Иван Мельников: «Жители нашего города убедятся, что им есть кем гордиться»



- Эту выставку привезли к нам пензенские коллеги Алла Майская и Дмитрий Сысоев. Она посвящена десятилетию их совместной супружеской и творческой жизни. Художники - представители очень уважаемой по всей России школы живописи, основы которой заложил самородок, поистине народный художник Иван Силыч Горюшкин- Сорокопудов.

- Почему пензенские живописцы привезли свою выставку именно в Самару?

- Наша организация является подразделением Всероссийского союза художников, поэтому мы просто обязаны предоставлять свой выставочный зал всем ее членам, в каком бы регионе они ни проживали. Многие самарские художники окончили Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого, поэтому художники из Пензы для нас как родные. Алла и Дмитрий часто приезжают к нам на творческую дачу и на пленэры. Так что в их экспозиции много пейзажей Самарской луки. Частые гости у нас и художники из Татарстана, Башкирии, Чувашии, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Такой обмен очень полезен для творческого развития самарских художников. Часто такие выставки становятся обменными, то есть наши земляки - члены СХР едут в гости к тем, кто выставляется у нас.

- А где можно увидеть работы членов Самарского отделения Союза художников России в нашем городе?



- Выставочное пространство на улице Молодогвардейской, к сожалению, небольшое. А членов Союза художников у нас в регионе достаточно много. И все же мы находим возможность организовать их выставки. Им достаточно заранее подать заявку. Групповые и персональные выставки наших мастеров искусств проходят фактически ежемесячно.

В 2017 году мы начали реализовывать еще один интересный проект - «Выставку одной картины». Выбираем самое интересное и творческое полотно, только что родившееся в мастерских наших живописцев, и приглашаем коллег-художников осмыслить и оценить его, а самарцев - просто полюбоваться им.

К тому же не первый год у нас проводится осенняя областная выставка «Палитра Самарской луки». Мы используем для ее проведения более просторные выставочные пространства краеведческого музея имени Алабина. Эта крупная экспозиция как бы подводит итоги летним пленэрам.

- Кто вам помогает в вашей деятельности?



- Помогают и министерство культуры области, и администрация Самары. Например, на этот год запланирован пленэр «Портрет города». И чтобы он прошел на высоком уровне, нам необходимы средства. Будем подавать заявку на грант в управление городского департамента культуры.

Несколько лет подряд самарское отделение издает серию каталогов «Прекрасного след» на субсидии губернского министерства культуры. Книги - дань памяти художников, чей творческий путь связан с землей самарской. В этом году правлением принято решение об издании книги «Художники запасной столицы». Над этим каталогом сейчас работает искусствовед, член Союза художников России Татьяна Петрова.

- В 2017 году у вас в Союзе просто парад знаменательных дат. Как вы сумеете организовать выставки всех юбиляров?

- Да, два десятка художников, состоящих в Самарском отделении СХР, отмечают в 2017 году различные юбилеи. Поэтому мы обратились к нашим добрым партнерам - музею имени Алабина. И планируем в его стенах в сентябре организовать большую выставку юбиляров. Поверьте, жители нашего города убедятся, что им есть кем гордиться. Ведь в члены Союза принимают только состоявшихся мастеров, за плечами которых несколько масштабных выставок. Кандидатов буквально как сквозь сито просеивает при приеме в Союз художников России авторитетная столичная комиссия, в которую входят и народные художники России, и академики.

- На будущий год Самарское отделение Союза художников отметит свое 80-летие. Как готовитесь к этой дате?

- Мы обсуждали этот вопрос на заседании правления нашей организации и решили ознаменовать 80-летие масштабным художественным проектом. Рабочее его название «Самарские высоты». Проект ставит своей целью представить в едином выставочном пространстве искусство художников Поволжья и России на тему космонавтики. Герои - люди, строящие космические корабли, работающие в цехах и на стартовых площадках. В работах отразятся история и развитие этой отрасли, события и легенды, с ней связанные, а также взгляд художника на космонавтику и Самару космическую. Члены правления разработали положение о конкурсе и приглашение членам Союза участвовать в данном проекте. Думаем, что создавать живописные полотна, графические листы, предметы декоративно-прикладного искусства или скульптурные композиции на тему достижений Самарской области художникам интересно.

- Как будет организован на практике этот проект?

- Сейчас Самарским отделением поданы документы на президентский грант. Если удастся его получить, это будет хорошей поддержкой организации и проведению выставки. Транспортировка работ, создание экспозиции... У художника просто нет средств на эти расходы. Не секрет, что в последнее время многие творческие люди из-за довольно сложной экономической ситуации отошли от больших форматов, переключились на этюды, небольшие картины, скульптуры малых форм, которые можно легко продать через салоны. Мы же хотим напомнить членам нашего Союза о том, что нужно заниматься помимо всего и творчеством, работать над собой, развивать талант. Благо у них есть эти самые таланты, так же как и необходимые для такой серьезной работы знания. Выставку планируем провезти по городам России.

- А у вас уже был опыт организации подобной масштабной выставки?

- Да, конечно. При поддержке президентских грантов, субсидий правительства области Самарским отделением ВТОО «Союз художников России» проведены такие выставки, как «Деревянная скульптура России», «Акварели России», «Волжский гобелен», «Гобелен и керамика», осуществлен проект «На волжских берегах». Последний в 2013 году проходил совместно с Российской академией художеств. Итоговая выставка в Москве объединила произведения членов Союза художников Поволжья и академиков РАХ. Затем мы организовали передвижную экспозицию, которая с успехом прошла по многим волжским городам. Поэтому мы очень надеемся, что наш юбилейный проект также будет поддержан властью.