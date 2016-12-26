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Баскетбольная "Самара" проиграла команде из Ревды

После двух оглушительных побед над дальневосточниками из «Спартака-Приморье» и «Сахалина» с разницей в тридцать (!) очков всем казалось, что четвертьфинальный поединок с коллективом из крохотного уральского городка Ревда станет для подопечных Сергея Зозулина легкой прогулкой.

Вот он Кубок - рукой подать! Но совсем иначе думали самарцы, ныне выступающие за местный «Темп» во главе с экс-игроком ЦСК ВВС Олегом Мелещенко. Дмитрий Артешин, Сергей Караулов, Виктор Заряжко и Антон Глазунов еще недавно выходили на площадку за самарские «Красные Крылья». Именно они стали лидерами команды, которая считается твердым середнячком суперлиги и даже три года назад становилась победительницей предсезонного традиционного турнира памяти Генриха Приматова. Воспитанник самарского баскетбола центровой Алексей Кирьянов был признан тогда лучшим игроком. Вот и на этот раз ревдинцы доказали своему экс-тренеру и наставнику «Самары», что зря он не верил в свое время в их баскетбольный талант. «Темп» сумел вырвать победу в очередном кубковом противостоянии, основательно испортив хозяевам новогоднее настроение - 62:60 и выбив их из розыгрыша Кубка России.

Команду Зозулина в последнем матче уходящего года было не узнать. Куда подевались мощь и сила, с которыми переиграны
фавориты суперлиги в последних матчах! Не пошла игра у нашего центрового Алексея Жуканенко, набравшего всего два очка. А его партнеры, за исключением Алексея Зозулина (17 очков), ничем себя не проявили.

«Темп» уверенно вошел в кубковый «Финал четырех», который состоится в феврале будущего года.

- Проиграли, не выполнили стоявшую перед нами задачу выйти в «Финал четырех», - признался защитник «Самары» Алексей Зозулин. - Мы не забили очень много штрафных - это, наверное, и стало ключевым моментом. Плюс плохо исполняли трехочковые. То есть, в конечном счете, мы очень плохо сыграли в нападении. Провели три матча за десять дней - да, для нас это, может быть, и непривычно, поскольку, бывает, отдыхаем по две недели, но это не оправдание. Это поражение, конечно, смазало концовку календарного года.

- Все по статистике, - главный тренер «Самары» Сергей Зозулин не был удивлен обидным проигрышем. - Проиграли подбор - раз. Второе - реализация штрафных. У игроков была сильная зажатость, хотя дома нужно быть более уверенными и открытыми. Поэтому соперник победил заслуженно.

Самарцы проведут свой ближайший матч 10 января в «МТЛ Арене» с «Химками-Подмосковье» в рамках чемпионата супер-
лиги.

«Самара» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 60:62 (20:21, 8:10, 10:12, 22:19)

«Самара»: Зозулин (17), Иванов (11), Корчагин (4), Топоров (2), Жуканенко (2) - с.п., Фидий (12), Числов (4), Кадыков (4), Головин (4), Минченко, Чиликин, Чеваренков.
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Поляков (12), Глазунов (8), Караулов (6), Бревнов (3), Заряжко (3) - с.п., Федюшин (12), Глазырин (6), Каленов (6), Павлов (3), Артешин (3), Аннаев.
Дата: 25 декабря 2016 , 11:30
81
Автор текста: Сергей Семенов
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