БК "Самара" - итоги сезона

Минувший сезон стал для баскетболистов «Самары» насыщенным и результативным. На днях представители клуба подвели итоги и рассказали о планах на будущее.



- Это был успешный сезон для команды Суперлиги и дебют для меня как для тренера мужской команды. Мы одержали 17 побед, заняли первое место в регулярном чемпионате и завоевали «серебро» в финале, - рассказал главный тренер БК «Самара» Игорь Грачев. - Теперь есть стимул, чтобы подняться выше и выиграть чемпионат.



Капитан команды Алексей Голяхов отметил, что игроки были огорчены тем, что заняли второе место.



- Очень обидно, что из-за травмы я не сыграл пятую игру. Я верил в победу до последнего и дал волю эмоциям в конце игры. Но в целом сезон удачный, - сказал Голяхов. - Наша команда показала себя сплоченным коллективом. Спасибо ребятам - они

сильные духом.



Грачев остается на должности главного тренера «Самары», и сегодня вместе с президентом клуба Камо Погосяном комплектует команду.



- Мы по-прежнему придерживаемся нашего главного принципа: формировать коллектив преимущественно из своих же воспитанников. Поэтому в ближайшее время планируем вернуть в свои ряды самарских спортсменов хорошего уровня, - пообещал Погосян.



Президент «Самары» подчеркнул, что впервые за длительный срок после завершения сезона все игроки хотят продолжить карьеру в клубе, что говорит о заметном улучшении имиджа. В составе команды руководство надеется видеть Алексея Голяхова, Дмитрия Головина, Максима Числова, а также молодого игрока Агасия Тонояна.



Вопрос, может ли БК «Самара» выйти в Единую лигу ВТБ, волнует самарских болельщиков. Камо Погосян пояснил, что для этого необходимы собственная арена и увеличение финансирования. Для сравнения: в минувшем сезоне бюджет БК «Самара» составил 115 - 120 млн рублей, а бюджет самого скромного клуба Единой лиги ВТБ приближается к 200 млн.



Также Погосян напомнил, что бюджет клуба сейчас на 75% складывается из частных денег. Но проблем с финансированием не возникло. Он выразил особую благодарность за вклад в развитие самарского баскетбола врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову и спонсорам.



Голяхов подытожил, что игроки очень рассчитывают на поддержку своих болельщиков в новом сезоне.



- Очень приятно, когда зрители остаются на трибунах до конца игры. Это поднимает боевой дух команды. При такой поддержке ребята выкладываются по полной, - сказал капитан.



Итоги сезона-2017/2018



Главная команда клуба стала победителем регулярного чемпионата Суперлиги, а затем впервые в своей истории дошла до финала плей-офф, завоевав в итоге серебряные медали. Два игрока команды Алексей Голяхов и Артем Яковенко были включены Российской федерацией баскетбола в символическую пятерку лучших игроков Суперлиги.



Молодежная команда «Самара-2» также дошла до финала своего чемпионата - Единой молодежной лиги ВТБ. Но уступила молодежной команде сильнейшего клуба страны - московского ЦСКА.



Юношеская команда БК «Самара» в седьмой раз подряд сумела пробиться в «Финал восьми» первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги.



По итогам сезона в состав молодежной сборной России для подготовки к чемпионату Европы U20 включены четыре игрока «Самары»: Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Агасий Тоноян и Филипп Стойко.