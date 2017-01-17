На реконструкцию тренировочной площадки «Крыльев Советов» потратят 70,1 млн рублей

Согласно проектной документации, в число работ, которые предстоит выполнить за указанную сумму входят: обустройство футбольного поля и зоны разминки с покрытием из натуральной травы, устройство сетчатого ограждения за воротами, установка бордюрного камня по периметру поля, монтаж ливнесточной системы, наружного электроосвещения, систем автоматического полива, обогрева и видеонаблюдения, а также устройство трибун на 500 посадочных мест и работы по благоустройству территории.Аукцион в электронной форме состоится 20 января. Работы должны начаться в апреле текущего года и быть выполнены до 31 октября.