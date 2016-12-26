Бывший заместитель директора ЦСКБ Георгий Фомин - наш герой и современник "космического" масштаба
Вот и заканчивается наш биографический сериал о самарском характере. Пора подводить промежуточный итог. Почему промежуточный? Потому что характер самарский продолжает свое развитие. Так что же в нем самое важное? То, что это характер первопроходцев. Жадный, пытливый, храбрый, рисковый и вольнолюбивый. Характер людей, идущих вперед. Это заложено в самой основе Самары. Наш город - первый русский город на левом берегу Волги. Это положение «на передовой» периодически возвращается в нашу историю, и каждый раз Самара из обычного своего состояния переходит в особый режим. Так было в 1918, 1941 и 1959 годах.
Первопроходцы
В конце пятидесятых Самара, тогда - Куйбышев, снова стала городом первопроходцев. Первопроходцев космических. За год с
небольшим авиационные заводы были полностью перепрофилированы на производство ракетной техники. Совершили этот подвиг молодые специалисты нового послевоенного поколения. И в них как никогда ярко проявился самарский характер - вольнолюбивый, жадный до всего новаторского и устремленный вперед. Один из этих людей - Георгий Фомин, бывший заместитель директора ЦСКБ, наш современник, человек выдающийся, просто герой. Он был свидетелем гагаринского старта и одним из основных разработчиков ракетной техники, ставшей легендарной.
Путь в небо
Молодой парнишка из глухой деревни Михайловка Тамбовской губернии, где до школы надо было идти семь километров, сумел поступить в МАИ и закончить его с отличием. По распределению Фомин попал в Куйбышев на авиационный завод №1
имени Сталина. Завод только начал сборку реактивных бомбардировщиков Ту-16, которым по тем временам тоже был последним достижением техники, и у Правительства СССР были очень серьезные планы. Но молодой специалист Георгий Фомин об этих планах не знал. Он был молодым специалистом, сначала технологом, потом - мастером по вооружению. А через два года, в январе 1958-го, предприятие получило особо секретное задание. На базе отдельных цехов авиационного завода №1 начали создавать производство ракетной техники.
Молодых специалистов с куйбышевского завода отправили на стажировку в город Калининград Московской области, ставший позднее городом Королёвом. Здесь за восемь месяцев из специалистов по авиации они превратились в ракетчиков. Прошли полный теоретический курс и отработали несколько месяцев на заводе на тех же самых должностях, в которых должны были работать в Куйбышеве.
В конце августа 1958 года Георгий Фомин и его товарищ вернулись, чтобы начать работу на передовой мировой науки - там, где люди готовились к выходу в космос. Вот как сам Георгий Фомин вспоминал этот год:
- Чтобы сейчас понять все значение той громадной работы, которую коллективу завода пришлось проделать в 1958 году, следует сказать: до этого никто и никогда в мире в столь сжатые сроки не занимался переводом крупного промышленного предприятия с авиационного на массовое ракетное производство. Какими сжатыми были эти сроки, говорит хотя бы тот факт, что в феврале 1958 года, когда Дмитрий Ильич Козлов приехал на предприятие, здесь все еще полным ходом продолжался выпуск самолетов. А в конце декабря того же года (всего через 10 месяцев после начала реорганизации) в цехах завода №1 уже были собраны, проверены и подготовлены к отправке на полигон Тюратам (ныне Байконур) две новые ракеты Р-7, одна из которых в феврале 1959 года успешно вышла на орбиту.
Свидетель гагаринского старта
А в 1961 году Георгий Фомин стал свидетелем одного из важнейших событий мировой истории. Но… совершенно случайно.
- В тот день я был на полигоне, но при этом не принимал непосредственного участия в гагаринском запуске. Тогда здесь был настолько строгий режим секретности, что, даже находясь на Байконуре и будучи в дружеских отношениях со многими работниками королёвского ОКБ-1, которые готовили гагаринский старт, мы все равно до последнего часа не знали, что уже скоро в космос полетит первый в мире человек. Утром 12 апреля, около 9 часов, командир части, в которой мы готовили нашу боевую ракету, построил весь личный состав и сказал, что сегодняшний день мы все должны запомнить, как самый главный день в своей жизни. Только после этого он объявил, что сегодня, где-то минут через 15, с площадки номер два планируется пуск ракеты-носителя с человеком на борту. До момента пуска всем было велено никуда не расходиться.
Прошли эти 15 минут, и командир приказал нам всем выйти на возвышенность и «смотреть вон в ту сторону». Хотя от нас до места пусковой площадки «Востока» было довольно далеко, старт ракеты и ее уход в небо все прекрасно видели. Правда, в те минуты мы еще не в полной мере осознавали, что стали свидетелями одного из величайших событий в истории человечества».
На Луну или дальше?
Георгий Фомин в своей работе был незаменим. Он быстро сделал карьеру, но это была карьера ученого, живущего на переднем крае науки. Занимаясь разработкой советской лунной программы, Фомину приходилось спорить с самим Сергеем Павловичем Королёвым. Он специально ездил в Москву объясняться, почему блок, разработанный его отделом, на 300 кг тяжелее, чем должен был быть по заданию Королёва. Спорили долго, но истина в этом споре все-таки родилась. Фомин Королёва убедил, но проект в целом закончился неудачей. Георгий Фомин до сих пор сожалеет, что ничего не осталось от грандиозного проекта «советской лунной программы». Ведь в ее рамках был построен мощнейший ракетоноситель Н-1, способный выводить на орбиту объекты массой до 75 тонн. Этот гигант изначально предназначался для постройки на орбите большой станции, с перспективой сборки на ее основе космического корабля для полета на Марс и Венеру. Проект Н-1 сгубила запоздалая попытка СССР поучаствовать в «лунной гонке». Ракету начали переделывать под лунный запуск, потом стало ясно, что за американцами мы все равно не успеваем, и проект свернули. В итоге все наработки по ракете Н-1 практически пропали. Не исключено, что, если бы руководство космической программой было доверено ученым, СССР и Россия давно уже были бы на Марсе и Венере. Георгий Фомин разрабатывал многие блоки для Н-1 и до сих пор считает, что утрата этой ракеты - один из главных наших просчетов в космической отрасли. Сейчас такой носитель с возможностью выведения тяжелых объектов на орбиту мог бы пригодиться.
С верой в людей
Наверное, в жизни Георгия Фомина было немало таких поражений, невидимых другим. И тем не менее, как настоящий победитель, он поражения свои умеет обращать в победы. До сих пор. Сегодня Георгию Фомину 84 года, и он давно на пенсии. Но, несмотря на возраст, он сохраняет активность и любознательность на уровне, недоступном молодежи. Да, конечно, он на «ты» с Интернетом, да, он в курсе всего, что происходит в космической отрасли, и ругается на чиновников, которые требуют омоложения руководителей этой сферы. По его мнению, старые опытные ученые - это лучше, чем молодые
карьеристы. Потому что ученые всю жизнь тренировали мозг, и этот орган позволяет им работать эффективно в любом возрасте. Это, конечно, про самого Фомина. Позволю себе поделиться одной историей, которая характеризует этого ЧЕЛОВЕКА. Не так давно Георгий Евгеньевич серьезно заболел. И ему понадобилось восстанавливать речь. В свои 80 с лишним лет он заставил родственников принести ему в реанимацию ноутбук, найти учебники и специальные буквари, начал
заниматься - часами, безжалостно к себе. Записывал, как читает, слушал собственное беспомощное чтение, смеялся над собой,
читал снова. И восстановил речь. Хочется пожелать ему здоровья и многих лет жизни. А нам всем брать пример с таких людей. Они есть среди нас. Люди, в которых навсегда отпечатался наш, самарский характер.
Первопроходцы
В конце пятидесятых Самара, тогда - Куйбышев, снова стала городом первопроходцев. Первопроходцев космических. За год с
небольшим авиационные заводы были полностью перепрофилированы на производство ракетной техники. Совершили этот подвиг молодые специалисты нового послевоенного поколения. И в них как никогда ярко проявился самарский характер - вольнолюбивый, жадный до всего новаторского и устремленный вперед. Один из этих людей - Георгий Фомин, бывший заместитель директора ЦСКБ, наш современник, человек выдающийся, просто герой. Он был свидетелем гагаринского старта и одним из основных разработчиков ракетной техники, ставшей легендарной.
Путь в небо
Молодой парнишка из глухой деревни Михайловка Тамбовской губернии, где до школы надо было идти семь километров, сумел поступить в МАИ и закончить его с отличием. По распределению Фомин попал в Куйбышев на авиационный завод №1
имени Сталина. Завод только начал сборку реактивных бомбардировщиков Ту-16, которым по тем временам тоже был последним достижением техники, и у Правительства СССР были очень серьезные планы. Но молодой специалист Георгий Фомин об этих планах не знал. Он был молодым специалистом, сначала технологом, потом - мастером по вооружению. А через два года, в январе 1958-го, предприятие получило особо секретное задание. На базе отдельных цехов авиационного завода №1 начали создавать производство ракетной техники.
Молодых специалистов с куйбышевского завода отправили на стажировку в город Калининград Московской области, ставший позднее городом Королёвом. Здесь за восемь месяцев из специалистов по авиации они превратились в ракетчиков. Прошли полный теоретический курс и отработали несколько месяцев на заводе на тех же самых должностях, в которых должны были работать в Куйбышеве.
В конце августа 1958 года Георгий Фомин и его товарищ вернулись, чтобы начать работу на передовой мировой науки - там, где люди готовились к выходу в космос. Вот как сам Георгий Фомин вспоминал этот год:
- Чтобы сейчас понять все значение той громадной работы, которую коллективу завода пришлось проделать в 1958 году, следует сказать: до этого никто и никогда в мире в столь сжатые сроки не занимался переводом крупного промышленного предприятия с авиационного на массовое ракетное производство. Какими сжатыми были эти сроки, говорит хотя бы тот факт, что в феврале 1958 года, когда Дмитрий Ильич Козлов приехал на предприятие, здесь все еще полным ходом продолжался выпуск самолетов. А в конце декабря того же года (всего через 10 месяцев после начала реорганизации) в цехах завода №1 уже были собраны, проверены и подготовлены к отправке на полигон Тюратам (ныне Байконур) две новые ракеты Р-7, одна из которых в феврале 1959 года успешно вышла на орбиту.
Свидетель гагаринского старта
А в 1961 году Георгий Фомин стал свидетелем одного из важнейших событий мировой истории. Но… совершенно случайно.
- В тот день я был на полигоне, но при этом не принимал непосредственного участия в гагаринском запуске. Тогда здесь был настолько строгий режим секретности, что, даже находясь на Байконуре и будучи в дружеских отношениях со многими работниками королёвского ОКБ-1, которые готовили гагаринский старт, мы все равно до последнего часа не знали, что уже скоро в космос полетит первый в мире человек. Утром 12 апреля, около 9 часов, командир части, в которой мы готовили нашу боевую ракету, построил весь личный состав и сказал, что сегодняшний день мы все должны запомнить, как самый главный день в своей жизни. Только после этого он объявил, что сегодня, где-то минут через 15, с площадки номер два планируется пуск ракеты-носителя с человеком на борту. До момента пуска всем было велено никуда не расходиться.
Прошли эти 15 минут, и командир приказал нам всем выйти на возвышенность и «смотреть вон в ту сторону». Хотя от нас до места пусковой площадки «Востока» было довольно далеко, старт ракеты и ее уход в небо все прекрасно видели. Правда, в те минуты мы еще не в полной мере осознавали, что стали свидетелями одного из величайших событий в истории человечества».
На Луну или дальше?
Георгий Фомин в своей работе был незаменим. Он быстро сделал карьеру, но это была карьера ученого, живущего на переднем крае науки. Занимаясь разработкой советской лунной программы, Фомину приходилось спорить с самим Сергеем Павловичем Королёвым. Он специально ездил в Москву объясняться, почему блок, разработанный его отделом, на 300 кг тяжелее, чем должен был быть по заданию Королёва. Спорили долго, но истина в этом споре все-таки родилась. Фомин Королёва убедил, но проект в целом закончился неудачей. Георгий Фомин до сих пор сожалеет, что ничего не осталось от грандиозного проекта «советской лунной программы». Ведь в ее рамках был построен мощнейший ракетоноситель Н-1, способный выводить на орбиту объекты массой до 75 тонн. Этот гигант изначально предназначался для постройки на орбите большой станции, с перспективой сборки на ее основе космического корабля для полета на Марс и Венеру. Проект Н-1 сгубила запоздалая попытка СССР поучаствовать в «лунной гонке». Ракету начали переделывать под лунный запуск, потом стало ясно, что за американцами мы все равно не успеваем, и проект свернули. В итоге все наработки по ракете Н-1 практически пропали. Не исключено, что, если бы руководство космической программой было доверено ученым, СССР и Россия давно уже были бы на Марсе и Венере. Георгий Фомин разрабатывал многие блоки для Н-1 и до сих пор считает, что утрата этой ракеты - один из главных наших просчетов в космической отрасли. Сейчас такой носитель с возможностью выведения тяжелых объектов на орбиту мог бы пригодиться.
С верой в людей
Наверное, в жизни Георгия Фомина было немало таких поражений, невидимых другим. И тем не менее, как настоящий победитель, он поражения свои умеет обращать в победы. До сих пор. Сегодня Георгию Фомину 84 года, и он давно на пенсии. Но, несмотря на возраст, он сохраняет активность и любознательность на уровне, недоступном молодежи. Да, конечно, он на «ты» с Интернетом, да, он в курсе всего, что происходит в космической отрасли, и ругается на чиновников, которые требуют омоложения руководителей этой сферы. По его мнению, старые опытные ученые - это лучше, чем молодые
карьеристы. Потому что ученые всю жизнь тренировали мозг, и этот орган позволяет им работать эффективно в любом возрасте. Это, конечно, про самого Фомина. Позволю себе поделиться одной историей, которая характеризует этого ЧЕЛОВЕКА. Не так давно Георгий Евгеньевич серьезно заболел. И ему понадобилось восстанавливать речь. В свои 80 с лишним лет он заставил родственников принести ему в реанимацию ноутбук, найти учебники и специальные буквари, начал
заниматься - часами, безжалостно к себе. Записывал, как читает, слушал собственное беспомощное чтение, смеялся над собой,
читал снова. И восстановил речь. Хочется пожелать ему здоровья и многих лет жизни. А нам всем брать пример с таких людей. Они есть среди нас. Люди, в которых навсегда отпечатался наш, самарский характер.
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