Баскетболисты «Самары» поборются за Кубок Сибура

Это новые соревнования, в которых примут участие команды, занявшие в регулярном чемпионате суперлиги места с 9-го по 12-е, а также команды, выбывшие из четвертьфинала плей-офф. Они разыграют места с 5-го по 12-е в итоговой классификации команд суперлиги-1.На первом этапе восемь команд будут разбиты на две группы и сыграют между собой туром в один круг. «Самара» попала в группу А. Ее соперниками станут «Химки-Подмосковье», ижевский «Купол-Родники» и екатеринбургский «Урал». Матчи группового этапа пройдут в Екатеринбурге 7, 8 и 9 апреля.В группе Б сыграют столичный МБА, «Рязань», «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, а также неудачник пары «Иркут» - «Сахалин» (пятый матч серии состоится сегодня).По две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырех». Он состоится 19-20 апреля. Место проведения пока неизвестно.