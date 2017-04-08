«Кубок Третьяка»-2017 уехал в Уфу

Главный приз - огромный кубок и оригинальные медали ФХР - достались юным хоккеистам из уфимского «Салавата Юлаева», обыгравшим в финале сверстников из ижевской «Ижстали» - 5:3. Бронзовые медали вице-президент ФХР Владимир Асеев и руководитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов вручили пензенскому «Дизелю». В поединке за третье место воспитанники детско-юношеской спортивной школы команды Высшей хоккейной лиги разгромили столичную «Русь» со счетом 7:1. Хоккеисты самарской «Кометы» финишировали только пятыми. Команда Игоря Корешкова и Олега Поротникова в матче за пятое место одержала волевую победу над «Акулами» из Краснодара – 5:2.7 апреля. Самара. Дворец спортаМатч за 7-е место«Локомотив» = «Снежные барсы» – 3:5«Акулы» - «Комета» - 2:5«Русь» - «Дизель» -1:7«Салават Юлаев» - «Ижсталь» - 5:31. «Салават Юлаев» (Уфа)2. «Ижсталь» (Ижевск)3. «Дизель» (Пенза)4. «Русь» (Москва)5. «Комета» (Самара)6. «Акулы» (Краснодар)7. «Снежные барсы» (Москва)8. «Локомотив» (ЯрославльЛучший бомбардир – Александр Шен («Салават Юлаев»)Лучший вратарь – Оскар Пономарев («Ижсталь»)Лучший защитник – Кирилл Савушкин («Дизель» )Лучший нападающий – Глеб Бурлака («Акулы»)Лучшие арбитры:Главный судья – Валерий ФедосеевЛинейный судья – Андрей Сыров