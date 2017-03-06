«Крылья Советов» крупно уступили «Локомотиву»
Матч на нейтральном поле в Уфе из-за неготовности самарского «Металлурга» к заключительной части чемпионата страны по футболу принес самарским болельщикам разочарование. «Крылья Советов» крупно уступили столичному «Локомотиву» - 0:3.
Первый тайм самарцы продержались на равных, а во втором оборона «Крыльев» затрещала по швам. Сначала дважды отличился Ари (60-я и 68-я), а затем жирную точку на 88-й минуте поставил Алексей Миранчук.
В стартовом составе самарцев вышли три новичка: Александр Зуев, Али Гаджибеков и Александр Глеб. Из-за травм не смогли принять участие в матче лидеры - Джанни Бруно, Сергей Ткачев и Сергей Корниленко. Впервые в этом сезоне вместо Ивана Таранова, не попавшего в состав, с капитанской повязкой вышел Жозе Надсон.
- У меня нет претензий к команде по самоотдаче, - говорит наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Но общее движение мяча было медленное, скоростей не хватало, соперник успевал перемещаться. Нам не хватило агрессии в атаке.
- Немного сложно началась игра, - подвел итог матчу главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. - Гол раскрепостил нас. «Локомотив» сыграл продуктивно, и наша оборона ничего серьезного создать впереди сопернику не дала. К сожалению, на «Нефтянике» сегодня не было футбольной атмосферы. Я считаю, что матчи без зрителей никому не нужны.
В матче молодежных команд, который прошел в Самаре на запасном поле стадиона «Металлург», гости также отметились крупной победой – 7:0. Следующий матч 19-го тура «Крылья Советов» вновь проведут в столице Башкирии. В субботу, 11 марта, на стадионе «Нефтяник» их будет принимать «Уфа». Начало встречи в 12.30. После поражения от «Локомотива» «Крылья» опустились на 14-е место в турнирной таблице.
«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: Ари, 60, 68; Миранчук, 88.
«Крылья Советов»: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).
5 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник». 1055 зрителей
Первый тайм самарцы продержались на равных, а во втором оборона «Крыльев» затрещала по швам. Сначала дважды отличился Ари (60-я и 68-я), а затем жирную точку на 88-й минуте поставил Алексей Миранчук.
В стартовом составе самарцев вышли три новичка: Александр Зуев, Али Гаджибеков и Александр Глеб. Из-за травм не смогли принять участие в матче лидеры - Джанни Бруно, Сергей Ткачев и Сергей Корниленко. Впервые в этом сезоне вместо Ивана Таранова, не попавшего в состав, с капитанской повязкой вышел Жозе Надсон.
- У меня нет претензий к команде по самоотдаче, - говорит наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Но общее движение мяча было медленное, скоростей не хватало, соперник успевал перемещаться. Нам не хватило агрессии в атаке.
- Немного сложно началась игра, - подвел итог матчу главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. - Гол раскрепостил нас. «Локомотив» сыграл продуктивно, и наша оборона ничего серьезного создать впереди сопернику не дала. К сожалению, на «Нефтянике» сегодня не было футбольной атмосферы. Я считаю, что матчи без зрителей никому не нужны.
В матче молодежных команд, который прошел в Самаре на запасном поле стадиона «Металлург», гости также отметились крупной победой – 7:0. Следующий матч 19-го тура «Крылья Советов» вновь проведут в столице Башкирии. В субботу, 11 марта, на стадионе «Нефтяник» их будет принимать «Уфа». Начало встречи в 12.30. После поражения от «Локомотива» «Крылья» опустились на 14-е место в турнирной таблице.
«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: Ари, 60, 68; Миранчук, 88.
«Крылья Советов»: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).
5 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник». 1055 зрителей
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