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Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы

«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. Видеоотчеты будут появляться на сайте sgpress.ru. В этот раз мы продолжаем путешествие по Шигонскому району.

Гурьев овраг 
 
Уезжаем из Подвальских террас. Форсируем речку Акташку, и вот мы на дороге, ведущей в село Климовка. По пути посещаем еще два памятника природы - Новодевичью и Левашевскую степи. Обедаем, а выезжая из Левашевской степи, форсируем речку со звучным названием Маза. Едем в сторону Волги, к селу Климовка. Около Климовки расположен Гурьев овраг. Этот памятник природы уникален тем, что включает в себя и степной склон, и глубокий, поросший дубами непроходимый овраг. Ясно, что такое место - отличное убежище для диких зверей и птиц. Ручей, протекающий по дну оврага, доходит до Волги. Летом он не соединяется с большой водой, а вот сейчас... Сейчас воды по колено. Засучиваем штаны и занимаемся моржеванием. С этого момента легкая часть экспедиции заканчивается и природа начинает показывать свой характер. 
 
Поднимаемся на гору Гусиху - она стоит как форпост в устье Гурьева оврага. Подъем невысокий, но по слагающей его меловой породе подниматься нужно очень осторожно. Мы наверху, вокруг одна «Красная книга» - полынь солянковидная, пупавка Корнух-Троцкого, два вида льна, три - копеечника. В общем, если посмотреть повнимательнее, то можно обнаружить аж 60 видов редких растений. В своем рассказе мы уделяем много времени описанию растений. «Зачем?» - можете спросить вы. Отвечу словами Чарльза Дарвина. Он писал, что любой путешественник, любой натуралист, прибыв в какое-то незнакомое место, первое, что может увидеть, - это растения, ландшафт, сложенный ими, и если он хочет «читать книгу природы», он должен разбираться и в растениях. 
 
Кстати, опознать краснокнижных представителей флоры при наличии смартфона или планшета может и непрофессионал. Даже в таких не самых людных местах и связь, и Интернет (в нашем случае - от оператора «МегаФон») приятно радуют. 

Под мостом жить не смогут 
 
Поднимаемся на вершину горы. На склоне вбита табличка «Створ моста»... В Климовке планируют построить мост, соединяющий правый берег Волги (Тольятти) с левым (Сызранью и трассой М5). Такой мост приведет в эти дикие места большой поток людей на машинах. Природа меловых Новодевичьих гор от этого пострадает. Прогресс не остановить, и никто не станет оспаривать необходимость такого моста. Но если мост пройдет через Гурьев овраг, через этот склон, то все исчезающие растения и животные, его населяющие, перейдут в ранг исчезнувших. Неужели нельзя сдвинуть этот створ на километр от оврага? 
 
Идем по меловой гряде Гурьева оврага. Начинается ливень. Длится он недолго, минут десять, но этого хватает, чтобы промокнуть насквозь. Над Волгой парит пара орланов-белохвостов, в подлеске цветут ирисы сибирские, ландыши. На копеечнике и оносме сохнут пчелы-плотники. Никогда еще мы не видели их в таком количестве и настолько доступными для фотографа, аж снимать надоело. Вечереет, погода портится. Обследовав степную часть оврага, возвращаемся в лагерь. 
 
В лагере палатки, костерок. Обычно костров не разжигаем (пользуемся газовой горелкой): и долго это, и кострище портит травяной покров, находимся-то в памятнике природы. Но сегодня надо просушить обувь, иначе заболеем. С разной степенью интенсивности льет дождь. Ужинаем пюре с тушенкой, заготавливаем чай в термосах. Спокойной ночи! 

Ночью идет дождь, и вставать с рассветом, которого и не видно, нет никакого смысла. Подъем сегодня в 6.00, с выглянувшим солнцем. Завтракаем, завариваем кофе. В дорогу! 

Брод броду рознь 
 
Решили дообследовать Левашевскую степь. Объезжаем поселок Маза. Мы в части степи, называемой местными жителями Мазенскими горами. Едем по меловым горкам, радуемся прилету щурок - пожалуй, самых ярких птиц Среднего Поволжья. Спускаемся с горки. Перед нами река Маза, через нее брод, вода мутная. Ну ничего, прорвемся, это уже не первый брод на нашем пути. Машина рассекает воду, вода заливает капот, автомобиль по инерции выскакивает из реки и… глохнет. Открываем капот - там все залито водой. Хотим посушиться с полчасика. Начинается ливень, а машина и не думает заводиться. Идем в село - искать тех, кто вытащит нас с грунтовки на трассу. Местный фермер на «Ниве» берет нас на буксир и вывозит на асфальтированную дорогу. Пробуем завести машину с толчка. Глухо. Надеемся, что проезжающая машина согласится отбуксировать нас до ближайшего автосервиса, наверное, в Шигоны. Отзывчивый все-таки у нас народ: остановились, подсказали, что в сервис лучше и ближе в Новодевичье, довезли до места. На вопрос, сколько должны, и фермер, и помощники с дороги отказались брать деньги. 

 












В общем, «утонули» в 10.30, а из автосервиса выехали только в 17.00. Машина, конечно, на ходу, но к слаженному оркестру мотора прибавилось несколько лишних ударных инструментов. Скорее в Самару, в сервис, и уже надолго. А у нас по планам еще съемка орхидеи в Жигулевском заповеднике, до места произрастания которой ехать 150 км. Но экспедиция же, принимаем волевое решение ехать за орхидеей. Забыл сказать, что дождь, начавшийся перед обедом, так и продолжает лить. 
 
Про орхидеи будет отдельная история, скажу только, что машины хватило на всю дорогу, а вот при въезде в Самару, уже в два часа ночи, мотор заглох.

Дневник экспедиции

Дата: 26 - 28 мая 2017 года. Продолжительность: 2,5 дня. Протяженность маршрута: 540 км. Погодные условия: С вечера субботы до двух часов ночи понедельника - дождь всех видов (от «слепого» до ливня стеной), при въезде в Самару даже маленький снежок, порывы ветра до 15 м/с. Результаты: Найдены и засняты редкие виды животных и растений - орхидея «венерин башмачок», пять видов редких шмелей, пчела-плотник, копеечники, степной сурок.

 
Дата: 8 июня 2017 , 09:40
161
Автор текста: Александр Кузовенко
Автор фото: Александр Кузовенко
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