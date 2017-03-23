Председатель совета домов Татьяна Павлова: «В любое дело нужно вникать»

- Татьяна Михайловна, расскажите о себе. Знаю, что вы много лет живете и работаете в Октябрьском районе.

- Я родилась в Башкирии, в многодетной трудолюбивой семье. Мы переехали в Куйбышев, когда мне было девять лет. Вся моя жизнь связана с Октябрьским районом. Двадцать лет я трудилась на заводе имени Масленникова, затем занималась хозяйственными вопросами в индустриально-педагогическом техникуме и воспитательной работой в студенческом городке авиационного института. С 1973 года жила в доме на улице Подшипниковой, в 1995-м переехала в девятиэтажку на проспекте Карла Маркса, 193. Я свой район люблю. Рада, что в последние годы он меняется в лучшую сторону.





- Говорят, ваш дом - образцового содержания. У вас действительно нет жилищно-коммунальных проблем?

- Наш дом построен в 1972 году, здесь 72 квартиры, около 150 жильцов. Уже в 90-е годы здание было без дверей, открытый подвал облюбовали бродяги, в подъездах грязь... Я требовательный человек, люблю порядок и потому, переехав сюда, начала заниматься домом. В 2000 году меня выбрали старшей. Я организовала домовый совет, сейчас мне помогают двое старших по подъездам.

За 17 лет мы постепенно привели дом в порядок за счет средств, собранных на текущий ремонт. В настоящее время действительно больших проблем нет, вместе с управляющей компанией мы действуем по утвержденному плану. Поменяли стояки в квартирах - на это ушло восемь лет. Заменили коммуникации в подвале, вместо лифтов с дверями, открывающимися вручную, установили современные кабины, отремонтировали кровлю, наладили уборку подъездов, обзавелись хорошими слесарем, электриком, дворником, устроили цветники под окнами. Собрали документы, чтобы в рамках областной программы капремонта обновить электрику в доме. Теперь планируем поменять отопительную систему в квартирах.

А вот на улице Подшипниковой, 26, где я также являюсь председателем совета дома, еще много работы. Но, думаю, шаг за шагом со всем справимся. Еще как волонтер я помогаю соседям из дома на проспекте Карла Маркса, 191.

- Обычно у жителей много жалоб на работу управляющей компании. Как складываются отношения вашего дома и УК?

- С управляющей компанией хорошие отношения, получилось наладить контакт. Сначала ходила, добивалась, а сейчас все проще. Руководство обслуживающей организации знает: в доме есть хозяин, мы работаем по плану, выполнение которого исключает возникновение аварийных ситуаций, а это то, на что, прежде всего, жалуются жители. Не нужно ждать, когда дом развалится, надо действовать на опережение, планировать ремонт заранее. Управляющая компания старается оперативно реагировать на наши обращения, идти нам навстречу. Например, недавно по моей заявке вывезли снег из двора.

Мы сотрудничаем с депутатами. Надеемся, что Дмитрий Александрович Квашин посодействует, чтобы отремонтировали внутриквартальную дорогу на Карла Маркса, а Алексей Петрович Дегтев поможет установить детскую площадку на Подшипниковой.

- Практически в одиночку решать проблемы многоэтажки - тяжелый труд.

- Уходит много времени, сил. В любое дело нужно вникать, знать его, любить. Ведь нужно лично передать каждое обращение, привести ответственное лицо на место, указать на проблему, отследить решение. Знаете, сколько мы добивались, чтобы в доме на улице Подшипниковой без разрешения жителей кабельное телевидение не проводили? Я обязательно контролирую ход выполнения всех работ. Например, идет обрезка деревьев во дворе, так без моего согласия ни одну ветку не спилят. Часто люди высказываются не властям и не ЖЭУ, а мне. Отдают весь негатив и идут своей дорогой. А я переживаю, порой ночь не сплю. Но если оценивать результаты, думаю, у меня получается. Я энергичная, все успеваю. Хоть и на пенсии, но подрабатываю, а еще у меня большая семья - дети, внуки, правнучка, которым нужно уделять внимание. Летом мне исполнится 70 лет, уже понемногу подыскиваю себе замену.

- Жители, наверное, признательны вам, благодарят за труд?

- Одни этот труд замечают, другие нет. Люди не всегда понимают, откуда что берется, по незнанию нередко что-то хорошее воспринимают в штыки. Объясняю, переубеждаю. Некоторые не верят, что я тружусь на добровольных началах, что мне не платят зарплату. Говорят, мол, она зарабатывает. Знаете, как обидно, сколько слез было? Уговариваю себя: в революцию люди вообще гибли за идею… В нашем городе есть активисты, которые работают еще лучше, чем я, всю душу отдают. Без таких людей было бы очень плохо жить.