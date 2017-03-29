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Баскетболисты «Самары» взяли реванш над «Спартаком-Приморье»

Повторный матч четвертьфинальной серии плей-офф мужской баскетбольной суперлиги принес «Самаре» волевую победу над владивостокским «Спартаком-Приморье» - 78:65.

Первый домашний матч в «МТЛ Арене» завершился поражением волжан – 76:90. Игроки «Самары» сделали правильные выводы из поражения в первой встрече, вдобавок команда получила усиление в лице опытного Сергея Топорова.

Первая четверть завершилась в пользу хозяев паркета (16:12), но на большой перерыв самарцы все же ушли в роли отстающих - 36:37. В третьей четверти подопечные Сергея Зозулина вырвались вперед (59:50) и сумели дожать соперника, взяв реванш за поражение в первом домашнем матче.

- Мы хотели реабилитироваться, порадовать своих болельщиков, - говорит форвард «Самары» Евгений Фидий. - Мы старались быть максимально заряженными на игру. В основном все дело в настрое: мы были более энергичны. Во Владивостоке играть тяжело. Но что делать? Россия большая, нужно ездить и играть. И побеждать - это самое главное. Постараемся там серию и закончить. Мы сегодня победили, на нашей стороне психологическое преимущество.

- Это плей-офф, каждая ошибка может привести к вылету, - прокомментировал итог встречи главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - Я благодарен ребятам за эту игру. И спасибо болельщикам!

- «Самара» - серьезный, сильный соперник, мы готовились к нему, к этой борьбе. Поздравляю «Самару» с победой. Серия продолжается, летим во Владивосток, - отметил Милош Павичевич, главный тренер «Спартака-Приморье».

Итак, 30 и 31 марта командам предстоят матчи во Владивостоке. Пятый матч, если понадобится, пройдет 3 апреля вновь в Самаре.

«Самара» - «Спартак-Приморье» - 78:65 (16:12, 20:25, 23:13, 19:18)

«Самара»: Фидий (12), Топоров (11), Зозулин (9), Минченко, Головин - с.п., Жуканенко (23), Числов (10), Корчагин (9), Чеваренков (2), Чиликин (2), Кадыков, Синегубов.

«Спартак-Приморье»: Матеюнас (11), Ганькевич (11, 11 подборов), Мартин (8), Кривошеев (7), Ключников (6) - с.п., Черныш (15), Савельев (7), Бабайлов (3), Белов, Кирдячкин.

Счет в серии до трех побед - 1:1.






































































































Дата: 28 марта 2017 , 13:49
178
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: БК «Самара»
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