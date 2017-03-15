Футбольный сезон в Самаре начнется в это воскресенье
19 марта «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» будут принимать «Ростов», занимающий пока восьмое место в чемпионате страны.
Во вторник комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей разрешила провести матч 20-го тура между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Встреча состоится 19 марта и начнется в 15.00.
«Сегодня стадион «Металлург» посетила комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей. После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Ростов» в Самаре на стадионе «Металлург», - сообщается на сайте «Крыльев».
Ранее после рекомендации членов комиссии, которые посетили стадион «Металлург», матч 18-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» был перенесен из Самары в Уфу.
Игроки «Крыльев Советов» уже начали подготовку к матчу с «Ростовом». Игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» после матча в Уфе получили два выходных и со вторника приступили к тренировкам. Команда вернулась из Подмосковья в Самару и теперь тренируется на клубной базе на синтетическом и естественном газонах.
В тренировочном занятии приняли участие все игроки нашей команды, кроме Сергея Корниленко и Сергея Ткачева, которые продолжают восстановление. В общую группу вернулся Джанни Бруно, который полностью оправился от травмы. Также вместе с командой тренировался украинский полузащитник Артем Громов. Тренироваться на своей базе наша команда будет на клубной базе вплоть до игры с «Ростовом».
Во вторник комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей разрешила провести матч 20-го тура между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Встреча состоится 19 марта и начнется в 15.00.
«Сегодня стадион «Металлург» посетила комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей. После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Ростов» в Самаре на стадионе «Металлург», - сообщается на сайте «Крыльев».
Ранее после рекомендации членов комиссии, которые посетили стадион «Металлург», матч 18-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» был перенесен из Самары в Уфу.
Игроки «Крыльев Советов» уже начали подготовку к матчу с «Ростовом». Игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» после матча в Уфе получили два выходных и со вторника приступили к тренировкам. Команда вернулась из Подмосковья в Самару и теперь тренируется на клубной базе на синтетическом и естественном газонах.
В тренировочном занятии приняли участие все игроки нашей команды, кроме Сергея Корниленко и Сергея Ткачева, которые продолжают восстановление. В общую группу вернулся Джанни Бруно, который полностью оправился от травмы. Также вместе с командой тренировался украинский полузащитник Артем Громов. Тренироваться на своей базе наша команда будет на клубной базе вплоть до игры с «Ростовом».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
15 марта 2017
133
13 марта 2017
282
10 марта 2017
394
10 марта 2017
415
9 марта 2017
397
9 марта 2017
421
7 марта 2017
395
15 марта 2017 , 13:48
96
В Арбитражном суде Самарской области рассматривается исковое заявление регионального Фонда...
15 марта 2017 , 12:58
130
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства региона под председательством...
15 марта 2017 , 12:43
129
Не утихают споры вокруг законопроекта, внесенного в Госдуму РФ.
15 марта 2017 , 12:19
119
Об этом сообщают «Самарские коммунальные системы».
15 марта 2017 , 11:50
133
19 марта «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» будут принимать...
15 марта 2017 , 11:31
150
Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало итоги проверок учреждений...
15 марта 2017 , 11:27
102
Санкционная продукция была обнаружена сегодня на двух складах овощной базы города.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5572
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4690
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3714
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3634
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1179
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
744
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
802
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
660
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...