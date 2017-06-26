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Расписание
26 июня 2017 , 17:56
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Летом самарские зеленые зоны подвергаются "нашествию" вандалов
26 июня 2017 , 17:02
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Из Самары депортировали иностранца, который интересовался деятельностью запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"
В конце апреля сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали 23-летнего гражданина одной...
26 июня 2017 , 16:40
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Этим займутся руководители школ и краеведы
26 июня 2017 , 16:25
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Определился подрядчик по торгам на выполнение строительно-монтажных работ самарского аэропорта....
26 июня 2017 , 16:15
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Жителей города приглашают обучиться этикету и изготовить фамильный вензель.
26 июня 2017 , 16:09
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Волжское войсковое казачье общество пройдет по маршруту казаков, участвовавших в Сибирском...
26 июня 2017 , 16:01
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До наступления холодов ее разместят на самарской набережной
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12 июня 2017
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Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
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В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
2 июня 2017
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Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
18 июня 2017
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Об этом говорится в указе президента РФ от 17 июня текущего года, который был опубликован на...
16 июня 2017
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После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
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Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
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Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
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«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...