Баскетболисты «Самары» финишировали на пятом месте в суперлиге

Подопечные Сергея Зозулина выиграли утешительный турнир за 5-12-е места. В «Финале четырех», проходящем в «МТЛ Арене», наши баскетболисты в финальном матче обыграли столичный МБА, занявшим, кстати, в регулярном первенстве всего лишь 10-е место-64:74. На седьмое месте в суперлиге вышел екатеринбургский «Урал», обыгравший в борьбе за третье место в Кубке РФБ земляков из ревдинского «Темп-СУМЗ-УГМК»-74:70. MVP Кубка РФБ был признан капитан «Самары» Алексей Зозулин. Матчами «Финала четырех» «Самара» завершила официальный сезон-2016/2017. В итоговом реестре чемпионата суперлиги - 1 наша команда стала пятой.Торопов (20), Сопин (14), Крайнов (9), Кузнецов (6), Афанасьев (4) - с.п., Гаврилов (6), Логинов (4), Тихонин (1), Клюндиков.Зозулин (18), Жуканенко (18), Топоров (11), Фидий (7), Корчагин (1) - с.п., Головин (7), Чеваренков (7), Иванов (3), Числов (2), Чиликин (3).