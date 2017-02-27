Баскетболисты «Самары» одержали победу над столичным МБА

МБА, несмотря на статус аутсайдера, сопротивлялась до последних секунд. Но победа все равно осталась за «Самарой». За 1.08 до финальной сирены преимущество волжан составляло лишь 7 очков (67:60), а за 20 секунд до завершения матча после трехочкового гостей (первого точного после 23 промахов!) - всего 5 (68:63).- Вторую игру подряд мы играли дома на своей площадке и играли хорошо, почувствовали уверенность, - говорит форвард «Самары» Евгений Фидий. - Хотя игра была сложная. МБА идет в нижней части турнирной таблицы, но это крепкая команда, она хорошо сыграна, и легких матчей с ней просто не бывает. Поэтому победа получилась по-настоящему трудовой. Москвичи молодцы, боролись до конца. Мы то отрывались в счете, то они нас догоняли... Хотя я считаю, что мы выиграли бы в любом случае.- Уж простите, что сегодня игра проходила не так, как с Сургутом, концовка была более драматичной, - сетует главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - Но самое главное - она сложилась в нашу пользу. Хочу обратить внимание вот на что. Если игроки не будут сами настраиваться на такие вот матчи — в плей-офф нам будет тяжело. Нужен, прежде всего, настрой, не должно быть так: вот сейчас игра закончится, и мы выиграем.Теперь «Самаре» предстоят три матча регулярного чемпионата на выезде — в Рязани, Владивостоке и Южно-Сахалинске.«Самара» - МБА (Москва) - 73:65 (21:14, 23:22, 16:13, 13:16)«Самара»: Фидий (12), Зозулин (10, 3 блокшота), Головин (8), Синегубов (2), Иванов - с.п., Жуканенко (11), Кадыков (8), Чеваренков (7), Минченко (7), Корчагин (5), Чиликин (3).МБА: Торопов (25, 13 подборов, 4 блокшота), Бабынин (10), Кузнецов-ст. (8), Сопин (7), Крайнов (2) — с.п., Афанасьев (7), Кузнецов (4), Логинов (2), Гаврилов, Клюндиков, Тихонин.