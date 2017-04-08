08 апреля 2017 года,
22:07
$ 56.92    60.57   Нефть 55.26 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Темы/Самарский характер/

Вместо сердца-пламенный мотор

17 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Земеца. Память об этом неординарном человеке, отдавшем всю свою жизнь авиастроению, жива не только для работников этой отрасли, но и для всех горожан. Памятником Земецу стали и славные самолеты ТУ-154, и новые городские кварталы, Дворец спорта авиационного завода, парк имени Гагарина.

Мудрый наставник

Общедоступны скупые биографические данные легендарного директора авиационного завода, но все меньше тех, кто знал его лично. «СГ» повезло в том, что соратник Виктора Петровича Олег Ермолов согласился поделиться воспоминаниями о нем и о той эпохе, когда в Куйбышеве создавался мощный авиационный кластер.

- Большинство производств нашего города работало на самолето- и ракетостроение, - говорит Олег Анатольевич. - Это, во-первых, «Авиаагрегат», на котором восемь лет проработал директором Виктор Петрович и которым пришлось руководить и мне. Затем завод аэродромного оборудования, «Гидроавтоматика», «Салют» и даже «Электрощит», производивший оснастку для самолетов.

Олег Ермолов вспоминает: когда стал работать директором на «Электрощите», там поразились тому, что он был уже третьим директором предприятия, который пришел из авиационной промышленности. А все дело в том, что там умели растить кадры.
Его собственная карьера, признает Олег Ермолов, - это результат кропотливой работы опытного и прозорливого директора Куйбышевского авиационного завода Виктора Земеца.

- Виктор Петрович не признавал рекомендаций со стороны. Он сам замечал молодых специалистов, которые умели работать с коллективом, имели организаторский талант, и смело выдвигал их на руководящие должности. Он заставлял молодежь заменять заболевших или ушедших в отпуск руководителей различных производственных участков. В результате они досконально изучали все производство целиком.

Через такую школу пришлось пройти Олегу Анатольевичу, будущему директору двух куйбышевских заводов. Преданность делу, высочайшая компетентность, внимание к людям и даже умение вовремя пошутить и разрядить обстановку - все это молодой руководитель взял на вооружение у своего наставника Виктора Земеца.

Легендарные АНТ и Ил-2

Откуда эти качества получил сам Земец, парень из простой семьи, который в 30-е годы после окончания техникума пришел работать на Воронежский самолетостроительный завод? Вероятно, сыграли роль и его сильный характер, и неординарный склад ума, и огромный жизненный опыт.

- Виктор Петрович стал генеральным директором авиационного завода в 1969 году. Но практически вся его жизнь связана с этим предприятием, - вспоминает Олег Ермолов. - Он работал и плановиком, и диспетчером, и старшим мастером. Принимал участие в строительстве крылатой гордости СССР - самолета АНТ-25, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков совершили беспосадочный перелет в США.

В начале 40-х годов в Воронеже начал выпускаться легендарный Ил-2, который сыграл решающую роль в Великой Отечественной войне. Вместе с эвакуированным в наш город предприятием приехал и Виктор Земец, чтобы продолжить на волжской земле производство штурмовиков. После разгрузки вагонов с оборудованием на никому не известном Безымянном полустанке ему пришлось вместе с другими руководителями завода одновременно организовывать установку станков в недостроенных цехах, обеспечивать их пуск, налаживать производство и строить заводские корпуса. И удалось сделать невозможное - в рекордные сроки выйти на серийное производство Ил-2.

Масштаб личности

Невозможное сам Земец сделает еще не раз, в том числе когда в декабре 1969 года Куйбышевский авиационный завод выпустит первые три самолета Ту-154.

- В качестве директора Земец вернулся на КуАЗ только в октябре 1969 года. Никто не верил, что заводчанам под руководством нового директора удастся в срок отправить новые самолеты на летную испытательную станцию, - вспоминает Олег Ермолов, - потому что, ко всему прочему, еще шла отработка этой модели, конструкторы постоянно вносили изменения в чертежи.

Олег Анатольевич замечает, что в дальнейшем каждый год шло удвоение выпуска таких нужных народному хозяйству пассажирских самолетов. Однако необходимо было преодолеть еще один рубеж - выйти на массовое производство.

- Особенно трудно нам пришлось, когда мы должны были совершить «прыжок» от 18 самолетов в год до 36, - делится он.
Но и это было преодолено, и в 80-е годы КуАЗ выпускал по семь десятков Ту-154 в год. Пассажиры сразу оценили этот комфортабельный самолет. А между тем помимо гражданской завод продолжал выпускать и военную продукцию.

- Как руководитель сначала среднего, а затем и высшего звена Виктор Земец участвовал в производстве самолетов АНТ-25, Ил-2, Ил- 10, Ил-28, четырехместного бомбардировщика Ту-4, стратегического бомбардировщика Ту-95, созданного на его базе Ту-114, пассажирского самолета Ту-154, ракет для ПВО и даже первой ступени ракеты, которая должна была участвовать в советской программе по высадке человека на Луне, - перечисляет Олег Анатольевич. - Вот теперь оцените сами масштаб этого человека!

За освоение и производство Ту-154 Виктора Земеца наградили орденом Ленина с вручением Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. Награды получили еще около десятка руководящих работников КуАЗа.























Почетный гражданин

Под началом Виктора Земеца авиационный завод работал до 1986 года. О его таланте руководителя красноречиво говорят цифры: только за первые десять лет его руководства объем производства на КуАЗе вырос в 4,5 раза, производительность труда - в 3,5 раза, а число сотрудников предприятия достигло 26,5 тысячи человек.

Особое внимание Земец уделял строительству жилья для работников завода. Ежегодно возводилось по 16-18 тысяч квадратных метров жилья. Рабочие переселялись из бараков в благоустроенные квартиры.

- И в строительстве новых домов сказалась прозорливость Виктора Петровича, - говорит Олег Ермолов. - В комплексе девятиэтажек, которые завод возводил хозспособом на улице Железной Дивизии, он приказал сделать сплошь однокомнатные квартиры, для того чтобы привлечь молодых специалистов на завод.

Сам Олег Ермолов воспользовался идеей Земеца и таким образом заинтересовал в работе на «Электрощите» 20 выпускников политехнического института.

























Параллельно с новыми микрорайонами строились детские сады, медицинские учреждения, в том числе профилакторий, дом отдыха «Сокольи горы», турбазы у Волги, детский оздоровительный лагерь на берегу Кондурчи. Участвовали работники авиационного завода и в создании монумента Славы, в реконструкции самарской филармонии, в строительстве Ленинского мемориала. За работу на благо горожан Виктору Петровичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Куйбышева». А в 2007 году улица Псковская была переименована в улицу Виктора Земеца.

- Виктор Петрович постоянно звал меня, даже когда я работал на других заводах, отметить вместе с его коллективом День авиации, - продолжает Олег Ермолов, - и мы всегда пели с ним нашу любимую песню «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Помните, там есть слова про «пламенный мотор», - это ведь про него, у него действительно вместо сердца был пламенный мотор!
 
Дата: 8 апреля 2017 , 12:56
84
Автор текста: Татьяна Гриднева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Самарский характер
Вместо сердца-пламенный мотор
8 апреля 2017
84
Вместо сердца-пламенный мотор
Cотрудник Самарского литературного музея Ольга Жиганова рассказала о жизни и творчестве Толстого и Горького
2 марта 2017
495
Cотрудник Самарского литературного музея Ольга Жиганова рассказала о жизни и творчестве Толстого и Горького
Бывший заместитель директора ЦСКБ Георгий Фомин - наш герой и современник
25 декабря 2016
403
Бывший заместитель директора ЦСКБ Георгий Фомин - наш герой и современник "космического" масштаба
25 декабря исполнится 99 лет легендарному советскому летчику-истребителю Вадиму Фадееву
18 декабря 2016
570
1
25 декабря исполнится 99 лет легендарному советскому летчику-истребителю Вадиму Фадееву
Самый известный художник соцреализма Василий Ефанов - наш земляк
12 декабря 2016
504
Самый известный художник соцреализма Василий Ефанов - наш земляк
Удивительная жизнь эсера, зоолога и фантаста Бориса Фортунатова
3 декабря 2016
390
Удивительная жизнь эсера, зоолога и фантаста Бориса Фортунатова
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
27 ноября 2016
641
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
Староверы Самары: непризнанные, но непокоренные
21 ноября 2016
668
3
Староверы Самары: непризнанные, но непокоренные
Отец художественного музея. Константин Головкин, знаменитый не только «слонами»
3 ноября 2016
3035
1
Отец художественного музея. Константин Головкин, знаменитый не только «слонами»
Лента новостей
8 апреля 2017 , 19:07
303
Николай Меркушкин поблагодарил самарцев, пришедших на акцию против терроризма
Напомним , общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 19:01
187
«Крылья Советов» сыграли дома вничью с пермским «Амкаром»
В 22-м туре чемпионата премьер-лиги по футболу самарские «Крылья Советов» сыграли...
8 апреля 2017 , 16:02
193
Более 50 тысяч самарцев посетили акцию против терроризма
Общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 15:48
159
Заслуженный тренер России, мастер спорта по лыжным гонкам Владимир Медведев - о победах и перспективах
Вы не поверите, но в Сокольих горах еще можно встретить лыжников. Несмотря на огромные...
8 апреля 2017 , 14:16
199
Самарский театр «Место действия» представил свое прочтение пьесы Чехова «Три сестры»
Третьим спектаклем в репертуаре самарского театра «Место действия» стала сценическая...
8 апреля 2017 , 14:09
173
Председатель жюри «Самарского взгляда» Владимир Вяткин:«Сейчас очень тяжело сделать хорошую фотографию»
В детстве он занимался музыкой и рисованием, а потом увлекся фотографией и понял, что это...
8 апреля 2017 , 13:23
175
«Кубок Третьяка»-2017 уехал в Уфу
На льду Самарского дворца спорта завершился юбилейный, десятый турнир по хоккею на призы...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
4670
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4512
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
10 марта 2017
4330
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
3768
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
3 апреля 2017
478
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
936
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
705
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
681
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.