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«Крылья Советов» крупно уступили «Локомотиву»

Матч на нейтральном поле в Уфе из-за неготовности самарского «Металлурга» к заключительной части чемпионата страны по футболу принес самарским болельщикам разочарование. «Крылья Советов» крупно уступили столичному «Локомотиву» - 0:3.

Первый тайм самарцы продержались на равных, а во втором оборона «Крыльев» затрещала по швам. Сначала дважды отличился Ари (60-я и 68-я), а затем жирную точку на 88-й минуте поставил Алексей Миранчук.

В стартовом составе самарцев вышли три новичка: Александр Зуев, Али Гаджибеков и Александр Глеб. Из-за травм не смогли принять участие в матче лидеры - Джанни Бруно, Сергей Ткачев и Сергей Корниленко. Впервые в этом сезоне вместо Ивана Таранова, не попавшего в состав, с капитанской повязкой вышел Жозе Надсон.

- У меня нет претензий к команде по самоотдаче, - говорит наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Но общее движение мяча было медленное, скоростей не хватало, соперник успевал перемещаться. Нам не хватило агрессии в атаке.

 - Немного сложно началась игра, - подвел итог матчу главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. - Гол раскрепостил нас. «Локомотив» сыграл продуктивно, и наша оборона ничего серьезного создать впереди сопернику не дала. К сожалению, на «Нефтянике» сегодня не было футбольной атмосферы. Я считаю, что матчи без зрителей никому не нужны.

В матче молодежных команд, который прошел в Самаре на запасном поле стадиона «Металлург», гости также отметились крупной победой – 7:0. Следующий матч 19-го тура «Крылья Советов» вновь проведут в столице Башкирии. В субботу, 11 марта, на стадионе «Нефтяник» их будет принимать «Уфа». Начало встречи в 12.30. После поражения от «Локомотива» «Крылья» опустились на 14-е место в турнирной таблице.

«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: Ари, 60, 68; Миранчук, 88.
«Крылья Советов»: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).

5 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник». 1055 зрителей

   

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 Зенит

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 ЦСКА

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 Краснодар

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 Терек

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 Уфа

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 Ростов

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8  

 Амкар

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6

5

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 Локомотив

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6

8

4

24

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 Рубин

17

6

5

6

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19

23
 

11  

 Анжи

17

5

5

7

13

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18

20
 

12  

 Урал

18

4

5

9

12

-

25

17
 

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 Оренбург

18

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6

9

14

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15
 

14  

 Крылья Советов

18

3

6

9

17

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15  

 Арсенал

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2

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6

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Дата: 6 марта 2017 , 13:11
145
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: архив официального сайта самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Опубликовать в блоге
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