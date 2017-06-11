Почему до сих пор не найдены останки летчика Вадима Фадеева
В редакцию «СГ» обратился племянник Вадима Фадеева, сообщив, что до сих пор не найдены ни самолет, ни тело легендарного пилота.
Мальчик-герой
О нашем легендарном земляке, летчике-герое Вадиме Фадееве мы, кажется, знаем все. У нас есть школа, носящая его имя, улица, названная в его честь, сквер… Я прекрасно помню портрет бородатого летчика в кожаном шлеме, укрепленный над входом небольшого зеленого садика, существовавшего на месте еще не построенного в те времена «Козловского» дома на проспекте Ленина, 1. В глазах пилота блестели искорки, его рот расплывался в широкой улыбке. Казалось, он сам готов участвовать в играх, которые устраивала в сквере его имени окрестная детвора. Только потом я узнала, что он в действительности был совсем мальчишкой тогда, когда трагедией закончился его последний полет. 25 лет - сегодня это возраст только вступающего во взрослую жизнь юноши. А он в эту пору имел два ордена Красной Звезды, орден Ленина и был представлен к званию Героя Советского Союза.
Официальная версия
Образ этого непоседы, храбреца, силача и большого умницы для нас олицетворяет лучшие черты самарского характера, породу тех мощных волгарей, которые составили гордость России - певца Федора Шаляпина, бесстрашных авиаторов Нестерова, Голованова, Чкалова. О нем, как и о его кумирах-летчиках, написано столько воспоминаний, столько книг! Вот, например, что сообщается в статье «Советские асы на истребителях ленд-лиза» о воинской судьбе Вадима Фадеева: «Наравне с Покрышкиным и Речкаловым в 1943 году в авиаполку блистала звезда Фадеева Вадима, имевшего прозвище Борода. Войну он начал на Южном фронте младшим лейтенантом, летая на И-16. И вскоре он стал настоящим асом».
В конце 1942 года летчик был направлен в 16-й гвардейский истребительный авиационный полк. В конце апреля следующего года был повышен до капитана и стал командиром третьей эскадрильи. К тому времени имел 394 боевых вылета, в которых одержал 17 индивидуальных побед и три в группе (43 воздушных боя). И смерть принял Вадим как герой. Вот официальные данные: «5 мая 1943 года, выполняя задание на прикрытие своих войск в районе станицы Крымская на самолете P-39, оторвался от звена Александра Покрышкина и был замечен группой Ме-109. Пара рассыпалась, и завязался бой. Фадеев был ранен и потянул домой. Его ведомый, Андрей Труд, не смог оторваться от Ме-109 и не смог обеспечить прикрытие ведущего. Фадеев смог посадить самолет в плавнях реки Адагум, но скончался от потери крови. Его тело нашли только 11 июля».
Незаживающая рана
Но, оказывается, о судьбе Вадима Фадеева до сих пор известно далеко не все. Накануне Дня Победы в редакцию «СГ» пришло письмо от его родственников, которые сообщают, что до сих пор им неизвестно место захоронения Вадима и совершенно неясно, что же в действительности произошло в день его предполагаемой гибели.
Пишет Кирилл Калнин, племянник героя, ученый-микробиолог из США: «5 мая исполняется ровно 74 года, как на Кубани пропал без вести мой родной дядя Вадим Иванович Фадеев, Герой Советского Союза, 26-летний летчик-ас, двухметровый мальчик-богатырь, нежный сын и брат, широкая душа, верный друг, балагур, борец, музыкант, артист разговорного жанра, певец. В этом году 25 декабря ему исполнилось бы 100 лет. В тот день, 5 мая 1943 года, Дима передал по радио, что приземлился, но тяжело ранен. И это дало нам надежду».
Далее Кирилл Калнин рассказывает о том, что его бабушка получила в 1943 году лишь уведомление, что ее сын пропал без вести. Сообщений о том, что он погиб, так и не было! И это не дало ей, оставшейся одной с двумя дочерьми на руках, права на получение полагающихся семье погибшего Героя Советского Союза выплат. Отец Вадима не перенес сообщения о том, что сын пропал, и вскоре умер от инфаркта.
Судьба легендарного летчика не дает покоя всей его семье долгие десятилетия. Они опрашивали друзей Вадима. Его командир и друг Александр Покрышкин сообщил, что, к удивлению летчиков после сообщения вернувшегося на базу ведомого о том, что Вадим сбит, не была тотчас же организована поисковая группа. Несколько месяцев спустя авиаторам сказали, что тело героя, упавшего на полосе, на которой еще долго шли бои, найдено в болотах и захоронено на месте. Но точное место захоронения им так и не сообщили.
Существует официальная могила героя близ станицы Крымская, где прошел его последний бой. Сестры Вадима вместе со своими детьми и следопытами куйбышевской школы, которая носит имя Фадеева, приезжали туда и вели поиски на месте падения самолета, направляли официальный запрос местным властям. Единственное, что им удалось установить, - в могиле нет тела героя. Кто-то из товарищей Вадима после войны сообщил им, что, будучи тяжело раненным, летчик якобы попал в плен, затем в Освенцим, где возглавил восстание заключенных.
- Это вполне в духе моего дяди, - говорит Кирилл Калнин, - но мы подавали запрос в архив музея этого лагеря смерти и получили ответ, что фамилия дяди там не значится.
Кирилл Калнин подчеркивает:
- Было бы намного легче, если бы можно было прийти к могиле дяди и поплакать, но и этого были лишены его мама и сестры. Говоря по правде, хочется уже определенности. Что, когда и где с ним случилось, какую смерть он принял, где похоронен. Это очень важно для родственников! Хочется найти его могилу, без этого он еще не упокоен, не ушел.
Поэтому родственники летчика вышли 9 Мая с его портретом на шествие «Бессмертного полка». Великая Отечественная закончится в наших душах по-настоящему только тогда, когда будет захоронен последний ее солдат...
Из ответа администрации Крымского района Краснодарского края на запрос родственников:
«На основании данных военного комиссариата города Крымска и Крымского района, муниципального учреждения «Крымский краеведческий музей» сообщаем следующее. Вадим Иванович Фадеев, 1917 года рождения, погиб 5 мая 1943 года в воздушном бою в районе станицы Крымская (ныне город Крымск Краснодарского края). Самолет и останки летчика не были найдены. По сведениям очевидцев воздушного боя, подбитый самолет упал на территории между станицей Крымская и селом Мелехово. Разыскные работы в послевоенные годы не проводились по причине заболоченности данной местности. Имя Героя Советского Союза В.И. Фадеева символически увековечено в списках на братской могиле в хуторе Плавненский Киевского сельского поселения муниципального образования Крымский район».
Мальчик-герой
О нашем легендарном земляке, летчике-герое Вадиме Фадееве мы, кажется, знаем все. У нас есть школа, носящая его имя, улица, названная в его честь, сквер… Я прекрасно помню портрет бородатого летчика в кожаном шлеме, укрепленный над входом небольшого зеленого садика, существовавшего на месте еще не построенного в те времена «Козловского» дома на проспекте Ленина, 1. В глазах пилота блестели искорки, его рот расплывался в широкой улыбке. Казалось, он сам готов участвовать в играх, которые устраивала в сквере его имени окрестная детвора. Только потом я узнала, что он в действительности был совсем мальчишкой тогда, когда трагедией закончился его последний полет. 25 лет - сегодня это возраст только вступающего во взрослую жизнь юноши. А он в эту пору имел два ордена Красной Звезды, орден Ленина и был представлен к званию Героя Советского Союза.
Официальная версия
Образ этого непоседы, храбреца, силача и большого умницы для нас олицетворяет лучшие черты самарского характера, породу тех мощных волгарей, которые составили гордость России - певца Федора Шаляпина, бесстрашных авиаторов Нестерова, Голованова, Чкалова. О нем, как и о его кумирах-летчиках, написано столько воспоминаний, столько книг! Вот, например, что сообщается в статье «Советские асы на истребителях ленд-лиза» о воинской судьбе Вадима Фадеева: «Наравне с Покрышкиным и Речкаловым в 1943 году в авиаполку блистала звезда Фадеева Вадима, имевшего прозвище Борода. Войну он начал на Южном фронте младшим лейтенантом, летая на И-16. И вскоре он стал настоящим асом».
В конце 1942 года летчик был направлен в 16-й гвардейский истребительный авиационный полк. В конце апреля следующего года был повышен до капитана и стал командиром третьей эскадрильи. К тому времени имел 394 боевых вылета, в которых одержал 17 индивидуальных побед и три в группе (43 воздушных боя). И смерть принял Вадим как герой. Вот официальные данные: «5 мая 1943 года, выполняя задание на прикрытие своих войск в районе станицы Крымская на самолете P-39, оторвался от звена Александра Покрышкина и был замечен группой Ме-109. Пара рассыпалась, и завязался бой. Фадеев был ранен и потянул домой. Его ведомый, Андрей Труд, не смог оторваться от Ме-109 и не смог обеспечить прикрытие ведущего. Фадеев смог посадить самолет в плавнях реки Адагум, но скончался от потери крови. Его тело нашли только 11 июля».
Незаживающая рана
Но, оказывается, о судьбе Вадима Фадеева до сих пор известно далеко не все. Накануне Дня Победы в редакцию «СГ» пришло письмо от его родственников, которые сообщают, что до сих пор им неизвестно место захоронения Вадима и совершенно неясно, что же в действительности произошло в день его предполагаемой гибели.
Пишет Кирилл Калнин, племянник героя, ученый-микробиолог из США: «5 мая исполняется ровно 74 года, как на Кубани пропал без вести мой родной дядя Вадим Иванович Фадеев, Герой Советского Союза, 26-летний летчик-ас, двухметровый мальчик-богатырь, нежный сын и брат, широкая душа, верный друг, балагур, борец, музыкант, артист разговорного жанра, певец. В этом году 25 декабря ему исполнилось бы 100 лет. В тот день, 5 мая 1943 года, Дима передал по радио, что приземлился, но тяжело ранен. И это дало нам надежду».
Далее Кирилл Калнин рассказывает о том, что его бабушка получила в 1943 году лишь уведомление, что ее сын пропал без вести. Сообщений о том, что он погиб, так и не было! И это не дало ей, оставшейся одной с двумя дочерьми на руках, права на получение полагающихся семье погибшего Героя Советского Союза выплат. Отец Вадима не перенес сообщения о том, что сын пропал, и вскоре умер от инфаркта.
Судьба легендарного летчика не дает покоя всей его семье долгие десятилетия. Они опрашивали друзей Вадима. Его командир и друг Александр Покрышкин сообщил, что, к удивлению летчиков после сообщения вернувшегося на базу ведомого о том, что Вадим сбит, не была тотчас же организована поисковая группа. Несколько месяцев спустя авиаторам сказали, что тело героя, упавшего на полосе, на которой еще долго шли бои, найдено в болотах и захоронено на месте. Но точное место захоронения им так и не сообщили.
Существует официальная могила героя близ станицы Крымская, где прошел его последний бой. Сестры Вадима вместе со своими детьми и следопытами куйбышевской школы, которая носит имя Фадеева, приезжали туда и вели поиски на месте падения самолета, направляли официальный запрос местным властям. Единственное, что им удалось установить, - в могиле нет тела героя. Кто-то из товарищей Вадима после войны сообщил им, что, будучи тяжело раненным, летчик якобы попал в плен, затем в Освенцим, где возглавил восстание заключенных.
- Это вполне в духе моего дяди, - говорит Кирилл Калнин, - но мы подавали запрос в архив музея этого лагеря смерти и получили ответ, что фамилия дяди там не значится.
Кирилл Калнин подчеркивает:
- Было бы намного легче, если бы можно было прийти к могиле дяди и поплакать, но и этого были лишены его мама и сестры. Говоря по правде, хочется уже определенности. Что, когда и где с ним случилось, какую смерть он принял, где похоронен. Это очень важно для родственников! Хочется найти его могилу, без этого он еще не упокоен, не ушел.
Поэтому родственники летчика вышли 9 Мая с его портретом на шествие «Бессмертного полка». Великая Отечественная закончится в наших душах по-настоящему только тогда, когда будет захоронен последний ее солдат...
Из ответа администрации Крымского района Краснодарского края на запрос родственников:
«На основании данных военного комиссариата города Крымска и Крымского района, муниципального учреждения «Крымский краеведческий музей» сообщаем следующее. Вадим Иванович Фадеев, 1917 года рождения, погиб 5 мая 1943 года в воздушном бою в районе станицы Крымская (ныне город Крымск Краснодарского края). Самолет и останки летчика не были найдены. По сведениям очевидцев воздушного боя, подбитый самолет упал на территории между станицей Крымская и селом Мелехово. Разыскные работы в послевоенные годы не проводились по причине заболоченности данной местности. Имя Героя Советского Союза В.И. Фадеева символически увековечено в списках на братской могиле в хуторе Плавненский Киевского сельского поселения муниципального образования Крымский район».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Самарский характер
11 июня 2017
110
8 апреля 2017
413
12 декабря 2016
727
3 декабря 2016
572
11 июня 2017 , 16:39
206
Такие данные были озвучены на рабочем совещании министра транспорта РФ Максима Соколова и...
11 июня 2017 , 14:36
215
Речь идет о двух корпусах медучреждения - хирургическом и терапевтическом.
11 июня 2017 , 12:59
110
В редакцию «СГ» обратился племянник Вадима Фадеева, сообщив, что до сих пор не...
10 июня 2017 , 19:50
489
В результате столкновения маршрутного автобуса со столбом пострадало семь человек. ...
10 июня 2017 , 18:13
1063
ДТП произошло в субботу, 10 июня, на улице Ново-Вокзальной.
10 июня 2017 , 18:05
538
Создателем проекта выступил департамент туризма Самарской области. Формирование необычного...
10 июня 2017 , 15:14
349
«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7370
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5547
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
5 июня 2017
3142
Управление Роспотребнадзора по Самарской области обратилось в суд с исковым заявлением к...
2 июня 2017
3134
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
19 мая 2017
991
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
824
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
927
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
912
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...