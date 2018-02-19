Баскетбольная «Самара» на выезде переиграла «Химки-Подмосковье»
В воскресенье, 18 февраля, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.
Начало матча осталось за «Самарой»: 7:0 после полутора сыгранных минут. Но за две минуты до конца стартового периода «Химки» уже вышли вперед - 24:23.
Первая десятиминутка завершилась с небольшим перевесом «Самары» - 27:24. К большому перерыву на табло было равенство - 51:51.
В похожем режиме развивались события и в третьем периоде, но перед заключительной четвертью счет стал 69:66 в пользу нашей команды.
Едва началась последняя четверть, как счет снова стал равным. Но затем самарцы на три с половиной минуты заперли свое кольцо. Затяжной рывок 7:0, и преимущество в игре - 76:69. После этого за четыре минуты до сирены счет стал 84:81.
В итоге самарцы обыграли соперников - 101:94. Это одиннадцатая подряд победа «Самары». Четверо игроков набрали более десяти очков: Артем Яковенко (24 очка), Алексей Голяхов (22), Линас Лекавичус (18) и Алексей Зозулин (16 очков). Наша команда продолжает лидировать в Суперлиге.
Теперь «Самаре» предстоят матчи на своей площадке: 22 февраля - с «Университетом-Югра», 25 февраля - с «Новосибирском».
Начало матча осталось за «Самарой»: 7:0 после полутора сыгранных минут. Но за две минуты до конца стартового периода «Химки» уже вышли вперед - 24:23.
Первая десятиминутка завершилась с небольшим перевесом «Самары» - 27:24. К большому перерыву на табло было равенство - 51:51.
В похожем режиме развивались события и в третьем периоде, но перед заключительной четвертью счет стал 69:66 в пользу нашей команды.
Едва началась последняя четверть, как счет снова стал равным. Но затем самарцы на три с половиной минуты заперли свое кольцо. Затяжной рывок 7:0, и преимущество в игре - 76:69. После этого за четыре минуты до сирены счет стал 84:81.
В итоге самарцы обыграли соперников - 101:94. Это одиннадцатая подряд победа «Самары». Четверо игроков набрали более десяти очков: Артем Яковенко (24 очка), Алексей Голяхов (22), Линас Лекавичус (18) и Алексей Зозулин (16 очков). Наша команда продолжает лидировать в Суперлиге.
Теперь «Самаре» предстоят матчи на своей площадке: 22 февраля - с «Университетом-Югра», 25 февраля - с «Новосибирском».
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