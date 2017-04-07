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Баскетболистки «Политеха» выбыли из борьбы за медали суперлиги

В четвертьфинале плей-офф женской баскетбольной суперлиги подопечные Александра Гаршина уступили на своей площадке в решающем третьем матче столичному МБА-2- 48:52. Счет в серии стал 1:2.

В первом гостевом матче «Политех» уступил (55:61), во втором дома взял реванш с минимальным преимуществом (68:67). Но на третий матч сил не хватило. Теперь нашим баскетболисткам предстоят встречи за 5-8-е места.

Напомним, что два года назад баскетболистки самарского «Политеха» впервые завоевали серебряные медали суперлиги, уступив в финале команде «Воронеж-СКИФ» - 49:61, 60:64. Защитница «Политеха-СамГТУ» Ольга Овчаренко получила приз MVP турнира (самого ценного игрока).
Дата: 7 апреля 2017 , 11:15
91
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: БК «Политех-СамГТУ»
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