-УГМК» из уральской Ревды, 30-го - проти екатеринбургского «Урала».
Сергея Зозулина отправились в сибирское турне. Встреча в Новосибирске успеха не принесла. Местный клуб в очередной раз оказался неприступен для самарцев - 73:80.
Эта команда - прямой наш конкурент в борьбе за лидерство в «регулярке». «Новосибирск» остается одним из самых сложных соперников для «Самары»: в семи сыгранных матчах наша команда сумела одержать лишь одну победу. И встреча первого круга, состоявшаяся 21 октября в Самаре, также завершилась не в нашу пользу - 61:74. Оптимизма добавилось после игры в Иркутске, где «Самара» взяла реванш (70:66) у местного «Иркута» за домашнее поражение в первом круге.
- Когда мы отправились на этот выезд, почти половина команды у нас болела, температура, - прокомментировал итоги сибирского выезда главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - А Сергей Топоров не смог сыграть в Новосибирске из-за рецидива старой травмы. Поэтому после выездного турне можно сказать только одно: хорошо, что есть результат. В Новосибирске матч мог сложиться по-другому, но нам попросту не хватило сил. Хорошо, что выиграли в Иркутске.
Теперь «Самара» проведет два матча на своей площадке: 27 января - против «Темпа-СУМЗ-УГМК» из уральской Ревды, 30-го - проти екатеринбургского «Урала».
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