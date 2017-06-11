Почему до сих пор не найдены останки летчика Вадима Фадеева

О нашем легендарном земляке, летчике-герое Вадиме Фадееве мы, кажется, знаем все. У нас есть школа, носящая его имя, улица, названная в его честь, сквер… Я прекрасно помню портрет бородатого летчика в кожаном шлеме, укрепленный над входом небольшого зеленого садика, существовавшего на месте еще не построенного в те времена «Козловского» дома на проспекте Ленина, 1. В глазах пилота блестели искорки, его рот расплывался в широкой улыбке. Казалось, он сам готов участвовать в играх, которые устраивала в сквере его имени окрестная детвора. Только потом я узнала, что он в действительности был совсем мальчишкой тогда, когда трагедией закончился его последний полет. 25 лет - сегодня это возраст только вступающего во взрослую жизнь юноши. А он в эту пору имел два ордена Красной Звезды, орден Ленина и был представлен к званию Героя Советского Союза.Образ этого непоседы, храбреца, силача и большого умницы для нас олицетворяет лучшие черты самарского характера, породу тех мощных волгарей, которые составили гордость России - певца Федора Шаляпина, бесстрашных авиаторов Нестерова, Голованова, Чкалова. О нем, как и о его кумирах-летчиках, написано столько воспоминаний, столько книг! Вот, например, что сообщается в статье «Советские асы на истребителях ленд-лиза» о воинской судьбе Вадима Фадеева: «Наравне с Покрышкиным и Речкаловым в 1943 году в авиаполку блистала звезда Фадеева Вадима, имевшего прозвище Борода. Войну он начал на Южном фронте младшим лейтенантом, летая на И-16. И вскоре он стал настоящим асом».В конце 1942 года летчик был направлен в 16-й гвардейский истребительный авиационный полк. В конце апреля следующего года был повышен до капитана и стал командиром третьей эскадрильи. К тому времени имел 394 боевых вылета, в которых одержал 17 индивидуальных побед и три в группе (43 воздушных боя). И смерть принял Вадим как герой. Вот официальные данные: «5 мая 1943 года, выполняя задание на прикрытие своих войск в районе станицы Крымская на самолете P-39, оторвался от звена Александра Покрышкина и был замечен группой Ме-109. Пара рассыпалась, и завязался бой. Фадеев был ранен и потянул домой. Его ведомый, Андрей Труд, не смог оторваться от Ме-109 и не смог обеспечить прикрытие ведущего. Фадеев смог посадить самолет в плавнях реки Адагум, но скончался от потери крови. Его тело нашли только 11 июля».Но, оказывается, о судьбе Вадима Фадеева до сих пор известно далеко не все. Накануне Дня Победы в редакцию «СГ» пришло письмо от его родственников, которые сообщают, что до сих пор им неизвестно место захоронения Вадима и совершенно неясно, что же в действительности произошло в день его предполагаемой гибели.Пишет Кирилл Калнин, племянник героя, ученый-микробиолог из США: «5 мая исполняется ровно 74 года, как на Кубани пропал без вести мой родной дядя Вадим Иванович Фадеев, Герой Советского Союза, 26-летний летчик-ас, двухметровый мальчик-богатырь, нежный сын и брат, широкая душа, верный друг, балагур, борец, музыкант, артист разговорного жанра, певец. В этом году 25 декабря ему исполнилось бы 100 лет. В тот день, 5 мая 1943 года, Дима передал по радио, что приземлился, но тяжело ранен. И это дало нам надежду».Далее Кирилл Калнин рассказывает о том, что его бабушка получила в 1943 году лишь уведомление, что ее сын пропал без вести. Сообщений о том, что он погиб, так и не было! И это не дало ей, оставшейся одной с двумя дочерьми на руках, права на получение полагающихся семье погибшего Героя Советского Союза выплат. Отец Вадима не перенес сообщения о том, что сын пропал, и вскоре умер от инфаркта.Судьба легендарного летчика не дает покоя всей его семье долгие десятилетия. Они опрашивали друзей Вадима. Его командир и друг Александр Покрышкин сообщил, что, к удивлению летчиков после сообщения вернувшегося на базу ведомого о том, что Вадим сбит, не была тотчас же организована поисковая группа. Несколько месяцев спустя авиаторам сказали, что тело героя, упавшего на полосе, на которой еще долго шли бои, найдено в болотах и захоронено на месте. Но точное место захоронения им так и не сообщили.Существует официальная могила героя близ станицы Крымская, где прошел его последний бой. Сестры Вадима вместе со своими детьми и следопытами куйбышевской школы, которая носит имя Фадеева, приезжали туда и вели поиски на месте падения самолета, направляли официальный запрос местным властям. Единственное, что им удалось установить, - в могиле нет тела героя. Кто-то из товарищей Вадима после войны сообщил им, что, будучи тяжело раненным, летчик якобы попал в плен, затем в Освенцим, где возглавил восстание заключенных.- Это вполне в духе моего дяди, - говорит Кирилл Калнин, - но мы подавали запрос в архив музея этого лагеря смерти и получили ответ, что фамилия дяди там не значится.Кирилл Калнин подчеркивает:- Было бы намного легче, если бы можно было прийти к могиле дяди и поплакать, но и этого были лишены его мама и сестры. Говоря по правде, хочется уже определенности. Что, когда и где с ним случилось, какую смерть он принял, где похоронен. Это очень важно для родственников! Хочется найти его могилу, без этого он еще не упокоен, не ушел.Поэтому родственники летчика вышли 9 Мая с его портретом на шествие «Бессмертного полка». Великая Отечественная закончится в наших душах по-настоящему только тогда, когда будет захоронен последний ее солдат...«На основании данных военного комиссариата города Крымска и Крымского района, муниципального учреждения «Крымский краеведческий музей» сообщаем следующее. Вадим Иванович Фадеев, 1917 года рождения, погиб 5 мая 1943 года в воздушном бою в районе станицы Крымская (ныне город Крымск Краснодарского края). Самолет и останки летчика не были найдены. По сведениям очевидцев воздушного боя, подбитый самолет упал на территории между станицей Крымская и селом Мелехово. Разыскные работы в послевоенные годы не проводились по причине заболоченности данной местности. Имя Героя Советского Союза В.И. Фадеева символически увековечено в списках на братской могиле в хуторе Плавненский Киевского сельского поселения муниципального образования Крымский район».