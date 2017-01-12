БК «Самара» набрал свою первую сотню побед
Во вторник, 10 января, баскетбольный клуб «Самара» порадовал болельщиков очередной победой. В универсальном комплексе «МТЛ Арена» в рамках Суперлиги наши спортсмены встретились с командой «Химки-Подмосковье».
Соперники оказали достойное сопротивление, но команда хозяев все равно вырвалась вперед. Самарцы лидировали со счетом 70:52.
- Игра была тяжелой для нас, - рассказал «СГ» защитник команды «Химки-Подмосковье» Василий Мартынов. - Атаки самарцев были уверенными, защита выстроена крайне агрессивно. Поэтому мы и не выбились в победители.
Пятая подряд победа «Самары» в Суперлиге позволила команде на время обосноваться на первой строчке турнирной таблицы. Главный тренер Сергей Зозулин отметил, что первый после новогодней паузы матч его подопечные начали не очень уверенно. Пока игроки разогревались и искали себя в нападении, в счете повели химчане. Во втором периоде разница достигла семи очков - 14:21. Именно в этот момент «Самара» заиграла в полную силу. А в заключительном периоде у болельщиков уже не оставалось сомнений в исходе поединка.
Поболеть за баскетбольный клуб «Самара» пришел глава города Олег Фурсов. Мэр с самого начала строил прогнозы на удачный исход игры.
- Я всегда с удовольствием хожу на матчи «Самары». Этот баскетбольный клуб - один из символов нашего города и нашего региона. Ребята проявляют энтузиазм, показывают настоящее мастерство. Мы выступаем за здоровый образ жизни и стараемся всеми силами помогать клубу. В частности, год назад был создан попечительский совет, который возглавил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Евгеньевич Овчинников. Я тоже вхожу в состав попечительского совета. Мы помогаем клубу финансово, и я думаю, он продолжит завоевывать новые вершины. Чем больше ребят будет заниматься активными видами спорта, тем более уверенным будет будущее нашего города, - подчеркнул Олег Фурсов.
Теперь команде Самары предстоят два матча на выезде - в Новосибирске и Иркутске. Ближайшие домашние матчи баскетбольный клуб проведет 27 и 30 января, когда примет «Темп- СУМЗ-УГМК» и «Урал» соответственно.
Справка «СГ»
Баскетбольный клуб «Самара» - правопреемник легендарного куйбышевского «Строителя» и представляет наш город на всероссийских и европейских соревнованиях. Успехами может похвастаться во всех категориях команд: детских, юношеских, молодежных и профессиональных. БК «Самара» выстроил спортивную «пирамиду», которая позволяет самарским игрокам развиваться и выходить на профессиональный уровень.
Факт
Победа над «Химками-Подмосковье» стала для БК «Самара» юбилейной. Теперь в активе нашей команды ровно 100 выигранных официальных матчей со времени возрождения клуба в 2012 году.
Соперники оказали достойное сопротивление, но команда хозяев все равно вырвалась вперед. Самарцы лидировали со счетом 70:52.
- Игра была тяжелой для нас, - рассказал «СГ» защитник команды «Химки-Подмосковье» Василий Мартынов. - Атаки самарцев были уверенными, защита выстроена крайне агрессивно. Поэтому мы и не выбились в победители.
Пятая подряд победа «Самары» в Суперлиге позволила команде на время обосноваться на первой строчке турнирной таблицы. Главный тренер Сергей Зозулин отметил, что первый после новогодней паузы матч его подопечные начали не очень уверенно. Пока игроки разогревались и искали себя в нападении, в счете повели химчане. Во втором периоде разница достигла семи очков - 14:21. Именно в этот момент «Самара» заиграла в полную силу. А в заключительном периоде у болельщиков уже не оставалось сомнений в исходе поединка.
Поболеть за баскетбольный клуб «Самара» пришел глава города Олег Фурсов. Мэр с самого начала строил прогнозы на удачный исход игры.
- Я всегда с удовольствием хожу на матчи «Самары». Этот баскетбольный клуб - один из символов нашего города и нашего региона. Ребята проявляют энтузиазм, показывают настоящее мастерство. Мы выступаем за здоровый образ жизни и стараемся всеми силами помогать клубу. В частности, год назад был создан попечительский совет, который возглавил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Евгеньевич Овчинников. Я тоже вхожу в состав попечительского совета. Мы помогаем клубу финансово, и я думаю, он продолжит завоевывать новые вершины. Чем больше ребят будет заниматься активными видами спорта, тем более уверенным будет будущее нашего города, - подчеркнул Олег Фурсов.
Теперь команде Самары предстоят два матча на выезде - в Новосибирске и Иркутске. Ближайшие домашние матчи баскетбольный клуб проведет 27 и 30 января, когда примет «Темп- СУМЗ-УГМК» и «Урал» соответственно.
Справка «СГ»
Баскетбольный клуб «Самара» - правопреемник легендарного куйбышевского «Строителя» и представляет наш город на всероссийских и европейских соревнованиях. Успехами может похвастаться во всех категориях команд: детских, юношеских, молодежных и профессиональных. БК «Самара» выстроил спортивную «пирамиду», которая позволяет самарским игрокам развиваться и выходить на профессиональный уровень.
Факт
Победа над «Химками-Подмосковье» стала для БК «Самара» юбилейной. Теперь в активе нашей команды ровно 100 выигранных официальных матчей со времени возрождения клуба в 2012 году.
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