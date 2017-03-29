Баскетболисты «Самары» взяли реванш над «Спартаком-Приморье»

Первый домашний матч в «МТЛ Арене» завершился поражением волжан – 76:90. Игроки «Самары» сделали правильные выводы из поражения в первой встрече, вдобавок команда получила усиление в лице опытного Сергея Топорова.Первая четверть завершилась в пользу хозяев паркета (16:12), но на большой перерыв самарцы все же ушли в роли отстающих - 36:37. В третьей четверти подопечные Сергея Зозулина вырвались вперед (59:50) и сумели дожать соперника, взяв реванш за поражение в первом домашнем матче.- Мы хотели реабилитироваться, порадовать своих болельщиков, - говорит форвард «Самары» Евгений Фидий. - Мы старались быть максимально заряженными на игру. В основном все дело в настрое: мы были более энергичны. Во Владивостоке играть тяжело. Но что делать? Россия большая, нужно ездить и играть. И побеждать - это самое главное. Постараемся там серию и закончить. Мы сегодня победили, на нашей стороне психологическое преимущество.- Это плей-офф, каждая ошибка может привести к вылету, - прокомментировал итог встречи главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - Я благодарен ребятам за эту игру. И спасибо болельщикам!- «Самара» - серьезный, сильный соперник, мы готовились к нему, к этой борьбе. Поздравляю «Самару» с победой. Серия продолжается, летим во Владивосток, - отметил Милош Павичевич, главный тренер «Спартака-Приморье».Итак, 30 и 31 марта командам предстоят матчи во Владивостоке. Пятый матч, если понадобится, пройдет 3 апреля вновь в Самаре.Фидий (12), Топоров (11), Зозулин (9), Минченко, Головин - с.п., Жуканенко (23), Числов (10), Корчагин (9), Чеваренков (2), Чиликин (2), Кадыков, Синегубов.Матеюнас (11), Ганькевич (11, 11 подборов), Мартин (8), Кривошеев (7), Ключников (6) - с.п., Черныш (15), Савельев (7), Бабайлов (3), Белов, Кирдячкин.Счет в серии до трех побед - 1:1.