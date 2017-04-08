Вместо сердца-пламенный мотор
17 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Земеца. Память об этом неординарном человеке, отдавшем всю свою жизнь авиастроению, жива не только для работников этой отрасли, но и для всех горожан. Памятником Земецу стали и славные самолеты ТУ-154, и новые городские кварталы, Дворец спорта авиационного завода, парк имени Гагарина.
Мудрый наставник
Общедоступны скупые биографические данные легендарного директора авиационного завода, но все меньше тех, кто знал его лично. «СГ» повезло в том, что соратник Виктора Петровича Олег Ермолов согласился поделиться воспоминаниями о нем и о той эпохе, когда в Куйбышеве создавался мощный авиационный кластер.
- Большинство производств нашего города работало на самолето- и ракетостроение, - говорит Олег Анатольевич. - Это, во-первых, «Авиаагрегат», на котором восемь лет проработал директором Виктор Петрович и которым пришлось руководить и мне. Затем завод аэродромного оборудования, «Гидроавтоматика», «Салют» и даже «Электрощит», производивший оснастку для самолетов.
Олег Ермолов вспоминает: когда стал работать директором на «Электрощите», там поразились тому, что он был уже третьим директором предприятия, который пришел из авиационной промышленности. А все дело в том, что там умели растить кадры.
Его собственная карьера, признает Олег Ермолов, - это результат кропотливой работы опытного и прозорливого директора Куйбышевского авиационного завода Виктора Земеца.
- Виктор Петрович не признавал рекомендаций со стороны. Он сам замечал молодых специалистов, которые умели работать с коллективом, имели организаторский талант, и смело выдвигал их на руководящие должности. Он заставлял молодежь заменять заболевших или ушедших в отпуск руководителей различных производственных участков. В результате они досконально изучали все производство целиком.
Через такую школу пришлось пройти Олегу Анатольевичу, будущему директору двух куйбышевских заводов. Преданность делу, высочайшая компетентность, внимание к людям и даже умение вовремя пошутить и разрядить обстановку - все это молодой руководитель взял на вооружение у своего наставника Виктора Земеца.
Легендарные АНТ и Ил-2
Откуда эти качества получил сам Земец, парень из простой семьи, который в 30-е годы после окончания техникума пришел работать на Воронежский самолетостроительный завод? Вероятно, сыграли роль и его сильный характер, и неординарный склад ума, и огромный жизненный опыт.
- Виктор Петрович стал генеральным директором авиационного завода в 1969 году. Но практически вся его жизнь связана с этим предприятием, - вспоминает Олег Ермолов. - Он работал и плановиком, и диспетчером, и старшим мастером. Принимал участие в строительстве крылатой гордости СССР - самолета АНТ-25, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков совершили беспосадочный перелет в США.
В начале 40-х годов в Воронеже начал выпускаться легендарный Ил-2, который сыграл решающую роль в Великой Отечественной войне. Вместе с эвакуированным в наш город предприятием приехал и Виктор Земец, чтобы продолжить на волжской земле производство штурмовиков. После разгрузки вагонов с оборудованием на никому не известном Безымянном полустанке ему пришлось вместе с другими руководителями завода одновременно организовывать установку станков в недостроенных цехах, обеспечивать их пуск, налаживать производство и строить заводские корпуса. И удалось сделать невозможное - в рекордные сроки выйти на серийное производство Ил-2.
Масштаб личности
Невозможное сам Земец сделает еще не раз, в том числе когда в декабре 1969 года Куйбышевский авиационный завод выпустит первые три самолета Ту-154.
- В качестве директора Земец вернулся на КуАЗ только в октябре 1969 года. Никто не верил, что заводчанам под руководством нового директора удастся в срок отправить новые самолеты на летную испытательную станцию, - вспоминает Олег Ермолов, - потому что, ко всему прочему, еще шла отработка этой модели, конструкторы постоянно вносили изменения в чертежи.
Олег Анатольевич замечает, что в дальнейшем каждый год шло удвоение выпуска таких нужных народному хозяйству пассажирских самолетов. Однако необходимо было преодолеть еще один рубеж - выйти на массовое производство.
- Особенно трудно нам пришлось, когда мы должны были совершить «прыжок» от 18 самолетов в год до 36, - делится он.
Но и это было преодолено, и в 80-е годы КуАЗ выпускал по семь десятков Ту-154 в год. Пассажиры сразу оценили этот комфортабельный самолет. А между тем помимо гражданской завод продолжал выпускать и военную продукцию.
- Как руководитель сначала среднего, а затем и высшего звена Виктор Земец участвовал в производстве самолетов АНТ-25, Ил-2, Ил- 10, Ил-28, четырехместного бомбардировщика Ту-4, стратегического бомбардировщика Ту-95, созданного на его базе Ту-114, пассажирского самолета Ту-154, ракет для ПВО и даже первой ступени ракеты, которая должна была участвовать в советской программе по высадке человека на Луне, - перечисляет Олег Анатольевич. - Вот теперь оцените сами масштаб этого человека!
За освоение и производство Ту-154 Виктора Земеца наградили орденом Ленина с вручением Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. Награды получили еще около десятка руководящих работников КуАЗа.
Почетный гражданин
Под началом Виктора Земеца авиационный завод работал до 1986 года. О его таланте руководителя красноречиво говорят цифры: только за первые десять лет его руководства объем производства на КуАЗе вырос в 4,5 раза, производительность труда - в 3,5 раза, а число сотрудников предприятия достигло 26,5 тысячи человек.
Особое внимание Земец уделял строительству жилья для работников завода. Ежегодно возводилось по 16-18 тысяч квадратных метров жилья. Рабочие переселялись из бараков в благоустроенные квартиры.
- И в строительстве новых домов сказалась прозорливость Виктора Петровича, - говорит Олег Ермолов. - В комплексе девятиэтажек, которые завод возводил хозспособом на улице Железной Дивизии, он приказал сделать сплошь однокомнатные квартиры, для того чтобы привлечь молодых специалистов на завод.
Сам Олег Ермолов воспользовался идеей Земеца и таким образом заинтересовал в работе на «Электрощите» 20 выпускников политехнического института.
Параллельно с новыми микрорайонами строились детские сады, медицинские учреждения, в том числе профилакторий, дом отдыха «Сокольи горы», турбазы у Волги, детский оздоровительный лагерь на берегу Кондурчи. Участвовали работники авиационного завода и в создании монумента Славы, в реконструкции самарской филармонии, в строительстве Ленинского мемориала. За работу на благо горожан Виктору Петровичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Куйбышева». А в 2007 году улица Псковская была переименована в улицу Виктора Земеца.
- Виктор Петрович постоянно звал меня, даже когда я работал на других заводах, отметить вместе с его коллективом День авиации, - продолжает Олег Ермолов, - и мы всегда пели с ним нашу любимую песню «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Помните, там есть слова про «пламенный мотор», - это ведь про него, у него действительно вместо сердца был пламенный мотор!
Мудрый наставник
Общедоступны скупые биографические данные легендарного директора авиационного завода, но все меньше тех, кто знал его лично. «СГ» повезло в том, что соратник Виктора Петровича Олег Ермолов согласился поделиться воспоминаниями о нем и о той эпохе, когда в Куйбышеве создавался мощный авиационный кластер.
- Большинство производств нашего города работало на самолето- и ракетостроение, - говорит Олег Анатольевич. - Это, во-первых, «Авиаагрегат», на котором восемь лет проработал директором Виктор Петрович и которым пришлось руководить и мне. Затем завод аэродромного оборудования, «Гидроавтоматика», «Салют» и даже «Электрощит», производивший оснастку для самолетов.
Олег Ермолов вспоминает: когда стал работать директором на «Электрощите», там поразились тому, что он был уже третьим директором предприятия, который пришел из авиационной промышленности. А все дело в том, что там умели растить кадры.
Его собственная карьера, признает Олег Ермолов, - это результат кропотливой работы опытного и прозорливого директора Куйбышевского авиационного завода Виктора Земеца.
- Виктор Петрович не признавал рекомендаций со стороны. Он сам замечал молодых специалистов, которые умели работать с коллективом, имели организаторский талант, и смело выдвигал их на руководящие должности. Он заставлял молодежь заменять заболевших или ушедших в отпуск руководителей различных производственных участков. В результате они досконально изучали все производство целиком.
Через такую школу пришлось пройти Олегу Анатольевичу, будущему директору двух куйбышевских заводов. Преданность делу, высочайшая компетентность, внимание к людям и даже умение вовремя пошутить и разрядить обстановку - все это молодой руководитель взял на вооружение у своего наставника Виктора Земеца.
Легендарные АНТ и Ил-2
Откуда эти качества получил сам Земец, парень из простой семьи, который в 30-е годы после окончания техникума пришел работать на Воронежский самолетостроительный завод? Вероятно, сыграли роль и его сильный характер, и неординарный склад ума, и огромный жизненный опыт.
- Виктор Петрович стал генеральным директором авиационного завода в 1969 году. Но практически вся его жизнь связана с этим предприятием, - вспоминает Олег Ермолов. - Он работал и плановиком, и диспетчером, и старшим мастером. Принимал участие в строительстве крылатой гордости СССР - самолета АНТ-25, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков совершили беспосадочный перелет в США.
В начале 40-х годов в Воронеже начал выпускаться легендарный Ил-2, который сыграл решающую роль в Великой Отечественной войне. Вместе с эвакуированным в наш город предприятием приехал и Виктор Земец, чтобы продолжить на волжской земле производство штурмовиков. После разгрузки вагонов с оборудованием на никому не известном Безымянном полустанке ему пришлось вместе с другими руководителями завода одновременно организовывать установку станков в недостроенных цехах, обеспечивать их пуск, налаживать производство и строить заводские корпуса. И удалось сделать невозможное - в рекордные сроки выйти на серийное производство Ил-2.
Масштаб личности
Невозможное сам Земец сделает еще не раз, в том числе когда в декабре 1969 года Куйбышевский авиационный завод выпустит первые три самолета Ту-154.
- В качестве директора Земец вернулся на КуАЗ только в октябре 1969 года. Никто не верил, что заводчанам под руководством нового директора удастся в срок отправить новые самолеты на летную испытательную станцию, - вспоминает Олег Ермолов, - потому что, ко всему прочему, еще шла отработка этой модели, конструкторы постоянно вносили изменения в чертежи.
Олег Анатольевич замечает, что в дальнейшем каждый год шло удвоение выпуска таких нужных народному хозяйству пассажирских самолетов. Однако необходимо было преодолеть еще один рубеж - выйти на массовое производство.
- Особенно трудно нам пришлось, когда мы должны были совершить «прыжок» от 18 самолетов в год до 36, - делится он.
Но и это было преодолено, и в 80-е годы КуАЗ выпускал по семь десятков Ту-154 в год. Пассажиры сразу оценили этот комфортабельный самолет. А между тем помимо гражданской завод продолжал выпускать и военную продукцию.
- Как руководитель сначала среднего, а затем и высшего звена Виктор Земец участвовал в производстве самолетов АНТ-25, Ил-2, Ил- 10, Ил-28, четырехместного бомбардировщика Ту-4, стратегического бомбардировщика Ту-95, созданного на его базе Ту-114, пассажирского самолета Ту-154, ракет для ПВО и даже первой ступени ракеты, которая должна была участвовать в советской программе по высадке человека на Луне, - перечисляет Олег Анатольевич. - Вот теперь оцените сами масштаб этого человека!
За освоение и производство Ту-154 Виктора Земеца наградили орденом Ленина с вручением Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. Награды получили еще около десятка руководящих работников КуАЗа.
Почетный гражданин
Под началом Виктора Земеца авиационный завод работал до 1986 года. О его таланте руководителя красноречиво говорят цифры: только за первые десять лет его руководства объем производства на КуАЗе вырос в 4,5 раза, производительность труда - в 3,5 раза, а число сотрудников предприятия достигло 26,5 тысячи человек.
Особое внимание Земец уделял строительству жилья для работников завода. Ежегодно возводилось по 16-18 тысяч квадратных метров жилья. Рабочие переселялись из бараков в благоустроенные квартиры.
- И в строительстве новых домов сказалась прозорливость Виктора Петровича, - говорит Олег Ермолов. - В комплексе девятиэтажек, которые завод возводил хозспособом на улице Железной Дивизии, он приказал сделать сплошь однокомнатные квартиры, для того чтобы привлечь молодых специалистов на завод.
Сам Олег Ермолов воспользовался идеей Земеца и таким образом заинтересовал в работе на «Электрощите» 20 выпускников политехнического института.
Параллельно с новыми микрорайонами строились детские сады, медицинские учреждения, в том числе профилакторий, дом отдыха «Сокольи горы», турбазы у Волги, детский оздоровительный лагерь на берегу Кондурчи. Участвовали работники авиационного завода и в создании монумента Славы, в реконструкции самарской филармонии, в строительстве Ленинского мемориала. За работу на благо горожан Виктору Петровичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Куйбышева». А в 2007 году улица Псковская была переименована в улицу Виктора Земеца.
- Виктор Петрович постоянно звал меня, даже когда я работал на других заводах, отметить вместе с его коллективом День авиации, - продолжает Олег Ермолов, - и мы всегда пели с ним нашу любимую песню «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Помните, там есть слова про «пламенный мотор», - это ведь про него, у него действительно вместо сердца был пламенный мотор!
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