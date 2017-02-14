75 – летние самарские волейболисты отличились на турнире в Питере
В северной столице России прошел традиционный турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Самарские ветераны-волейболисты приятно удивили местных поклонников этого вида спорта.
В возрастной группе «75+» приняли участие 5 команд из Питера, Москвы, Екатеринбурга и Самары. Наши ветераны, обыграв команды обеих столиц, заняли на турнире почетное второе место. Сборная команда Самарской области выступала в следующем составе: Виктор Зубков, Борис Зорин, Александр Соболев, Валерий Гаврилов, Виктор Сивицкий, Виктор Спасов и капитан команды Анатолий Солдатов – в прошлом известный арбитр всесоюзной категории, а ныне член коллегии судей областной федерации волейбола.
В возрастной группе «75+» приняли участие 5 команд из Питера, Москвы, Екатеринбурга и Самары. Наши ветераны, обыграв команды обеих столиц, заняли на турнире почетное второе место. Сборная команда Самарской области выступала в следующем составе: Виктор Зубков, Борис Зорин, Александр Соболев, Валерий Гаврилов, Виктор Сивицкий, Виктор Спасов и капитан команды Анатолий Солдатов – в прошлом известный арбитр всесоюзной категории, а ныне член коллегии судей областной федерации волейбола.
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