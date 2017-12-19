Баскетболисты «Самары» уступили «Новосибирску»

Во втором периоде самарские баскетболисты смогли сократить отставание до 3 очков - 23:26 за две минуты до большого перерыва. Но в начале третьей четверти «Самара» вновь дала гостям убежать далеко вперед: 25:36 после двух сыгранных минут, 29:46 - к середине периода, 29:50 - за две минуты до его завершения. И перед заключительным периодом «Самара» была далеко позади - 34:54.



Вокруг 20-очковой разницы счет «плясал» и в четвертом периоде. За три с половиной минуты до финальной сирены счет стал 48:6, итоговый - 49:66.

За первую десятиминутку самарцы реализовали лишь два броска с игры, совершив 19 попыток. И по итогам периода наша команда уступала - 5:18.