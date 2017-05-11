«Головокружительная» карьера на Безымянке. Роза Ицкович о работе, учебе и Победе на БТЭЦ

- Мы жили в Москве. Перед началом войны я окончила седьмой класс, а старший брат Овсей - энергетический техникум. 21 июня у него выпускной вечер, а 22-го началась война. Ровно через месяц немцы стали бомбить столицу. Брата командировали в Куйбышев на строительство Безымянской ТЭЦ. На семейном совете решили, что ехать надо всем вместе.В самом конце июля мы прибыли на новое место. Безымянка. Строительство основных корпусов почти завершено, идет монтаж оборудования. Разместились в бараке, Ося приступил к почти круглосуточной работе, с небольшими перерывами на сон и отдых. Мы с мамой его почти не видели.Брат проработал на строительстве ТЭЦ два месяца, 28 сентября 1941 года его призвали в армию. В декабре мы получили от него единственное письмо, написанное в дороге.22 октября и я начала работать на станции. Специальности не было никакой, приняли меня на должность дежурного деаэраторной установки. Две недели поучилась, потом начала работать самостоятельно. Деаэраторы - это огромные десятитонные баки, в которых вода очищается от кислорода, чтобы не было коррозии металла. Надо следить за показаниями приборов, регулировать в случаях отклонения от нормы. Через несколько месяцев перевели на должность помощника машиниста турбины, дежурного конденсатной установки, а в октябре 1946 года стала машинистом турбогенератора. Почему такая «головокружительная» карьера? Людей не хватало.Работа была очень ответственная. Бывало, глаз не отрываешь от пульта управления, голова начинает кружиться. В цехе стоит постоянный гул, а ты должна слышать звук каждого механизма. Боялась я своей машины, никогда не было ощущения, что мы с ней одно целое.Случались и ЧП. Никогда не забуду пережитого однажды ужаса. Авария в котельной, давления нет, турбина «на нуле»! Самое страшное - тишина в цехе. Все начальство подняли на ноги. Это длилось минут 30. Аварию ликвидировали, но забыть то ощущение ужаса я не смогла.Трудились по 8 часов, а иногда и по 12. После ночной часто оставались на аврал. Станция потребляла в сутки целый железнодорожный состав угля. Но бывали перебои. Вовремя не подвезли - все свободные от смены шли в транспортный цех. Сгребали лопатами остатки угля, лишь бы продержаться до состава. Приходили вагоны - мужчины оставались разгружать. Никто не возражал, все понимали необходимость нашего труда.- Жили сначала в бараке. Потом переселили в кирпичный дом при ТЭЦ. В одной половине комнаты мы с мамой, в другой - семья из трех человек, из Харькова. В конце войны нам дали отдельную комнату в квартире на двух хозяев. Мебель самая простая, частично казенная. Но там уже можно было создать какое-то подобие уюта.Продукты в магазинах по карточкам, да и те нечем отоваривать. У мамы, которая была кассиром, зарплата мизерная. У меня побольше. У мамы карточки «служащие», а у меня «рабочие». На рабочего полагался 1 килограмм хлеба, а на служащего - всего 400 граммов. Можно было на рынке обменять хлеб на масло, овощи. Или продать буханку за 200 рублей. В последние годы войны большим подспорьем стал огород: всем работникам ТЭЦ выделили по две сотки земли.В конце войны начали появляться коммерческие магазины. Помню один такой на Верхней Полевой. Туда надо было приехать чуть свет, выстоять огромную очередь еще до открытия, а внутри - продуктовый рай: масло, сахар, конфеты, крупы, даже копченая колбаса. Все это стоило, конечно, очень дорого. Мы целый месяц копили деньги, а потом ехали в магазин.С промтоварами, с одеждой было хуже. Если на прилавках и появлялись ткани, обувь, то можно было купить, только имея специальный ордер. Их давали как премию по большим праздникам. За все пять с лишним лет на БТЭЦ я получала ордер только два раза. Первый - на право покупки обуви. Какие были замечательные туфли! А второй - перед уходом в институт - на ткань. В приказе директора значилось: «За хорошие показатели в работе и общественной жизни станции объявить благодарность с вручением ордера на отрез на платье». Сшили из коричневого крепдешина красивое платье, которое я надевала в торжественныхслучаях.- Питание, одежда, бытовые трудности не были главными в нашей жизни. Главной была работа. И очень хотелось учиться. Мы требовали от начальства создания школы рабочей молодежи в поселке около станции. Первая попытка была в 1943 году. Проучились несколько недель, и школу закрыли: не было преподавателей. Молодежь с комитетом комсомола не отступились. И в 1944 году школа была открыта вновь. Коллектив учеников был разношерстный. Довольно взрослые, старше меня, эвакуированные, ребята, демобилизованные после ранений, бывшие ремесленники и просто те, кто вроде меня не успел получить до войны среднее образование. Уровень знаний был разный, мы как могли помогали друг другу.Учиться было трудно. Большинство из нас работало в три смены. Занятия в школе начинались в 18.30, заканчивались в 23 часа. А к половине двенадцатого надо было уже быть в цехе, принимать ночную смену. Если работали утром, то успевали выучить уроки, а вторая смена вообще не давала возможности посещать занятия. И тем не менее большинство из тех, кто пришел в 1944 году в восьмой класс, проучились три года и окончили школу. 1 июля 1947 года нам вручили аттестаты зрелости, удостоверяющие, что мы окончили вечернюю школу №11 Кировского района города Куйбышева и имеем право поступать в высшие учебные заведения Союза ССР.- В марте 1943 года я вступила в комсомол. Что бы сейчас ни говорили об этой молодежной организации, тогда это было здорово. Нас на все хватало. Устраивали субботники, сажали деревья, собирали и отправляли посылки бойцам на фронт, бегали на танцы, участвовали в художественной самодеятельности.На ТЭЦ был небольшой клуб, в нем стали собираться любители самодеятельности - певцы, чтецы, музыканты, танцоры. Оказалось, у нас на станции много талантливых людей - и молодежи, и в возрасте. Сначала выступали с концертами, потом решили создать драматический коллектив. Первым спектаклем стала постановка по поэме «Сказка о правде», посвященной Зое Космодемьянской. Я мечтала участвовать, но не решалась сказать режиссеру. Кто-то из друзей выдал тайну, и меня решили попробовать на главную роль. Долго репетировали, готовили костюмы, декорации.Наконец премьера. Это был праздник, кажется, 7 ноября. Зал полон, стоят даже в проходах, а в первом ряду, прямо перед сценой, - все начальство ТЭЦ.Начало картины: Зоя уходит на задание. Я стою на краю сцены в телогрейке, в шапке-ушанке, с вещмешком за плечами. Текст звучит взволнованно, проникновенно, тем более что я вся трясусь от волнения:Я другою вернусь. Догорает костер.Я одна остаюсь в этой полночи снежной.Голос срывается. Я смотрю в зал: по лицу нашего сурового директора катится слеза. Многие в зале тоже плачут. У каждого свое горе, Зоя всех объединила. Спектакль этот запомнился мне на всю жизнь.А потом был «Платон Кречет». Эта пьеса была очень популярна, ее ставили и профессиональные театры, и самодеятельные коллективы. Я играла медсестру Валю. В спектакле были заняты наши ведущие актеры старшего поколения и молодежь. Смотрю сейчас на сохранившиеся фотографии и вспоминаю дружный коллектив.- А 9 мая 1945 года мы праздновали День Победы. Это действительно была «радость со слезами на глазах». Ликовали все работники ТЭЦ, все жившие в поселке. И неважно, что лил дождь. Природа плакала и ликовала вместе с нами. Не было семьи, где бы хоть кто-то не погиб, не пропал без вести. Помнили о них, но в тот день думали о том, что не будет больше стрельбы, бомбежек, смертей...В мае 1946 года состоялся грандиозный митинг, на который собрались все свободные от смены работники БТЭЦ - сотни, а может, тысячи людей. Вручали ордена и медали за труд. Нас с мамой наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Награды эти заслужены честно. Потом были юбилейные медали: 30 лет Победы, 40, 50, 60, 70… Но самой дорогой остается та, первая.