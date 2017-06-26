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Лента новостей
26 июня 2017 , 17:56
113
В Самаре участились случаи воровства цветов
Летом самарские зеленые зоны подвергаются "нашествию" вандалов
26 июня 2017 , 17:02
136
 
Из Самары депортировали иностранца, который интересовался деятельностью запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"
В конце апреля сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали 23-летнего гражданина одной...
26 июня 2017 , 16:40
122
В каждом районе Самары разработают свои туристические маршруты
Этим займутся руководители школ и краеведы
26 июня 2017 , 16:25
169
В «Курумоче» построят новую аварийно-спасательную станцию
Определился подрядчик по торгам на выполнение строительно-монтажных работ самарского аэропорта....
26 июня 2017 , 16:15
127
В Самаре презентуют «Русский дом»
Жителей города приглашают обучиться этикету  и изготовить фамильный вензель.
26 июня 2017 , 16:09
209
В Самаре волжские казаки повторят путь Ермака
Волжское войсковое казачье общество пройдет по маршруту казаков, участвовавших в Сибирском...
26 июня 2017 , 16:01
139
Выставка «Самара-2018» на зиму переедет в один из торговых центров города
До наступления холодов ее разместят на самарской набережной
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В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
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В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6766
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
2 июня 2017
3957
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
Главой ГУ МВД России по Самарской области стал Александр Винников
18 июня 2017
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Главой ГУ МВД России по Самарской области стал Александр Винников
Об этом говорится в указе президента РФ от 17 июня текущего года, который был опубликован на...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
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Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
887
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
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Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
458
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
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