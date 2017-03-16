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Дирижер Михаил Щербаков: «Это стержень, который давал веру в победу»

5 марта 1942 года в Куйбышеве в первый раз была исполнена Седьмая симфония Шостаковича. В память об этой юбилейной дате Академический симфонический оркестр Самарской филармонии исполнил «Ленинградскую» симфонию спустя 75 лет после ее премьеры. Об этом великом произведении и о подготовке «музыкального памятника» эпохе рассказал художественный руководитель оркестра и главный дирижер, народный артист России Михаил Щербаков. 
 
- Дмитрий Шостакович начал писать Седьмую симфонию до начала войны. Сильно ли со временем изменился его замысел? 
 
- Наивно полагать, что если Дмитрий Дмитриевич начал писать симфонию до начала войны, то не мог знать о предстоящих событиях. В это время Европа пылала в огне войны, наша страна готовилась к битве. И уже тогда в советском народе было понимание неизбежности столкновения. 
 
Как Шостакович мог знать о победе? Во-первых, он был гений и обладал даром предвидения. Во-вторых, стоит только посмотреть довоенные фильмы. А Дмитрий Дмитриевич их знал как никто другой: он играл в кинотеатрах на пианино. Он видел на экранах и наши танки, и нашу конницу (мы же тогда думали, что конницей победим). 
 
Композитор вспоминал: «Свою Седьмую «Ленинградскую» симфонию писал быстро. Не мог ее не писать, кругом шла война. Я должен был быть вместе с народом, я хотел создать образ нашей сражающейся страны, запечатлеть его в музыке». 
 
- Каким образом Седьмая симфония внесла свой вклад в нашу победу? 
 
- Это стержень, который давал силы и веру в победу. Как и, например, песня «Священная война». С этой песней поднимались в атаку, шли под пули. А симфония Шостаковича - это олицетворение того, что народ жив и непобедим. Музыка давала веру в себя. А это очень часто сильнее любого оружия. 
 
И кроме того, симфония, в моральном плане, сокрушала врага. Ее исполнение в блокадном Ленинграде было воистину героическим. Музыкантов забрали с фронта, они приехали буквально из окопов и играли в зале Ленинградской филармонии. Трансляция велась на весь фронт. Причем так, чтобы ее слышали фашисты. Это психологическое оружие. С оккупированной территории, где, как враги предполагали, все должны были умереть от голода, транслируется концерт только что написанной симфонии гениального русского композитора… о победе. Им становилось страшно. Многие немецкие солдаты в своих воспоминаниях признавались, что именно в этот момент они поняли, что потерпят поражение в войне. 
 
Симфония триумфально шагала по странам и континентам. Она вызывала восторг у людей. Величайший музыкант Артуро Тосканини сказал: «Народ, способный создавать такую музыку, непобедим». И эта фраза передавалась из уст в уста, во всех средствах массовой информации. 
 
Потом, уже в наше время, начали говорить, что симфония - про ГУЛаг… У Шостаковича есть Пятая симфония, написанная после гибели его друга Тухачевского, в которой мы слышим боль за свой народ, за репрессии. Никто этого не отрицает. Но Седьмая симфония совсем другая. В этой музыке есть воля, сила и гордость за свой народ. 
 
- Для нашего города это произведение имеет особое значение… 
 
- Самара гордится тем, что Шостакович четвертую часть симфонии написал здесь. И тут же состоялось первое ее исполнение оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Не забуду один эпизод из моей жизни. Я выезжал с автомобильной стоянки, и охранник спросил меня, куда я еду. Ответил, что еду на концерт - будем исполнять Седьмую симфонию Шостаковича. «А, это та, которая…» - и он вдруг начал мне петь тему «Нашествия». Для меня это был очень важный знак. Видно: самарцы гордятся, что эта симфония была написана у нас. Память о неразрывной связи нашего города и этого произведения должна жить. 
 
Симфонический оркестр подготовил исполнение Седьмой симфонии. Это трудно, она требует удвоенного состава духовых инструментов, нам приходится дополнительно приглашать музыкантов.
 
- Вы создали своеобразный «музыкальный памятник» симфонии. А можно ли еще как-то увековечить ее связь с Самарой? 
 
- У нас в этом смысле есть уникальное достижение - на доме, где Дмитрий Дмитриевич жил во время эвакуации из Ленинграда, расположена мемориальная доска. А улица, на которой стоит этот дом, называется улицей Шостаковича. Я горжусь тем, что Самара отдала дань этому великому событию. Но можно пойти еще дальше и поставить памятник Шостаковичу. 
 
Последнее время и музыковеды, и музыканты стали признавать тот факт, что первое исполнение Седьмой симфонии состоялось в Самаре. А когда я учился, говорили, что в блокадном Ленинграде.
 
Дата: 16 марта 2017 , 14:49
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Филармония
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