«Крылья Советов» в Самаре готовятся к матчу с «Локомотивом»
Футболисты «Крыльев Советов» вернулись с третьего, заключительного сбора в Турции в Самару и продолжили подготовку к матчу 18-го тура чемпионата России, который состоится 5 марта в Уфе.
Вчера тренировка проходила на искусственном поле базы «Крыльев». После занятия на открытом воздухе, которое длилось чуть больше часа, все игроки отправились в тренажерный зал. Стоит отметить, что за тренировкой наблюдали игроки молодежного состава, которые также на днях прибыли в Самару из Крыма со сбора.
Напомним, что матч основных составов «Крылья Советов» – «Локомотив» перенесен из Самары в Уфу и пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе 5 марта в 14:00 (мск). Это связано с тем, что члены столичной комиссии премьер-лиги по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России не рекомендовали проводить игру «Крыльев» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург». Газон не готов к приему футболистов.
А вот игроки молодежных составов все-таки проведут матч 18-го тура в Самаре. Он состоится на третьем поле стадиона «Металлург». Начало матча 4 марта в 13.00. Вход для болельщиков свободный (со стороны улицы Путейской).
В Уфу на матч основных составов отправится внушительный отряд болельщиков. Клуб предоставит для обладателей абонементов бесплатные автобусы. Обслуживать встречу будет следующая бригада арбитров: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
Любопытно, что следующий матч 19-го тура «Крылья Советов» вновь проведут в Уфе в субботу, 11 марта, в 12.30 в рамках регулярного чемпионата. В воскресенье, 19 марта, если состояние газона на «Металлурге» будет удовлетворительным, наша команда откроет сезон дома встречей с «Ростовом» в 15.00.
Вчера тренировка проходила на искусственном поле базы «Крыльев». После занятия на открытом воздухе, которое длилось чуть больше часа, все игроки отправились в тренажерный зал. Стоит отметить, что за тренировкой наблюдали игроки молодежного состава, которые также на днях прибыли в Самару из Крыма со сбора.
Напомним, что матч основных составов «Крылья Советов» – «Локомотив» перенесен из Самары в Уфу и пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе 5 марта в 14:00 (мск). Это связано с тем, что члены столичной комиссии премьер-лиги по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России не рекомендовали проводить игру «Крыльев» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург». Газон не готов к приему футболистов.
А вот игроки молодежных составов все-таки проведут матч 18-го тура в Самаре. Он состоится на третьем поле стадиона «Металлург». Начало матча 4 марта в 13.00. Вход для болельщиков свободный (со стороны улицы Путейской).
В Уфу на матч основных составов отправится внушительный отряд болельщиков. Клуб предоставит для обладателей абонементов бесплатные автобусы. Обслуживать встречу будет следующая бригада арбитров: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
Любопытно, что следующий матч 19-го тура «Крылья Советов» вновь проведут в Уфе в субботу, 11 марта, в 12.30 в рамках регулярного чемпионата. В воскресенье, 19 марта, если состояние газона на «Металлурге» будет удовлетворительным, наша команда откроет сезон дома встречей с «Ростовом» в 15.00.
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