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На реконструкцию тренировочной площадки «Крыльев Советов» потратят 70,1 млн рублей

Речь идет про площадку учебно-тренировочной базы клуба, которая расположена на улице Шушенской, 50А в районе Загородного парка в Самаре.

Согласно проектной документации, в число работ, которые предстоит выполнить за указанную сумму входят: обустройство футбольного поля и зоны разминки с покрытием из натуральной травы, устройство сетчатого ограждения за воротами, установка бордюрного камня по периметру поля, монтаж ливнесточной системы, наружного электроосвещения, систем автоматического полива, обогрева и видеонаблюдения, а также устройство трибун на 500 посадочных мест и работы по благоустройству территории.

Аукцион в электронной форме состоится 20 января. Работы должны начаться в апреле текущего года и быть выполнены до 31 октября.
 
Дата: 16 января 2017 , 16:53
149
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
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