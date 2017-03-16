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Скульптор Рома Романов: «Многие из нас зажаты в рамки стереотипов»

Строитель, художник, скульптор, конструктор, моделист - это далеко не полный перечень профессий Романа Романова. В его мастерской можно заказать необычные, штучные вещи для дома и для души. 
 
- Роман, кто научил вас работать руками? 
 
- За это нужно сказать спасибо отцу. Бабушка всегда говорила, что у него золотые руки. Со всей округи к нам тянулись люди, чтобы починить что угодно: от чайника до телевизора. Отец менял детали, паял, а я смотрел, и мне безумно нравилось, что в его руках спорится любое дело, а сломанные вещи обретают новую жизнь. К тому же время тогда было такое: ни трансформеров, ни «Лего». Хочешь удивительную игрушку - сделай сам. Вот это и стимулировало желание развиваться, ну и, конечно, хотелось заслужить одобрение отца. Он вообще меня редко хвалил, чаще критиковал, как говорится, в воспитательных целях. Страшнее всего было услышать слово «двоечник». Иногда руки опускались, признаюсь. Но было что-то внутри, что не давало остановиться. Возможно, потому что любовь к работе руками у мужчин нашей семьи в крови. 
 
- Как еще пытались развивать способности? Посещали кружки в Доме пионеров, Клуб юных техников? 
 
- Кружков было много. Прикладывал руки куда придется: сочинял и рисовал стенгазеты, выжигал по дереву, собирал конструкторы. Но все это было временно, а хотелось преодолеть грань обыденности, сделать что- то особенное, не как у всех. 
 
- Какими были первые работы?
 
- Сложно вспомнить. Дело в том, что я не запоминаю свои работы. К сожалению или, может, к счастью, новая цель вытесняет из памяти уже освоенную. Наверное, первая серьезная работа, если не брать детские поделки, - французский парусник. Он до сих пор стоит у меня дома. 
 
- Почему именно парусник? 
 
- Трудно сказать, откуда такой интерес к кораблям. Пожалуй, среди множества моделей - самолетов, танков, автомобилей - они самые зрелищные, делать их сложнее. Парусник - это индивидуальность, богатейшая история, которая сама по себе создает особую ауру. Добавьте к этому динамику, которую вносит художник, и эта история оживет. Как любой мастер, я хочу вдохнуть жизнь в свое творение. Корабли - особое таинство. С ними много связано, так как они практически ровесники человечества. 

- Как увлечение стало профессией? 
 
- Работал в рекламном бизнесе, попробовал силы в «креативе». Постепенно начал предлагать знакомым нестандартные решения в интерьере. Что-то брал из Интернета, например, детскую полку - летучую мышь в стиле Бэтмена, что-то придумывал сам. Идея создать мастерскую пришла в голову, когда дома просто не осталось свободного места: творить хочется, а ставить уже некуда. К тому времени пошли небольшие заказы: цена невысокая, а вещь, которую вы получите, - авторская, штучная. Кроме того, после рекламного бизнеса очень хотелось иметь работу, результатом которой можно было бы гордиться. Необходимые инструменты у меня уже были, вопрос с помещением сейчас решается. Пока же делаю что-то дома, что-то - в гараже. 
 
- Вы позиционируете свою мастерскую как место, где можно заказать «диковины». Что это такое? Есть ли какие-то ограничения? 
 
- Нет. Даже если у заказчика нет чертежа и макет существует лишь в воображении, я подберу схему из своей базы или предложу новую. Ограничения, пожалуй, только по времени исполнения. Наверное, могу сделать все: модели техники, кораблей, одежду разных эпох, реплики оружия. 
 
К примеру, я сейчас оформляю гостиницу морской атрибутикой. Интерес в том, что бюджет небольшой, а выставить хочется имитацию музейных экспонатов, деталей, которые использовались на кораблях XVIII века. Настоящий якорь той эпохи купить практически невозможно: очень дорого, к тому же чаще всего это музейная ценность. Ковать и отливать – тоже затратно. Но у меня есть сварочный аппарат и неисчерпаемая фантазия. «Состарить» его механически в море вряд ли получится, но это и не требуется - есть технологии искусственного старения. Издалека такой якорь от подлинного не отличишь. 
 
- Наверное, вам приходится до сих пор чему-то учиться? 
 
- Это постоянный процесс. Пришлось учиться сварке, работать с тяжелыми металлами. Последнее, что освоил, - фототравление, процесс, позволяющий делать мизерные детали из тонкого металла. Это почти ювелирная работа. Делал для одной компании макет линии электро-передачи в масштабе один к ста: воспроизводил каждую вышку в мельчайших деталях, а высота - около семи сантиметров. Интересная работа! Конечно, проще было бы сделать схематично, но это не мой стиль. 
 
- Интересны именно сложные задачи? 
 
- Техническая составляющая - это несложно. Сложность в идее. Как правило, нам сложнее ответить на вопрос «зачем?», а вопрос «как?» решается сам собой. Часто ли мы знаем, чего именно хотим? Помочь человеку определиться, сформулировать свои настоящие желания - это то, что я люблю в своей работе. Ведь многие из нас зажаты в рамки стереотипов, подчас ложных. Человек увидел что-то у друга, соседа и приходит ко мне: «Хочу такое же!» Предлагаешь ему сделать шаг в сторону, и он оживает, начинает находить себя, вспоминает, о чем мечтал в детстве, куда хотел поехать, кем хотел быть, что сделать. Я не убеждаю, я просто предлагаю несколько вариантов развития идеи, никогда не зная, какой из них выберет клиент. Например, хочет человек построить крыльцо. Начинаем разговаривать, обсуждать детали, чертежи. В разговоре и вырисовываются истинные желания человека, его невоплощенные мечты. Считается, что нужна большая смелость, чтобы их воплотить, но на деле достаточно просто единомышленника. 

- То есть крыльцо может стать воплощением мечты? 
 
- Скорее шагом к ее воплощению. Само крыльцо-то, может, будет обычным, но человек уже начал меняться, «вспоминать себя». Крыльцо здесь как тот топор в каше из сказки. 

- Откуда появляются идеи? 
 
- Ну кто же знает… Вот были у меня сломанные часы: механизм рабочий, а корпус поврежден. Я все думал: что бы с ними сделать? Неожиданно вспомнился Шляпник из «Алисы в Стране чудес» Кэрролла. Так и вышли часы в форме шляпы. Покупатель на них тут же нашелся. 
 
- Вы гордитесь своими работами? 
 
- Я горжусь тем, что сделал нечто «с нуля», своими руками. 

- Не жалко расставаться с тем, во что вложено столько сил, времени, эмоций? Знаю, что над моделью знаменитого парусника «Баунти» вы с единомышленниками трудились несколько лет. Это же титанический труд, а у вас ничего не осталось, кроме фотографий. 
 
- Да, эта модель делалась четыре года. Но расставаться не было жалко. Мы отдали только дерево, металл, ткань, краски. Но у нас остались опыт, впечатления, история! 
 
- Ваше дело - это хобби или работа? 
 
- Ни то и ни другое. Есть такое выражение: «Найдите работу по душе, и вы никогда не будете работать». Я нашел больше чем работу, я нашел себя. Это моя жизнь, мой путь. Через реализацию небольших задач я помогаю другим открывать себя. 

- Поделитесь своими планами на будущее. 
 
- Очень много планов, связанных с кораблями. Сейчас в работе турбоход «Федор Шаляпин». Он был построен в 1954 году. Первоначально назывался Ivernia, но в 1973 году продан в Советский Союз и получил новое имя. Сначала принадлежал Дальневосточному морскому пароходству, затем - Черноморскому. На нем ходил капитаном отец человека, который и заказал мне эту модель. Работа большая, интересная.
 
Дата: 16 марта 2017 , 14:37
81
Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Роман Романов
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