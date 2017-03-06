Баскетболисты «Самары» разгромили в гостях «Рязань»
Очередную победу в чемпионате мужской баскетбольной суперлиги одержали подопечные Сергея Зозулина. В гостях они крупно выиграли у «Рязани» - 80:59.
К большому перерыву «Самара» повела в счете - 43:31. В третьей четверти нашей команде удавалось удержать этот задел, не подпуская соперника ближе, чем на восемь очков. За пять минут до финальной сирены гости были по-прежнему впереди - 65:57. Затем им удался финишный спурт, который снял все вопросы о победителе матча.
- С первых минут мы имели преимущество и контролировали ситуацию на протяжении всего матча, - подвел его итог главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - Мы нормально смотрелись в защите, но в нападении допустили много собственных ошибок - 21 потерю! При этом по отношению к игре, по самоотдаче и желанию у меня к команде вопросов нет. Завтра мы начнем подготовку к заключительным выездным матчам регулярного чемпионата.
Теперь «Самаре» предстоят выездные матчи на Дальнем Востоке. 14 марта наша команда во Владивостоке сыграет со «Спартаком-Приморье», а 17-го - в Южно-Сахалинске с «Сахалином».
«Рязань» - «Самара» - 59:80 (15:21,16:22, 20:18, 8:19)
«Рязань»: Карпеко (14, 10 подборов), Карпачев (11), Гонтарев (6), Русецкий (4), Клюндиков (1) — с.п., Старателев (16), Юрчик (5), Бугаенко (2), Аксенов, Захаров.
«Самара»: Фидий (13), Минченко (12), Зозулин (7), Числов (6), Головин (2) - с.п., Жуканенко (12), Корчагин (10), Чеваренков (7), Чиликин (5), Кадыков (4), Синегубов (2), Иванов.
К большому перерыву «Самара» повела в счете - 43:31. В третьей четверти нашей команде удавалось удержать этот задел, не подпуская соперника ближе, чем на восемь очков. За пять минут до финальной сирены гости были по-прежнему впереди - 65:57. Затем им удался финишный спурт, который снял все вопросы о победителе матча.
- С первых минут мы имели преимущество и контролировали ситуацию на протяжении всего матча, - подвел его итог главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - Мы нормально смотрелись в защите, но в нападении допустили много собственных ошибок - 21 потерю! При этом по отношению к игре, по самоотдаче и желанию у меня к команде вопросов нет. Завтра мы начнем подготовку к заключительным выездным матчам регулярного чемпионата.
Теперь «Самаре» предстоят выездные матчи на Дальнем Востоке. 14 марта наша команда во Владивостоке сыграет со «Спартаком-Приморье», а 17-го - в Южно-Сахалинске с «Сахалином».
«Рязань» - «Самара» - 59:80 (15:21,16:22, 20:18, 8:19)
«Рязань»: Карпеко (14, 10 подборов), Карпачев (11), Гонтарев (6), Русецкий (4), Клюндиков (1) — с.п., Старателев (16), Юрчик (5), Бугаенко (2), Аксенов, Захаров.
«Самара»: Фидий (13), Минченко (12), Зозулин (7), Числов (6), Головин (2) - с.п., Жуканенко (12), Корчагин (10), Чеваренков (7), Чиликин (5), Кадыков (4), Синегубов (2), Иванов.
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