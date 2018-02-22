Никита Михалков о своем новом фильме, «Движении вверх» и театре

На подмостках Самарского театра оперы и балета - «Метаморфозы II» - зарисовки по рассказам Бунина и Чехова. А за пределами сцены перед началом показа Никита Сергеевич отвечает на вопросы журналистов обо всем на свете.





О «Метаморфозах»

- На студии «Три Тэ» и в академии мы имеем возможность быть абсолютно свободными внутри. Но, как говорил Антон Павлович Чехов: «Ставьте «Гамлета» как хотите, только делайте так, чтобы Шекспир не обижался». Для меня важной является попытка сохранить - не тянуть назад, а сохранить! - дух, которым пропитана вся наша культура.

Метаморфозы - это рождение слова. Мне важно, как оно возникает, откуда, где берется та энергия, которая в результате выливается в слово.





Об академии

- У нас был огромный конкурс - из 216 человек мы взяли 19. Девушек отбирать было легче - палитра довольно большая, с ребятами сложнее.

Мы берем артистов только до 35 лет. После они уже сформировавшиеся. Мы принципиально берем уже актеров, а не абитуриентов. Это, если хотите, «повышение квалификации». За год они получают невероятное количество информации. Им читают мастер-классы художник Шемякин, владыка Тихон, композитор Артемьев - люди, к которым на творческую встречу-то попасть невозможно.

Наша задача проста. Мы хотим защитить артиста и вооружить его, когда режиссер не может ему помочь. На сегодня режиссура намного слабее, чем актерская школа, - за 20 лет во многом утрачена культура. Девальвировалась профессия. «Деньги есть? Мотор, стоп - снято» - вот тебе и кино.

Если говорить о дальнейшей судьбе наших выпускников… Попасть к нам трудно, но избавиться от них еще труднее. Мы набираем новый курс - а прежние ходят и не хотят отрываться. Я думаю, что, когда будет построен наш театр, мы будем иметь возможность организовывать труппу.

Мне бы хотелось, чтобы уже сейчас наши курсы ездили со своими спектаклями по стране. Также мы хотим организовать агентство, которое могло бы рекомендовать их для съемок или спектаклей.

О театре с постоянной труппой

- Театр с постоянной труппой сегодня - отживающая реальность. Беда в том, что это жестокая ситуация для артистов. В театре киноактера распущен весь основной состав. Но есть великие люди: Стриженов, Фатеева, которые уже не играют на сцене, и единственная для них возможность существования - это зарплата, которую они получают в театре.





О воспитании патриотизма

- Для меня сегодня важно, чтобы дети воспринимали свою историю и страну через призму глубочайшего фундамента отечественной национальной культуры, литературы, искусства и так далее.

Армия для России была не столько средством нападения или защиты - это был образ жизни. Дело не в том, чтобы превратить человека в машину и заставить его ходить строем. Важны понятия чести, отечества и бескорыстного служения. Маленькие великие князья с пятилетнего возраста были приписаны к какому-нибудь полку. Это не воспитание милитаризма, а формирование понятия: «Жизнь - отечеству, а честь - никому».

О новом фильме

- Мы с братьями Пресняковыми (дуэт российских драматургов, писателей. - Прим. авт.) написали сценарий «Шоколадный револьвер». И, бог даст, летом или осенью начну снимать. Это большой международный проект. Сам там не играю, буду заниматься другими артистами.

О картине «Движение вверх»

- Такой успех фильма был для меня неожиданным. На сегодня ему не хватает несколько копеек, чтобы перейти рубеж сборов в три миллиарда. Такого не было в нашей стране никогда - ни относительно отечественных фильмов, ни зарубежных. Это востребованность публикой человекообразного кино. Когда ты не уходишь обманутым, оскорбленным. Зритель довольно долго шел к тому, чтобы сказать наконец вслух: «Мы хотим кино, которое дает нам надежду и силы жить». Искусство должно помогать жить, а не выбивать почву из-под ног. Это не значит, что оно должно быть идеологическим. Мы хотим, чтобы, когда выходим из зала, брезжила надежда, а не безысходность.