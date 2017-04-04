Баскетболисты «Самары» поборются за Кубок Сибура
Кубок разыгрывается впервые и стартует 7 апреля в Екатеринбурге.
Это новые соревнования, в которых примут участие команды, занявшие в регулярном чемпионате суперлиги места с 9-го по 12-е, а также команды, выбывшие из четвертьфинала плей-офф. Они разыграют места с 5-го по 12-е в итоговой классификации команд суперлиги-1.
На первом этапе восемь команд будут разбиты на две группы и сыграют между собой туром в один круг. «Самара» попала в группу А. Ее соперниками станут «Химки-Подмосковье», ижевский «Купол-Родники» и екатеринбургский «Урал». Матчи группового этапа пройдут в Екатеринбурге 7, 8 и 9 апреля.
В группе Б сыграют столичный МБА, «Рязань», «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, а также неудачник пары «Иркут» - «Сахалин» (пятый матч серии состоится сегодня).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырех». Он состоится 19-20 апреля. Место проведения пока неизвестно.
Это новые соревнования, в которых примут участие команды, занявшие в регулярном чемпионате суперлиги места с 9-го по 12-е, а также команды, выбывшие из четвертьфинала плей-офф. Они разыграют места с 5-го по 12-е в итоговой классификации команд суперлиги-1.
На первом этапе восемь команд будут разбиты на две группы и сыграют между собой туром в один круг. «Самара» попала в группу А. Ее соперниками станут «Химки-Подмосковье», ижевский «Купол-Родники» и екатеринбургский «Урал». Матчи группового этапа пройдут в Екатеринбурге 7, 8 и 9 апреля.
В группе Б сыграют столичный МБА, «Рязань», «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, а также неудачник пары «Иркут» - «Сахалин» (пятый матч серии состоится сегодня).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырех». Он состоится 19-20 апреля. Место проведения пока неизвестно.
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