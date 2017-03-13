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Музыкант Дмитрий Сибирцев: «У Самары богатая музыкальная история»

6 марта, накануне Международного женского дня, представительницам прекрасной половины самарцев сделали роскошный подарок. На сцене филармонии выступил арт проект «ТенорА XXI века». Его организатор и руководитель, известный российский музыкант и продюсер Дмитрий Сибирцев рассказал о том, как появляются любимые зрителями программы, и о том, какой видят Самару жители других городов.
 
50 программ - более 2000 песен 
 
- Концерт 6 марта - это не совершенно новая программа. Мы ее уже привозили в Самару. Но она видоизменилась. Раньше в ней были только советские песни. Сейчас первое отделение - это зарубежные шлягеры. Программа формируется из 100-120 песен определенной направленности. В зависимости от состава исполнителей мы ее меняем. 
 
Концертная афиша формируется иногда целенаправленно, иногда - спонтанно. Мы делали программы к юбилеям выдающихся композиторов: Франческо Паоло Тости, Георгия Свиридова. Иногда они посвящены вокалистам: Марио Ланца, Лучано Паваротти. Поем знаковые произведения из их репертуара. Есть авторская программа итальянского композитора Элиа Нэве, который пишет только для «Теноров XXI века». 
 
Мы сделали программу «Песни мирового кино», есть специально для детей - собрание композиций из советских мультфильмов. Военная тематика, песни Бабаджаняна, памяти Муслима Магомаева... Мы заметили, что у нас идет подряд несколько композиций о маме, и в следующем году сделаем программу из таких песен: итальянские, французские, наши. 
 
За 11 лет мы спели более 2000 произведений. Мне хочется, чтобы участники арт-проекта «ТенорА XXI века» работали. Я знаю певцов, которым достаточно регулярно петь своего Карузо и получать за это деньги. Нам это неинтересно, мы не для этого создавались.
 
Подобно соревнованию 
 
- Каждый участник арт-проекта хочет показать, что у него есть нереализованный потенциал. Соревновательная часть важна. Я стараюсь это использовать на сцене - элемент шоу, не выходящего за рамки приличия. Это в жизни мы друзья, а за кулисами я замечаю: каждый прислушивается к тому, как выступил человек до него, и вижу желание: «Сейчас я тебя превзойду». 
 
Наверное, от других руководителей музыкальных коллективов я отличаюсь тем, что не подбираю состав в проект, чтобы все были хуже, чем я. Могу спеть иногда, но в первую очередь я тот, кто всех объединил.
 
На музыкальной карте страны 
 
- У Самары богатая музыкальная история. Конечно, накладывает отпечаток то, что в городе нет консерватории. Это большая проблема. Например, в Екатеринбурге консерватория способна обеспечить кадрами и оперный театр, и филармонию. Самару чаще всего наполняли люди приезжие, и я такой же человек: приехал сюда и отдал этому городу шесть лет жизни (Дмитрий Сибирцев работал заведующим литературной частью Самарского академического театра оперы и балета. - Прим. авт.). Так же приехал и мой отец (Александр Сибирцев был директором и солистом Самарского академического театра оперы и балета. - Прим. авт.), и Андрей Антонов из Волгограда. 
 
Но Самара с честью выходит из этой ситуации. В городе одна из самых заметных филармоний в стране, которая живет очень насыщенной жизнью. 
 
Самарские музыкальные спектакли два года подряд номинируются на «Золотую Маску», и по результатам просмотра в этом году, по-моему, шансы получить ее как никогда велики. Театр «Новая опера» представлен в шести номинациях, и я нисколько не огорчусь, если самарцы отберут у нас какую-нибудь «Маску». 
 
Можно было бы сказать, что номинация не менее важна, чем получение награды. Но «Маска» - отличный способ показать власти, что в театре происходит нечто важное. Им нужны первые места. «Я буду вкладывать деньги, если вы будете побеждать». Не все понимают, что развитие - это самое важное. И требует времени. 
 
Желаю театру прорваться. Тем более что спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» ставил мой близкий друг Георгий Исаакян. Его, на мой взгляд, несправедливо обделили в нашем театре, не выдвинув его «Богему». Но зато выдвинули «Леди Макбет». 
 
Басы XXI века 
 
- Город заслужил, чтобы в Самаре был этот фестиваль. Он всегда интересен, с серьезными персоналиями. В этом году ему исполнится 20 лет - это очень важная веха. Если организовать его в Самаре не получится, значит, проведем гала-концерт в Москве. Но зачем? Это самарский фестиваль, и все это знают. 
 
В нынешнем году есть возможность выйти на сцену людям, которые принимали участие в проекте «Басы XXI века» начинающими певцами. Мы их приглашали после самых первых конкурсов в их карьере. Можно показать, как они профессионально выросли, как прогрессируют их старшие коллеги. Кроме того, есть пласт зрителей, которые уже привыкли к фестивалю и ждут его.
 
Дата: 13 марта 2017 , 14:06
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Театр «Новая опера»
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