В «Крыльях Советов» появился новичок из киевского «Динамо»

Вчера комитет РФС по статусу игроков на своем заседании разрешил осуществить регистрацию футболиста Артема Громова вне регистрационного периода для участия в соревнованиях под эгидой РФС. Он внесен в заявочный лист нашей команды. Артем будет выступать за «Крылья» под 16-м номером.- В Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в «Крыльях» положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде, - рассказал Громов.Напомним, что матч «Крылья Советов» - «Ростов» начнется в Самаре в 15.00. Телетрансляция состоится на канале «Наш футбол».