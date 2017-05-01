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Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков

Елене Георгиевне Семеновой недавно, за пару дней до профессионального праздника Дня геолога, исполнилось 88 лет.

Видимо, уже датой рождения судьба подсказывала: быть ей исследователем недр и въедливым деятелем геологической науки.
Любимую работу она оставила всего-то несколько месяцев назад, да и то потому, что институт ВОИГиРГИ, в котором трудилась в последние десятилетия, реорганизовался и исключил из программы ее направления исследований. Если бы не это, продолжала бы изучать в лаборатории образцы керна и составлять геологические карты территорий.

Училище да техникум: что выбрать?

Родилась Леночка Бахина в многодетной семье в городке Гурьев в Казахской ССР. Ныне это казахский город Атырау. В 30-х годах было там всего два учебных заведения для выпускников школ - педагогическое училище да нефтяной техникум. Старшая сестра Елены Зинаида еще до войны окончила факультет нефтеразведки и нефтеразработки в Гурьевском нефтяном, вышла замуж за начальника геологической партии и каждое лето выезжала на поиски залежей «черного золота» вдоль реки Урал. У сестры подрастал ребенок, вот она и брала с собой в экспедицию младшую сестру Елену - ухаживать за малышом. Так, в телегах, с ребенком на руках, и продвигалась дорогами первых полевых экспедиций. Но уже тогда пытливая девчонка присматривалась к трудовым будням геологов, тем более что учебных заведений в городке по-прежнему оставалось только два на выбор.

В июне 1941-го сестры вновь были в экспедиции севернее Гурьева. Плыли на лодках к нефтяным скважинам, чтобы проводить отбор керна - извлеченных из скважин образцов горной породы. И тут прогремело: война! Работу геологической партии свернули. Специалистов начали призывать на фронт. Дома у Бахиных - а дом был хлебосольный, всегда гостей много - провожали очередную группу геологов на фронт. Было их человек десять. Из тех десяти, вспоминает Елена Георгиевна, с фронта вернулся только один, остальные погибли.

В 1943 году, после семилетки, она поступила, конечно же, в нефтяной, который заканчивали старшая сестра и брат. Счастлива и горда была безмерно, что стала получать по рабочей карточке паек 400 граммов хлеба и стипендию. И училась, и матери больной помогала, и сестре с двумя детьми, у которой муж, всеми уважаемый начальник геологической партии Николай Тихонович Гончаров, погиб на фронте. Профессор математики нефтяного техникума пожаловался как-то матери: нет, мол, в вашей младшенькой Елене столько старания и прилежания в учебе, какими отличалась старшая сестра, Зинаида. А мать не удержалась да рассказала, сколько домашних хлопот тянет на себе эта младшенькая.

Такой был в войну кадровый голод, что в техникуме в 1943 году не оказалось преподавателя по самому основному предмету - геологии. И тут пришел фронтовик, уже кандидат наук, Кеамиль Бекирович Аширов. Именно он через некоторое время станет одним из самых известных геологов города Куйбышева. А тогда 33-летний преподаватель взял на себя сразу несколько предметов. Учил студентов премудростям геологии общей, исторической, нефтепромысловой, а также петрографии (о породах), палеонтологии… Преподавал очень интересно, учил прорываться в самую суть, устраивал вылазки студентов на Каспийское море, показывал, как роют шурфы. В 1946 году десять студентов, в том числе и Елену, отправили на промыслы для изучения дела на практике.

Американцы в качестве помощи союзникам прислали оборудование для нефтеперегонных заводов. Один возводили в Гурьеве, второй в Куйбышеве, и окончившая техникум Елена вместе с семьей сестры-геолога переехала на Волгу. Перспективы окрыляли, работы был непочатый край. Елена ехала с направлением в объединение «Куйбышевнефть». А уже на месте получила направление во вновь созданный «Гипровосток- нефть». В волжский город вскоре прибыл работать и бывший преподаватель, Кеамиль Аширов. Так что «гурьевская команда» вновь собиралась вместе.






























Вскоре Елена Георгиевна окончила географический факультет Казанского пединститута.

Десять лет работала в «Гипровостокнефти» старшим техником. Когда выделился из прежней структуры Куйбышевский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности - перешла туда и работала старшим научным сотрудником, заведующей лабораторией. Со временем перешла в институт ВОИГиРГИ, исполняла обязанности руководителя лаборатории. Так с 1947 года и без единого перерыва в трудовой деятельности изучала «истинную геологию». Вместе с коллегами привозили в рюкзаках со всей Куйбышевской области образцы керна с нефтепромыслов. Выбирали и исследовали породу на нефтеносность. Делали выводы о наличии полезного ископаемого, строили карты… Стала кандидатом геолого-минералогических наук, почетным нефтяником и продолжает служить науке по сей день. До сих пор в ее комнате развернуты «Карта фаций и общих толщин фаменского времени для Самарской и Ульяновской областей» и другие материалы, которые не очень понятны непрофессионалам, но очень нужны специалистам.



























Коллекция для потомков
Каждый год в День геолога в Самаре чествуют выдающихся профессионалов. В этом году большой знаток самарской природы научный сотрудник областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Людмила Викторовна Гусева напомнила: Елена Георгиевна Семенова более 50 лет собирала палеонтологическую коллекцию и более двух тысяч образцов передала в фонд областного музея, стала научным консультантом при формировании коллекций. Одни из ценнейших экспонатов в витринах - ее, «семеновские». Передавала их, вместе с описаниями, в течение нескольких лет - для науки, для музея, для потомков.

- К каждому периоду становления нашей планеты приурочена своя фауна, - поясняет Елена Георгиевна. - Мы берем образец керна, то есть породы со многими слоями эпох, и нередко там находятся останки брахиопод - морских беспозвоночных животных, поскольку миллионы лет назад над нынешней территорией Самарской области простирались моря. Эта фауна и подсказывает, каков возраст породы, найдем ли здесь залежи нефти. Я сама много лет препарировала ее, часами сидела и выбирала ракушки в возрасте миллионов лет. До сих пор помню названия множества видов по латыни, ведь они все через мои руки прошли.

Много лет заведующая институтской лабораторией стратиграфии Елена Семенова участвовала в комплектовании экспозиций и фондов по ископаемой фауне. Так что в музее все выстроено строго по геологической науке, ведь консультирует сотрудников опытнейший специалист. Всего Елена Георгиев- на подготовила две коллекции из 2 300 единиц - по брахиоподам девона и карбона. Все это наследие еще долго будет рассказывать посетителям краеведческого музея о геологии Самарского края.

Факт
В основу только одной научной работы Елены Семеновой «Брахиоподы башкирского яруса и верейского горизонта Куйбышевской области» легла коллекция брахиопод, собранная автором из 150 геологических разрезов в Самарской (Куйбышевской) области.

Справка «СГ»
Плеченогие, или брахиоподы, известны с раннего кембрия, наибольшего расцвета достигли в девоне. Благодаря богатству остатков и хорошей их сохранности это ценнейшие ископаемые для установления геологического возраста содержащих их пластов и физико-географической обстановки, существовавших когда-то в конкретной местности. Ископаемых видов насчитывают до 30 000.
Дата: 30 апреля 2017 , 10:31
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Автор текста: Ирина Шабалина
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