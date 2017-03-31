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Баскетболисты «Самары» проиграли третий матч четвертьфинала плей-офф

Во Владивостоке возобновились матчи четвертьфинала плей-офф мужской суперлиги.

В третьем матче баскетболисты «Самары», ведя в счете на протяжении всего матча, уступили в концовке местному «Спартаку-Приморье» - 62:67.

Первую четверть самарцы выиграли – 17:14. Такой же разрыв они сохранили до большого перерыва и до начала заключительного отрезка. Развязка наступила на финальной минуте последней четверти. В составе «Спартака-Приморье» инициативу на себя взял лучший снайпер мужской суперлиги Федор Ключников. Он хладнокровно исполнял штрафные броски, а вот наши лидеры безнадежно мазали.

После этого матча хозяева паркета повели в серии до трех побед - 2:1. Сегодня также состоялся четвертый, решающий поединок.

«Спартак-Приморье» - «Самара» - 67:62 (14:17, 20:20, 16:17, 17:8)
«Спартак-Приморье»: Кривошеев (20, 10 подборов), Ключников (17), Ганькевич (8), Матеюнас (8), Мартин (3) - с.п., Савельев (6), Белов (4), Черныш (1), Бабайлов, Кирдячкин.
«Самара»: Головин (15), Топоров (12), Минченко (8), Фидий (8, 11 подборов), Зозулин (2) - с.п., Жуканенко (8), Корчагин (5), Числов (3), Синегубов (1), Чиликин.
Дата: 31 марта 2017 , 17:41
43
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: БК «Самара»
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