Путеводитель. В поисках орхидеи
«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах», - утверждал Киплинг. Так и хочется добавить: и пальм, и бананов. А вот орхидей и у нас предостаточно. На территории Самарской области обнаружено более 20 видов этого растения. Конечно, они не такие яркие и крупные, как их тропические родственники, но внимательному глазу и в них откроется много чудес.
Что такое орхидеи? Это семейство растений, кстати, самое крупное в мире (35 тысяч видов), представленное в основном в тропиках. Там цветы часто носят благозвучные названия: ванда, каттлея, мильтония, всем известный фаленопсис. Наши орхидеи называются прозаичнее: пальчатокоренник, дремлик, лосняк.
Но есть и среди них настоящая царица, первое растение, взятое под охрану в Европе (140 лет назад), цветок с величественным названием венерин башмачок. Его мы и едем искать в Жигулевский заповедник.
Трасса М5 тянется вдоль Волги. Не доезжая до Жигулевска, около памятника «кубическому петуху» (поворот на птицефабрику) сворачиваем направо. Вначале по равнине, затем по «серпантину» добираемся до села Бахилова Поляна. Здесь находится контора Жигулевского заповедника и начинается научное знакомство с дикой природой студентов-биологов - летняя полевая практика. Я был здесь на практике полжизни тому назад - после 1-го курса.
Блуждаем по поселку, пересаживаемся на машину нашего проводника - ведущего специалиста по летучим мышам в Центральной части России Владимира Вехника. Заповедные ворота открываются ключом, и мы едем вверх по мокрой от ливня грунтовке. Через несколько километров останавливаемся.
В планах было заснять царственный цветок в лучах заката. Орхидея есть, солнца нет с самого утра. Пока осталось хоть сколько-то света, делаем фото. На снимке - цветок с капельками дождя. Вживую - фотограф в позе «зю», остальные ассистируют: держат зонт, замечают, когда хоть ненадолго стихнет ветер и даст сделать кадр. Промокли, вымотались, засняли, счастливы!
Вообще орхидеи - уникальные представители царства Флоры, не только внешне, но и всеми своими особенностями жизненного цикла, я бы даже сказал, особенностями поведения. В эволюционном плане они появились позже многих других семейств растений, и все, что им оставалось, - это начать хитрить. Стали размножаться как вегетативно (отростками корневищ), так и при участии насекомых, которых они приманивают самыми необычными способами. То пахнут орхидеи, как насекомое-опылитель, то выглядят, как пчела или бабочка. Думают легковерные летуны, что спешат на встречу с избранницей, а на деле просто перетаскивают пыльцу на соседний цветок, производя перекрестное опыление.
Хитрит и венерин башмачок. Его желтый или белый цветок - своего рода ловушка. В поисках нектара пчела спускается в башмачок, а вот выбраться из него обычным способом уже не может. После мучительных попыток, которые могут занять и десять минут, насекомое находит единственные выход - через «окно» в задней части башмачка. Протискиваясь через него, пчела сначала задевает рыльце цветка, а затем - тычинки, пачкается пыльцой. Кстати, у других наших орхидей пыльца даже собрана в своего рода мешочек - поллиний, у которого есть ножка со специальным образованием, прилипальцем. Благодаря ему поллиний приклеивается к телу пчелы, обычно на лоб. Прилетев к следующему башмачку, измазанное насекомое опять должно протиснуться через «окошко» и уже там опылит орхидею пыльцой. Кстати, на дне цветка нет никакого нектара, и все мучения пчелы напрасны.
Семена венериного башмачка прорастают только в присутствии грибов, с которыми растение остается тесно связанным в течение 15 - 17 лет - именно столько времени проходит от попадания семени в почву до цветения взрослого растения. Кстати, как и большинство наших орхидей, башмачок, пересаженный на дачный участок, не приживается, ведь в почве нет именно тех грибов. Поэтому, увидев богиню наших северных лесов или других ее сородичей, полюбуйтесь, сфотографируйте. От этого будет больше радости, чем от сорванного цветка, который простоит всего день-другой. Да и по закону вредить таким растениям нельзя: все наши орхидеи занесены в Красную книгу.
Что такое орхидеи? Это семейство растений, кстати, самое крупное в мире (35 тысяч видов), представленное в основном в тропиках. Там цветы часто носят благозвучные названия: ванда, каттлея, мильтония, всем известный фаленопсис. Наши орхидеи называются прозаичнее: пальчатокоренник, дремлик, лосняк.
Но есть и среди них настоящая царица, первое растение, взятое под охрану в Европе (140 лет назад), цветок с величественным названием венерин башмачок. Его мы и едем искать в Жигулевский заповедник.
Трасса М5 тянется вдоль Волги. Не доезжая до Жигулевска, около памятника «кубическому петуху» (поворот на птицефабрику) сворачиваем направо. Вначале по равнине, затем по «серпантину» добираемся до села Бахилова Поляна. Здесь находится контора Жигулевского заповедника и начинается научное знакомство с дикой природой студентов-биологов - летняя полевая практика. Я был здесь на практике полжизни тому назад - после 1-го курса.
Блуждаем по поселку, пересаживаемся на машину нашего проводника - ведущего специалиста по летучим мышам в Центральной части России Владимира Вехника. Заповедные ворота открываются ключом, и мы едем вверх по мокрой от ливня грунтовке. Через несколько километров останавливаемся.
В планах было заснять царственный цветок в лучах заката. Орхидея есть, солнца нет с самого утра. Пока осталось хоть сколько-то света, делаем фото. На снимке - цветок с капельками дождя. Вживую - фотограф в позе «зю», остальные ассистируют: держат зонт, замечают, когда хоть ненадолго стихнет ветер и даст сделать кадр. Промокли, вымотались, засняли, счастливы!
Вообще орхидеи - уникальные представители царства Флоры, не только внешне, но и всеми своими особенностями жизненного цикла, я бы даже сказал, особенностями поведения. В эволюционном плане они появились позже многих других семейств растений, и все, что им оставалось, - это начать хитрить. Стали размножаться как вегетативно (отростками корневищ), так и при участии насекомых, которых они приманивают самыми необычными способами. То пахнут орхидеи, как насекомое-опылитель, то выглядят, как пчела или бабочка. Думают легковерные летуны, что спешат на встречу с избранницей, а на деле просто перетаскивают пыльцу на соседний цветок, производя перекрестное опыление.
Хитрит и венерин башмачок. Его желтый или белый цветок - своего рода ловушка. В поисках нектара пчела спускается в башмачок, а вот выбраться из него обычным способом уже не может. После мучительных попыток, которые могут занять и десять минут, насекомое находит единственные выход - через «окно» в задней части башмачка. Протискиваясь через него, пчела сначала задевает рыльце цветка, а затем - тычинки, пачкается пыльцой. Кстати, у других наших орхидей пыльца даже собрана в своего рода мешочек - поллиний, у которого есть ножка со специальным образованием, прилипальцем. Благодаря ему поллиний приклеивается к телу пчелы, обычно на лоб. Прилетев к следующему башмачку, измазанное насекомое опять должно протиснуться через «окошко» и уже там опылит орхидею пыльцой. Кстати, на дне цветка нет никакого нектара, и все мучения пчелы напрасны.
Семена венериного башмачка прорастают только в присутствии грибов, с которыми растение остается тесно связанным в течение 15 - 17 лет - именно столько времени проходит от попадания семени в почву до цветения взрослого растения. Кстати, как и большинство наших орхидей, башмачок, пересаженный на дачный участок, не приживается, ведь в почве нет именно тех грибов. Поэтому, увидев богиню наших северных лесов или других ее сородичей, полюбуйтесь, сфотографируйте. От этого будет больше радости, чем от сорванного цветка, который простоит всего день-другой. Да и по закону вредить таким растениям нельзя: все наши орхидеи занесены в Красную книгу.
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