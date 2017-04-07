Баскетболистки «Политеха» выбыли из борьбы за медали суперлиги

В первом гостевом матче «Политех» уступил (55:61), во втором дома взял реванш с минимальным преимуществом (68:67). Но на третий матч сил не хватило. Теперь нашим баскетболисткам предстоят встречи за 5-8-е места.Напомним, что два года назад баскетболистки самарского «Политеха» впервые завоевали серебряные медали суперлиги, уступив в финале команде «Воронеж-СКИФ» - 49:61, 60:64. Защитница «Политеха-СамГТУ» Ольга Овчаренко получила приз MVP турнира (самого ценного игрока).