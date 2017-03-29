Глава Самары Олег Фурсов: «Мы постоянно оптимизируем затраты»





О зимних работах

- Олег Борисович, как вы оцениваете работу коммунальщиков прошедшей зимой? Все ли справились с поставленными задачами?

- Зима была по-настоящему снежной. И если бы в 2015 году мы не обновили порядка 30 процентов дорожной техники, ситуация на дорогах обстояла бы иначе. Были использованы все ресурсы, благодаря этому зимой крупные магистрали не испытывали каких-либо проблем, общественный транспорт ходил бесперебойно. Муниципальное предприятие «Благоустройство» справляется, хотя мы понимаем, что ресурсов пока недостаточно. В этом году мы планируем купить новую технику - и дорожную, и снегоуборочную. Кроме того, мы рассчитываем построить снегоплавильный комбинат, чтобы повысить эффективность вывоза снега. Мы рассматриваем предложения четырех инвесторов, которые готовы выполнить это строительство.

Несколько лет назад городом были куплены снегоплавильные машины, но, к сожалению, эффективность их работы оставляла желать лучшего. Они заправлялись дизельным топливом, что оказалось очень невыгодным: утилизация одной тонны снега обходилась в 400 рублей. То есть дешевле вывозить его на полигоны и ждать, когда сам растает. Конечно, мы не можем согласиться с таким неэффективным использованием техники, на которую были потрачены бюджетные средства. Поэтому планируется перевести машины на газовое топливо, и тогда себестоимость утилизации упадет до 90 рублей.

В этом году мы комбинировали вывоз снега, используя возможности муниципальных и одного частного полигона для складирования. Привлечение коммерческой площадки обосновано исключительно экономикой - полигон в центре города значительно экономит расходы предприятия на дорогу. Всего за сезон вывезено почти 600 тысяч кубометров снега. За последние несколько лет это рекордное количество. Я сам выезжал и сравнивал наполнение полигонов с предыдущими годами. Изменения заметны даже на глаз - полигоны переполнены.

Были сложности с внутриквартальными дорогами, дворовыми территориями. За них отвечают управляющие компании и ТСЖ. Мы развернули совместно с прокуратурой активную работу, было выписано огромное количество штрафов. Это позволило призвать к порядку управляющие компании. Отдельное спасибо я хотел бы сказать прокуратуре, которая здесь заняла принципиальную позицию.

О дорогах





- Как, по вашей оценке, пережили зиму дороги? Особенно те, которые в прошлом году были отремонтированы.

- Те дороги, которые ремонтировались пять лет назад и позднее, как правило, сохранились и выдержали все перипетии нашей самарской зимы. Там, где дороги имеют незначительные дефекты, проводится оперативный ремонт. По поручению губернатора Николая Ивановича Меркушкина гарантийный срок обслуживания дорог после капремонта продлен до пяти лет, после ремонта «картами» - до двух лет. В рамках этих гарантийных обязательств мы очень четко следим за тем, чтобы в нормативные сроки - до 15 мая, как правило - они подрядчиками были восстановлены.

С каждым годом доля дорог в нормативном состоянии растет в среднем на 15%. Напомню, что в 2011-м, до прихода Николая Ивановича Меркушкина, дорог, соответствующих стандартам, было не более 10-15%. В этом году на ремонт заложен значительный объем финансирования - более 2,3 миллиарда рублей. Областное правительство очень серьезно помогает городу в этом вопросе.





- Поговорим подробнее о большой дорожно-ремонтной кампании 2017 года. На какие улицы будет сделан упор?

- В этом году мы комплексно сделаем 32 улицы, их список можно посмотреть на сайте администрации города. Как только установится нормативная температура, ориентировочно 15-20 апреля, в Самаре начнется широкомасштабный ремонт.

Акценты будут сделаны на дороги регионального значения. Областное министерство транспорта продолжит капитальный ремонт Московского шоссе, улиц Ново-Садовой, Демократической, Волжского шоссе. Кроме того, мы продолжим ремонт, начатый в прошлом году, - на улицах Горького, Дыбенко, Галактионовской, Молодогвардейской, Красноармейской и ряде других.

Значительные средства выделяются на то, чтобы привести в порядок улицы в Самарском и Ленинском районах. Сейчас составляются графики работ, которые позволят избежать транспортных трудностей в этой части города.

Достаточно быстрыми темпами строится Фрунзенский мост, на возведение которого было выделено дополнительно почти 800 миллионов рублей.

Также в этом году нам выделены средства на ремонт Южного моста - почти полмиллиарда. Этот мост не ремонтировался более 40 лет. Торги проведены, составлен график работ, реконструкция начнется в апреле. Конечно, она вызовет определенные неудобства, так что нам всем придется потерпеть. На время работ планируем организовать реверсивное движение, но мы в любом случае будем искать варианты, которые позволят уменьшить неудобства для людей, живущих в Куйбышевском районе, в Южном городе.

Кроме того, в этом году продолжится ремонт общественных зон. На этой неделе началась реконструкция 4-й очереди набережной, будет капитально отремонтирован и Струковский сад, а после проведения Дня Победы мы приступим к реконструкции площади имени Куйбышева.

О новых решениях





- Сейчас идет активное общественное обсуждение изменений в Правила благоустройства. Что это за изменения? На что они направлены?

- Сегодня актуальными стали проблемы, которых не было раньше. Например, парковка на газонах и во дворах. Качество жизни повышается, машин становится все больше. Мы сталкиваемся с непониманием владельцев автотранспорта, почему машины нельзя ставить на газонах. Им, как правило, противодействует вторая часть двора, люди, которые недовольны, что в стоянки превращаются газоны и детские площадки. В связи с этим возникла необходимость изменить Правила благоустройства, наполнить их новыми решениями, установить запреты, ввести меры наказания.

Новый вариант Правил можно посмотреть на сайте городской администрации. До 31 марта самарцы имеют возможность поучаствовать в их обсуждении. Я хотел бы обратиться ко всем горожанам. Пожалуйста, дайте свое видение проблем, а возможно, и решений.

Если говорить об уже поступивших предложениях, порядка 40% касается несанкционированной парковки, бесхозных автомобилей, незаконных гаражей.

Понятно, что машин много. И решить эту проблему одними только запретами невозможно. Мы приняли нормативный акт, согласно которому теперь при создании проекта планировки территории застройщик обязан предусматривать количество парковочных мест по количеству квартир. Раньше коэффициент был 0,7. При комплексной застройке мы будем резервировать места не только для социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник, но и для строительства многоуровневых паркингов.

О благоустройстве

- О программе «Цветущая Самара», которая начала действовать в прошлом году. Она привлекла большое количество жителей, предприятий, организаций, подарила городу уникальные цветочные объекты. Что планируется в этом году?

- В прошлом сезоне мы на 30% увеличили площади цветников. В этом году поставили перед собой задачу - увеличить этот показатель еще на 14% . Это минимум. Почти в два раза больше будет установлено топиарных фигур. Они будут посвящены, в том числе, предстоящему Чемпионату мира по футболу. В два раза больше появится конструкций вертикального озеленения.

К этой работе присоединились и предприниматели, и жители. Многие высаживают цветы на балконах, во дворах домов. Мы приветствуем подобные инициативы и, конечно же, призываем подключаться всех остальных.

- В Самаре разрабатывается экологическая программа. Какие цели она преследует?

- Экологическая ситуация в Самаре никогда не была блестящей, мы город промышленный. Хотя за последние два года Самара поднялась в экологическом рейтинге министерства природных ресурсов и экологии России на три позиции. Чтобы и дальше ситуация улучшалась, мы подготовили план действий - это и просветительская работа, формирование нетерпимости к загрязнению окружающей среды, и конкретные мероприятия. Например, мы предлагаем уже в этом году во всех бюджетных учреждениях установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Это касается детских садов, школ, социальных учреждений. Будет хороший пример для коммерческих организаций.

Еще до старта экологической программы, в прошлом году, мы ликвидировали почти 120 несанкционированных свалок, благодаря внедрению новых подходов удалось сократить их количество в несколько раз. Также поступательно заменяем старую технику и транспорт машинами на газомоторном топливе.

Недавно было подписано соглашение с Русским географическим обществом. Мы планируем проводить совместные акции по уборке общественных пространств и водных объектов от мусора. Например, в этом году приступим к первому этапу очистки Воронежских озер. Одним из приоритетных направлений станет и просветительская экологическая работа.

Мы очень серьезно готовимся к апрельскому месячнику по благоустройству. Свое участие в генеральной уборке уже подтверждают целые коллективы. Например, несколько организаций изъявили желание привести в порядок деревянные дома в Самарском районе. В течение апреля эти здания будут приведены в порядок, покрашены. Есть договоренность с депутатами, студенческими отрядами, волонтерами. И, конечно, мы рассчитываем на поддержку жителей, которые в этих домах проживают. Кроме того, мы ведем переговоры с другими компаниями, которые смогут организовать подобную работу в Ленинском районе.

Об экономии бюджета





- Администрация Самары проводит поступательную работу по оптимизации финансовых затрат. Какие решения будут реализованы в этом году?

- Мы постоянно оптимизируем затраты, в том числе сокращая количество чиновников. Конечно, делать это тяжело, но по каждому человеку мы ищем варианты трудоустройства, поступаем в соответствии с законом.

Мы повышаем эффективность конкурсных процедур. Это позволяет высвобождать очень серьезные ресурсы. Кстати, Самара вошла в десятку городов с высокой прозрачностью проведения закупок. Экономим на обслуживании административных зданий, на транспорте.

Те ресурсы, которые высвобождаются, помогают нам решать ряд социальных задач. В прошлом году сэкономленные таким образом деньги пошли на софинансирование строительства двух школ - в Волгаре и Крутых Ключах, а также на дорожный ремонт.

В этом году сэкономленные средства уже перераспределили на два новых детских сада. Также обеспечено софинансирование реконструкции четвертой очереди набережной.



Горожане спрашивают





Самарцы звонили в студию, оставляли сообщения на сайте телекомпании. На некоторые из них Олег Фурсов успел ответить во время прямого эфира. Авторы вопросов, которые остались неозвученными, тоже обязательно получат ответы. «СГ» опубликует их на своих страницах.





Жительница дома №43 на улице Печорской Ольга Николаевна:

- Я живу на первом этаже. Снега в этом году было столько, что в январе он уже закрывал окна. Несколько раз обращалась в нашу управляющую компанию ООО «Региональный ЖКХ- сервис», но это не возымело действия. На прошлой неделе снег убрали только на самом видном месте, со стороны подъезда. А дом у нас старый, двухэтажный, фундамент гниет. Как заставить управляющую компанию выполнить свою работу?

- Мы обязательно выедем по этому адресу и проверим работу управляющей компании. В тарифе заложены деньги на то, чтобы поддерживать состояние каждого двора на должном уровне, - ответил Олег Фурсов.

Ветеран МВД Сергей Михайлович:

- Проживаю в Железнодорожном районе. Не могу добиться, чтобы появились нормальные тротуары. На улицах Клинической, Структурной, Карьерной вместо тротуаров - сугробы высотой в два-три метра. На улице Структурной есть автосервис, его клиенты заставили машинами все тротуары, невозможно пройти.

- Я начинаю объезды районов, буду проверять работу управляющих компаний. Мы обязательно начнем с этой улицы и примем решение в отношении тех, кто не поддерживает тротуары в нужном состоянии, - ответил Олег Фурсов.

Жительница дома №121 на улице Гагарина Любовь Сухарева:

- В нашем дворе вырубили все старые сухие деревья. «Спецремстройзеленхоз» обещал посадить новые. Но пока этого так и не сделано. А на месте вырубленных деревьев появилась стоянка.

- Я лично проконтролирую, чтобы муниципальное предприятие выполнило обещанное. Но, думаю, жители должны дружно выйти и помочь эти деревья посадить, а затем взять на себя уход за ними. Саженцы мы выделим. Со стоянкой тоже разберемся, - пообещал Олег Фурсов.