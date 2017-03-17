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В «Крыльях Советов» появился новичок из киевского «Динамо»

В первом домашнем матче с «Ростовом» 19 марта на «Металлурге» за «Крылья Советов» сможет сыграть 27-летний полузащитник Артем Громов из киевского «Динамо».

Вчера комитет РФС по статусу игроков на своем заседании разрешил осуществить регистрацию футболиста Артема Громова вне регистрационного периода для участия в соревнованиях под эгидой РФС. Он внесен в заявочный лист нашей команды. Артем будет выступать за «Крылья» под 16-м номером.

- В Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в «Крыльях» положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде, - рассказал Громов.

Напомним, что матч «Крылья Советов» - «Ростов» начнется в Самаре в 15.00. Телетрансляция состоится на канале «Наш футбол».
Дата: 17 марта 2017 , 11:01
58
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: kc-camapa.ru
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