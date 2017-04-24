Баскетболисты «Самары» финишировали на пятом месте в суперлиге
Самарцы завершили сезон матчами «Финала четырех» Кубка РФБ – утешительного турнира для команд, выбывших из борьбы за медаль чемпионата суперлиги.
Подопечные Сергея Зозулина выиграли утешительный турнир за 5-12-е места. В «Финале четырех», проходящем в «МТЛ Арене», наши баскетболисты в финальном матче обыграли столичный МБА, занявшим, кстати, в регулярном первенстве всего лишь 10-е место-64:74. На седьмое месте в суперлиге вышел екатеринбургский «Урал», обыгравший в борьбе за третье место в Кубке РФБ земляков из ревдинского «Темп-СУМЗ-УГМК»-74:70. MVP Кубка РФБ был признан капитан «Самары» Алексей Зозулин. Матчами «Финала четырех» «Самара» завершила официальный сезон-2016/2017. В итоговом реестре чемпионата суперлиги - 1 наша команда стала пятой.
МБА (Москва) - «Самара» - 64:74 (14:25, 17:12, 13:21, 20:16)
МБА: Торопов (20), Сопин (14), Крайнов (9), Кузнецов (6), Афанасьев (4) - с.п., Гаврилов (6), Логинов (4), Тихонин (1), Клюндиков.
«Самара»: Зозулин (18), Жуканенко (18), Топоров (11), Фидий (7), Корчагин (1) - с.п., Головин (7), Чеваренков (7), Иванов (3), Числов (2), Чиликин (3).
Подопечные Сергея Зозулина выиграли утешительный турнир за 5-12-е места. В «Финале четырех», проходящем в «МТЛ Арене», наши баскетболисты в финальном матче обыграли столичный МБА, занявшим, кстати, в регулярном первенстве всего лишь 10-е место-64:74. На седьмое месте в суперлиге вышел екатеринбургский «Урал», обыгравший в борьбе за третье место в Кубке РФБ земляков из ревдинского «Темп-СУМЗ-УГМК»-74:70. MVP Кубка РФБ был признан капитан «Самары» Алексей Зозулин. Матчами «Финала четырех» «Самара» завершила официальный сезон-2016/2017. В итоговом реестре чемпионата суперлиги - 1 наша команда стала пятой.
МБА (Москва) - «Самара» - 64:74 (14:25, 17:12, 13:21, 20:16)
МБА: Торопов (20), Сопин (14), Крайнов (9), Кузнецов (6), Афанасьев (4) - с.п., Гаврилов (6), Логинов (4), Тихонин (1), Клюндиков.
«Самара»: Зозулин (18), Жуканенко (18), Топоров (11), Фидий (7), Корчагин (1) - с.п., Головин (7), Чеваренков (7), Иванов (3), Числов (2), Чиликин (3).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
24 апреля 2017
198
24 апреля 2017
112
23 апреля 2017
595
20 апреля 2017
379
19 апреля 2017
325
19 апреля 2017
344
15 апреля 2017
523
15 апреля 2017
642
24 апреля 2017 , 21:48
60
Николай Меркушкин в торжественной обстановке поздравил с победой актера Самарского...
24 апреля 2017 , 21:19
112
В планах этого года - обновление платформ дальних и пригородных поездов .
24 апреля 2017 , 18:21
210
В субботнике, который прошел в Самаре в минувшие выходные, приняли участие 86574 человека. Такие...
24 апреля 2017 , 17:36
223
Причина-строительство ливневой канализации.
24 апреля 2017 , 16:51
378
Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, благоустройство территории вокруг...
24 апреля 2017 , 16:51
130
В течение двух недель символ Победы получат 75 000 самарцев.
24 апреля 2017 , 15:41
182
Губернатор Самарской области и генеральный директор ГК «Мать и дитя» оценили темп...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
6 апреля 2017
5388
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4455
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
4091
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3572
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1030
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1332
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1154
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1292
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...