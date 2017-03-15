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Футбольный сезон в Самаре начнется в это воскресенье

19 марта «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» будут принимать «Ростов», занимающий пока восьмое место в чемпионате страны.

Во вторник комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей разрешила провести матч 20-го тура между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Встреча состоится 19 марта и начнется в 15.00.

«Сегодня стадион «Металлург» посетила комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей. После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Ростов» в Самаре на стадионе «Металлург», - сообщается на сайте «Крыльев».

Ранее после рекомендации членов комиссии, которые посетили стадион «Металлург», матч 18-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» был перенесен из Самары в Уфу.

Игроки «Крыльев Советов» уже начали подготовку к матчу с «Ростовом». Игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» после матча в Уфе получили два выходных и со вторника приступили к тренировкам. Команда вернулась из Подмосковья в Самару и теперь тренируется на клубной базе на синтетическом и естественном газонах.

В тренировочном занятии приняли участие все игроки нашей команды, кроме Сергея Корниленко и Сергея Ткачева, которые продолжают восстановление. В общую группу вернулся Джанни Бруно, который полностью оправился от травмы. Также вместе с командой тренировался украинский полузащитник Артем Громов. Тренироваться на своей базе наша команда будет на клубной базе вплоть до игры с «Ростовом».






















Дата: 15 марта 2017 , 11:50
133
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: kc-camapa.ru
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