«Крылья Советов» крупно уступили «Локомотиву»

Матч на нейтральном поле в Уфе из-за неготовности самарского «Металлурга» к заключительной части чемпионата страны по футболу принес самарским болельщикам разочарование. «Крылья Советов» крупно уступили столичному «Локомотиву» - 0:3.



Первый тайм самарцы продержались на равных, а во втором оборона «Крыльев» затрещала по швам. Сначала дважды отличился Ари (60-я и 68-я), а затем жирную точку на 88-й минуте поставил Алексей Миранчук.



В стартовом составе самарцев вышли три новичка: Александр Зуев, Али Гаджибеков и Александр Глеб. Из-за травм не смогли принять участие в матче лидеры - Джанни Бруно, Сергей Ткачев и Сергей Корниленко. Впервые в этом сезоне вместо Ивана Таранова, не попавшего в состав, с капитанской повязкой вышел Жозе Надсон.



- У меня нет претензий к команде по самоотдаче, - говорит наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Но общее движение мяча было медленное, скоростей не хватало, соперник успевал перемещаться. Нам не хватило агрессии в атаке.



- Немного сложно началась игра, - подвел итог матчу главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. - Гол раскрепостил нас. «Локомотив» сыграл продуктивно, и наша оборона ничего серьезного создать впереди сопернику не дала. К сожалению, на «Нефтянике» сегодня не было футбольной атмосферы. Я считаю, что матчи без зрителей никому не нужны.



В матче молодежных команд, который прошел в Самаре на запасном поле стадиона «Металлург», гости также отметились крупной победой – 7:0. Следующий матч 19-го тура «Крылья Советов» вновь проведут в столице Башкирии. В субботу, 11 марта, на стадионе «Нефтяник» их будет принимать «Уфа». Начало встречи в 12.30. После поражения от «Локомотива» «Крылья» опустились на 14-е место в турнирной таблице.



«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: Ари, 60, 68; Миранчук, 88.

«Крылья Советов»: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).



5 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник». 1055 зрителей

И В Н П РМ О 1 Спартак 18 13 2 3 28 - 15 41 2 Зенит 18 10 6 2 33 - 13 36 3 ЦСКА 18 9 6 3 21 - 11 33 4 Краснодар 18 7 8 3 26 - 16 29 5 Терек 18 8 4 6 21 - 22 28 6 Уфа 18 8 4 6 13 - 13 28 7 Ростов 18 8 4 6 25 - 12 28 8 Амкар 18 7 6 5 16 - 13 27 9 Локомотив 18 6 8 4 24 - 13 26 10 Рубин 17 6 5 6 20 - 19 23 11 Анжи 17 5 5 7 13 - 18 20 12 Урал 18 4 5 9 12 - 25 17 13 Оренбург 18 3 6 9 14 - 21 15 14 Крылья Советов 18 3 6 9 17 - 23 15 15 Арсенал 18 2 6 10 6 - 26 12 16 Томь 18 2 3 13 8 - 37 9