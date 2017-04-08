«Кубок Третьяка»-2017 уехал в Уфу
На льду Самарского дворца спорта завершился юбилейный, десятый турнир по хоккею на призы трехкратного олимпийского чемпиона, легендарного вратаря, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка среди 11-летних хоккеистов.
Главный приз - огромный кубок и оригинальные медали ФХР - достались юным хоккеистам из уфимского «Салавата Юлаева», обыгравшим в финале сверстников из ижевской «Ижстали» - 5:3. Бронзовые медали вице-президент ФХР Владимир Асеев и руководитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов вручили пензенскому «Дизелю». В поединке за третье место воспитанники детско-юношеской спортивной школы команды Высшей хоккейной лиги разгромили столичную «Русь» со счетом 7:1. Хоккеисты самарской «Кометы» финишировали только пятыми. Команда Игоря Корешкова и Олега Поротникова в матче за пятое место одержала волевую победу над «Акулами» из Краснодара – 5:2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
7 апреля. Самара. Дворец спорта
Матч за 7-е место
«Локомотив» = «Снежные барсы» – 3:5
Матч за 5-е место
«Акулы» - «Комета» - 2:5
Матч за 3-е место
«Русь» - «Дизель» -1:7
Финал
«Салават Юлаев» - «Ижсталь» - 5:3
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. «Салават Юлаев» (Уфа)
2. «Ижсталь» (Ижевск)
3. «Дизель» (Пенза)
4. «Русь» (Москва)
5. «Комета» (Самара)
6. «Акулы» (Краснодар)
7. «Снежные барсы» (Москва)
8. «Локомотив» (Ярославль
Лучший бомбардир – Александр Шен («Салават Юлаев»)
Лучший вратарь – Оскар Пономарев («Ижсталь»)
Лучший защитник – Кирилл Савушкин («Дизель» )
Лучший нападающий – Глеб Бурлака («Акулы»)
Лучшие арбитры:
Главный судья – Валерий Федосеев
Линейный судья – Андрей Сыров
Главный приз - огромный кубок и оригинальные медали ФХР - достались юным хоккеистам из уфимского «Салавата Юлаева», обыгравшим в финале сверстников из ижевской «Ижстали» - 5:3. Бронзовые медали вице-президент ФХР Владимир Асеев и руководитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов вручили пензенскому «Дизелю». В поединке за третье место воспитанники детско-юношеской спортивной школы команды Высшей хоккейной лиги разгромили столичную «Русь» со счетом 7:1. Хоккеисты самарской «Кометы» финишировали только пятыми. Команда Игоря Корешкова и Олега Поротникова в матче за пятое место одержала волевую победу над «Акулами» из Краснодара – 5:2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
7 апреля. Самара. Дворец спорта
Матч за 7-е место
«Локомотив» = «Снежные барсы» – 3:5
Матч за 5-е место
«Акулы» - «Комета» - 2:5
Матч за 3-е место
«Русь» - «Дизель» -1:7
Финал
«Салават Юлаев» - «Ижсталь» - 5:3
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. «Салават Юлаев» (Уфа)
2. «Ижсталь» (Ижевск)
3. «Дизель» (Пенза)
4. «Русь» (Москва)
5. «Комета» (Самара)
6. «Акулы» (Краснодар)
7. «Снежные барсы» (Москва)
8. «Локомотив» (Ярославль
Лучший бомбардир – Александр Шен («Салават Юлаев»)
Лучший вратарь – Оскар Пономарев («Ижсталь»)
Лучший защитник – Кирилл Савушкин («Дизель» )
Лучший нападающий – Глеб Бурлака («Акулы»)
Лучшие арбитры:
Главный судья – Валерий Федосеев
Линейный судья – Андрей Сыров
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
8 апреля 2017
187
8 апреля 2017
176
7 апреля 2017
219
6 апреля 2017
480
4 апреля 2017
313
4 апреля 2017
306
8 апреля 2017 , 19:07
303
Напомним , общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 19:01
187
В 22-м туре чемпионата премьер-лиги по футболу самарские «Крылья Советов» сыграли...
8 апреля 2017 , 16:02
193
Общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 15:48
159
Заслуженный тренер России, мастер спорта по лыжным гонкам Владимир Медведев - о победах и перспективах
Вы не поверите, но в Сокольих горах еще можно встретить лыжников. Несмотря на огромные...
8 апреля 2017 , 14:16
199
Третьим спектаклем в репертуаре самарского театра «Место действия» стала сценическая...
8 апреля 2017 , 14:09
174
Председатель жюри «Самарского взгляда» Владимир Вяткин:«Сейчас очень тяжело сделать хорошую фотографию»
В детстве он занимался музыкой и рисованием, а потом увлекся фотографией и понял, что это...
8 апреля 2017 , 13:23
176
На льду Самарского дворца спорта завершился юбилейный, десятый турнир по хоккею на призы...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4670
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4512
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
10 марта 2017
4330
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
6 апреля 2017
3768
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
3 апреля 2017
478
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
936
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
705
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
681
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...