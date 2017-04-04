Татьяна Николенко: «Органы ЗАГС ведут по жизни каждого человека»

Руководитель отдела ЗАГС Кировского района Татьяна Николенко рассказала «СГ» о том, кого берут на работу в это ведомство, почему люди меняют имена и фамилии и как будет праздноваться юбилейная дата.

- Татьяна Анатольевна, принято считать, что работа в ЗАГС - это сплошной праздник…

- Так кажется только на первый взгляд. К нам ведь не только свадьбы приезжают. В ЗАГС обращаются за самыми важными документами - зарегистрировать рождение ребенка, заключить и расторгнуть брак, по вопросам усыновления, установления отцовства, перемены имени и, наконец, смерти. Можно сказать, что органы ЗАГС ведут по жизни каждого человека, скрупулезно записывая, как главы в романе, каждый этап прожитой жизни.

- Какие они, современные сотрудники ЗАГСа?

- В популярной программе «Уральские пельмени» есть миниатюра про долгую-долгую процедуру бракосочетания, которую ведет крупная женщина с пучком на голове и цветком на жутком старомодном пиджаке. Нам, специалистам органов ЗАГС, смешно на это смотреть. Современные сотрудницы - это элегантные красавицы с высшим образованием. В основном с юридическим, потому что надо знать огромное количество нормативно-правовых документов, уметь ориентироваться в правовых вопросах. При этом они всегда должны безупречно выглядеть, чего бы это ни стоило, ведь для каждой вступающей в брак пары этот момент - важнейший в жизни, он должен остаться в памяти, на видео и фото.





- То есть ЗАГС - учреждение, идущее в ногу со временем?

- Конечно. Сегодня органы ЗАГС принципиально отличаются от тех, что были раньше. Они прошли большой путь от нелегкого рукописного труда до компьютеризированных систем. Сейчас заявление на регистрацию или расторжение брака, регистрацию рождения, смерти, усыновление можно подать в электронном виде - на Едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.





- Чем ваш, Кировский, ЗАГС отличается от других?

- Это один из старейших ЗАГСов Самары. В наших архивах, например, хранятся документы, датированные 1918 годом.

Уже несколько лет подряд Кировский отдел ЗАГС - лидер в Самаре по количеству составленных актов гражданского состояния и других зарегистрированных юридически значимых действий. По самым скромным подсчетам, каждый месяц к нам обращается более 1600 человек. И это сейчас, не в сезон свадеб, когда в день регистрируется по 28 пар. Мы стараемся, чтобы нашим посетителям было комфортно.

- Со свадьбами все более-менее ясно. А часто ли в ЗАГС обращаются, например, люди, желающие сменить имя?

- В месяц примерно 12-15 человек. Причины разные. Бывает, меняют смешные имена и фамилии на более благозвучные. А иногда это решение иначе, чем прихотью не назовешь. Например, как рассказывают нам сами обратившиеся за переменой имени, недавно в Самарской области появилась женщина, называющая себя экстрасенсом, которая меняла ауру одиноким дамам, рекомендуя сменить фамилию. И пошла волна посетительниц, которые пожелали быть Солнечной, Радужной, Звездной.





- Не пытаетесь отговаривать?

- Это не входит в наши обязанности. Хочется думать, что в отдел ЗАГС приходят совершеннолетние граждане, которые сделали взвешенный и осознанный выбор. А мы как сотрудники государственного органа только обязаны выполнить все административные процедуры, четко соблюдая действующее законодательство.





- Но ведь иногда хочется вмешаться?

- Бывает, особенно если дело касается регистрации рождения детей. Я сама мать, и равнодушно смотреть, как ребенка хотят наречь каким-то немыслимым именем, просто не в силах. Но вот, например, в прошлом году так и не удалось убедить одну семью, приехавшую к нам из ближнего зарубежья, не называть дочь Ангиной. Даже на созвучную Ангелину папа, пришедший ее регистрировать, не согласился.

- Изменились ли за время вашей работы в ЗАГСе клиенты?

- Безусловно. Сейчас вступают в брак лица, рожденные в 90-х годах - в очень сложное для нашей страны время. Видимо, именно поэтому наблюдается снижение зарегистрированных браков по всей России. Эта демографическая яма дополняется снижением уровня культуры. К сожалению, нередко молодые люди, пришедшие регистрировать рождение ребенка, не в состоянии без ошибок заполнить заявление, нашим специалистам приходится им помогать, так они еще и нагрубить норовят. Нагрубить, громко хлопнуть дверью - становится делом обыденным. Хочется надеяться, что новое поколение будет уже совершенно иным.

- В этом году отмечается 100-летие органов ЗАГС России. Как будете праздновать?

- Органами ЗАГС будут проводиться Дни открытых дверей, встречи с ветеранами нашей службы, чествования юбиляров супружеской жизни. Мы постараемся создать особую атмосферу во время заключения брака, предложив молодоженам принять участие в акции «100 пожеланий органам ЗАГС». Все наши посетители смогут ознакомиться с летописью отдела Кировского района, окунуться в прошлое и поностальгировать, глядя на старые фотографии церемоний заключения брака.