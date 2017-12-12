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Воспоминания о Викторе Ольховском

Виктор Ольховский был прекрасным лыжником и талантливым организатором. Ровно год назад его не стало. Скоропостижная смерть болью отозвалась в сердцах тех, кто хоть однажды попадал под обаяние этого удивительного человека. В свои 45 - всего-то! - он успел добиться в жизни многого и не случайно стал одной из самых ярких и запоминающихся фигур в спортивной жизни губернии.


По главной площади… на лыжах
С руководителем городского департамента физкультуры и спорта, президентом областной федерации лыжных гонок мы мечтали провести на площади имени Куйбышева уникальное шоу. Спринтерскую гонку с участием сильнейших спортсменов страны, как это делается сейчас по всей Европе. Ольховский первым поддержал инициативу «СГ». Ольховский тогда рассказал мне: трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, председатель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе готова поддержать эту идею и сделать все, чтобы гонка состоялась. Виктор имел тогда постоянные деловые контакты с прославленной лыжницей. Пытался остановить поток молодых перспективных гонщиков, уезжавших в другие регионы. Из-за хронической нехватки государственных средств порой вкладывал свои личные сбережения. Он был уникальным человеком, сменившим статус удачливого бизнесмена на кресло спортивного чиновника в миллионном городе. И преуспел в своей новой должности.

Огней так много золотых
Дело было почти четверть века назад. Первый мастер спорта Самары по лыжным гонкам Владимир Медведев, возглавлявший в то время областную федерацию и с именем которого связаны золотые годы этого вида спорта начала 80-х, со своими сподвижниками Николаем Прониным, Владимиром Ананьевым, Верой и Григорием Лекаревыми организовали первую в стране вечернюю спринтерскую гонку. Посвятили ее памяти известного самарского лыжника Александра Силаева. Кто не в курсе, что такое вечерняя гонка, поясню. Организаторы обустроили полуторакилометровую лыжню по аллеям парка Металлургов. Для этого поменяли едва ли не все освещение и привезли тонны снега. Представьте картину: январь, вечер, искусственное освещение. Старт и финиш гонки - на главном футбольном поле «Металлурга».

Это было незабываемое зрелище! На заснеженных трибунах стадиона и в парке собрались тысячи зрителей. Сегодня порой столько не собирают футбольные матчи с участием «Крыльев». Уже и не помню имена победителей, но именно Самара дала толчок к проведению столь необычных соревнований по всей России. Нашу инициативу сначала подхватили в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. А затем подобные старты триумфально прошли по стране. Сегодня вечерней гонкой никого не удивишь - они стали обычным явлением. Более того, современные организаторы лыжных стартов пошли еще дальше, в том числе и в нашем городе. С легкой руки Ольховского уже несколько лет на «Чайке» проводится «Ночная гонка» с мини-фонариками. Кавалькада лыжников расцвечивает тропу в Сокольих горах мигающими огоньками. Кто видел - поистине завораживающее зрелище! Лыжная Самара не отстает от европейских стандартов.

И это касается не только зимних стартов. Вспомним «Золотые пески Самары». Нынешнее поколение городских футболистов уже подзабыло, как начинался пляжный футбол в России. Ольховский был одним из тех, кто поддерживал этот открытый всероссийский пляжный футбольный турнир, будучи преуспевающим бизнесменом. В качестве руководителя городского департамента спорта Виктор мечтал о возрождении турнира. И поддержал идею проводить традиционный уже фестиваль пляжных видов спорта на волжской набережной в августовский День физкультурника под брендом «Золотых песков Самары».

В истории навсегда
В конце декабря на базе «Чайка» пройдет традиционная «Гонка памяти» в честь ушедших в вечность губернских лыжников. Подобных стартов вы тоже не найдете в других регионах России. Ольховский на посту президента областной федерации сумел поднять эти всероссийские соревнования на новую высоту. Он сделал из ординарного события оригинальное зрелище, волнующий ретроспектакль. Такое не забывается. И войдет еще одной важной строкой в историю спорта Самары.

Финиш прошлого зимнего сезона прошел под знаком памяти Ольховского. Воспитанники детских спортшкол города начали отсчет традиционным соревнованиям его памяти. Именем Виктора названа городская ДЮСШ-11. Подобное в спортивной жизни города, сами понимаете, надо заслужить.

В нынешнем сезоне январский самарский марафон «Сокольи горы» будет проводиться тоже в его честь. Несколько лет назад Виктор - генератор необычных идей - поддержал предложение возродить марафон в честь своих друзей по лыжне - Анатолия Иванова, Ирины Складневой, Ольги Артемьевой. И вот настала очередь его
самого. Только повод для этого, увы, печальный…

Комментарии:
Владимир Медведев, заслуженный тренер России:
- Мне пришлось вместе с нашим общим другом Евгением Волчковым быть рядом с Виктором в переломных для его судьбы событиях. Он был сильным, волевым человеком. Его жизненный график в последнее время выдался чрезвычайно плотным и напряженным. Он старался везде успеть и сделать людям как можно больше добра.

Владимир Ананьев, экс-гостренер споркомитета СССР по Куйбышевской области:
- Виктор никому и никогда не отказывал в своей помощи. Он многое сделал для пропаганды лыжного спорта в губернии. Стал выходить красочный журнал «Лыжный спорт в Самарской области». Начали выпуск фирменной сувенирной продукции. Оказывали материальную помощь ветеранам.

Николай Пронин, главный тренер сборной Самарской области по лыжным гонкам:
- Я не встречал более жизнерадостного человека, чем Виктор Ольховский. Областную федерацию лыжных гонок он принял на переломном этапе. И сразу включился в общественную работу, которая требовала огромных энергетических затрат. Это был уникальный случай, когда городской спортивный голова лично курировал развитие одной из престижных федераций губернии.
Дата: 12 декабря 2017 , 11:43
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Автор текста: Сергей Волков
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