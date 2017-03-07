07 марта 2017 года,
18:42
$ 58.34    61.86   Нефть 55.85 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Прямая речь/

Библиотекарь Ольга Любимова: «Общество наиграется в планшеты и телефоны и вернется к печатным изданиям»

Ольга Любимова работает в Самарской публичной библиотеке почти четверть века.

 Два года назад она возглавила это учреждение. Как менялась библиотека, чем она радует читателей сегодня и насколько интересно работать в районе, расположенном в историческом центре города, Ольга Любимова рассказала «СГ».

- Ольга Германовна, как вы стали библиотекарем?

- С детства я любила читать и поэтому решила связать свое будущее с книгами. Поступила в Самарский государственный институт культуры на специальность «Библиотековедение и библиография». В то время считалось, что это хорошая, спокойная профессия для женщины. Сразу после окончания вуза, в 1992 году, пришла в публичную библиотеку. Начинала рядовым сотрудником в отделе обслуживания. Работа на абонементе: выдача литературы, общение с читателями. Постепенно набиралась опыта. В 2014 году меня назначили директором.

В то время в здании библиотеки, которое является объектом культурного наследия федерального значения, начались ремонтно-реставрационные работы. Они длились два года. Важно было максимально сохранить интерьеры здания, поэтому были восстановлены мраморные подоконники, напольная плитка на лестничных площадках, лепнина стен и потолков.

- Какой была библиотека 25 лет назад и как менялась с годами?

- Раньше библиотека занимала все здание. Я начинала работать на первом этаже, окна выходили на улицу Куйбышева, и прохожие видели стеллажи, книги. В 90-е годы в Самаре появилось много высших учебных заведений и филиалов вузов, учебной литературы не хватало. Помню очереди в библиотеке. Порой в читальном зале не было ни одного свободного места. Люди делали копии, рады были взять книги из читального зала хотя бы на ночь. Мы обслуживали читателей по восемь часов в день, даже присесть было некогда.

Потом появился Интернет. Конечно, студенты и школьники стали меньше к нам обращаться. И даже у пожилых людей уже есть электронные книги. Тем не менее, двери в нашу библиотеку не закрываются, ежегодно записывается более девяти тысяч читателей разного возраста. Мы обслуживаем не только самарцев, но и иногородних граждан.

- Что представляет собой библиотека сегодня?

- Фонд библиотеки - около 130 тысяч книг, кроме того, мы получаем более 60 наименований газет и журналов. В основном представлены книги по гуманитарным наукам - история, политика, философия, социология - и художественная литература. Также читатели могут познакомиться с редкими дореволюционными изданиями. Библиотека активно комплектуется детской литературой. У взрослых популярны фэнтези, приключения, детективы, дамские и исторические романы, современная проза, как российская, так и зарубежная, мемуары. У нас предоставляется бесплатный доступ к Интернету, Wi-Fi, есть уютная зона отдыха.

Сейчас библиотека не может быть просто учреждением, где берут книги, ищут информацию. В современном мире у нее новые задачи. С детьми, молодежью, взрослыми, ветеранами мы проводим мероприятия, которые расширяют кругозор и в то же время обращают внимание на чтение. Все мероприятия связываем с литературой, сопровождаем их книжными выставками. Активно работаем со школами, прежде всего Самарского района, понимаем, что там - наши будущие читатели. Если ребенок привык ходить в библиотеку, то, повзрослев, будет продолжать делать это.

- Как библиотека участвует в общественной жизни района?

- Мы любим наш Самарский район. Он - живая история города, украшением которого является отреставрированное здание нашей библиотеки. Всегда стараемся участвовать в районных мероприятиях. В прошлом году в рамках программы «Цветущая Самара» установили у входа вазоны с цветами. В этом году дополним озеленение навесными кашпо. Мы проводим пешеходные экскурсии по району - по местам, где жил, работал, бывал Максим Горький. К 2018 году планируем подготовить еще много интересных экскурсий.

- Какие перспективы у библиотеки?

- Думаю, скоро общество наиграется в планшеты и телефоны и вернется к печатным изданиям. Вы замечали, что уже сейчас в транспорте люди снова стали держать в руках бумажные книги?

Средний возраст сотрудников нашей библиотеки - 40 лет, а совсем недавно был 55. Молодые специалисты приходят и остаются. Сегодня сотрудник библиотеки - это человек, который не только выдает книги и журналы. Он должен уметь многое: писать проекты и программы, творчески мыслить, ему необходимы знания в области психологии и рекламы, опыт в организации культурно-массовых мероприятий. Без любви к литературе и истории здесь не обойтись. Когда мы принимаем на работу новых сотрудников, выбираем людей творческих, неравнодушных, с искорками в глазах. Чтобы развиваться, библиотека должна быть интересной, востребованной. Работать по старым шаблонам не получится.

 

Дата: 7 марта 2017 , 16:45
51
Автор текста: Лариса Дядякина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Прямая речь
Библиотекарь Ольга Любимова: «Общество наиграется в планшеты и телефоны и вернется к печатным изданиям»
7 марта 2017
51
Библиотекарь Ольга Любимова: «Общество наиграется в планшеты и телефоны и вернется к печатным изданиям»
Валерий Фомичев - о высоком кредитном рейтинге Самары по оценке Fitch Ratings
28 февраля 2017
243
Валерий Фомичев - о высоком кредитном рейтинге Самары по оценке Fitch Ratings
Режиссер-постановщик Театра оперы и балета Оксана Штанина рассказала о процессе подготовки и залоге успеха оперетты
21 февраля 2017
345
Режиссер-постановщик Театра оперы и балета Оксана Штанина рассказала о процессе подготовки и залоге успеха оперетты
Руководитель городского департамента финансов Татьяна Офицерова: «У Самары стабильное положение»
21 февраля 2017
228
Руководитель городского департамента финансов Татьяна Офицерова: «У Самары стабильное положение»
Представитель УФНС России по Самарской области Елена Данилкина рассказала об основных видах льгот и о новшествах законодательства
17 февраля 2017
378
Представитель УФНС России по Самарской области Елена Данилкина рассказала об основных видах льгот и о новшествах законодательства
Заслуженный учитель России Маргарита Мусатова рассказала об уникальном музее школы №58
13 февраля 2017
224
1
Заслуженный учитель России Маргарита Мусатова рассказала об уникальном музее школы №58
Самарский режиссер Леонтий Бородулин: «В режиссуре есть параллели с профессией следователя»
13 февраля 2017
300
Самарский режиссер Леонтий Бородулин: «В режиссуре есть параллели с профессией следователя»
Анита Цой о героях и пользе старых компьютеров
12 февраля 2017
258
Анита Цой о героях и пользе старых компьютеров
Главный врач онкодиспансера Андрей Орлов: «Регулярные обследования позволяют выявлять онкологическую патологию на ранних стадиях»
7 февраля 2017
323
Главный врач онкодиспансера Андрей Орлов: «Регулярные обследования позволяют выявлять онкологическую патологию на ранних стадиях»
Лента новостей
7 марта 2017 , 16:54
91
Самарцы получат единые квитанции на оплату ЖКУ и капремонта
Первые платежные документы нового образца горожане обнаружат в своих почтовых ящиках до 10 марта.
7 марта 2017 , 16:48
95
Районам Самары поручено привести в порядок контейнерные площадки в преддверии ЧМ-2018
В Самарском районе большинство домов не оборудовано мусоропроводами. Жители пользуются...
7 марта 2017 , 16:38
97
В Самаре завершился фестиваль «Дни города Тхонъён»
Южнокорейские музыканты выступили в ДК «Заря».
7 марта 2017 , 16:34
93
Баскетбольный клуб «Самара» объявил набор детей
Недавно на базе гимназии №3 открылось детское отделение баскетбольного клуба...
7 марта 2017 , 16:27
76
Районные администрации заставят застройщиков соблюдать границы
Еще несколько лет назад самозахват земли под строительство в Самаре не был редкостью. 
7 марта 2017 , 16:16
87
В Самаре открылся мини-музей болгарской Стара-Загоры
В прошлом году Самара отмечала полувековой юбилей улицы Стара-Загора и 140-летие...
7 марта 2017 , 16:08
95
Факультету иностранных языков СГСПУ исполнилось 75 лет
Организованный в годы войны, он выпустил большой отряд педагогов и переводчиков, в том числе...
Все новости
Календарь
Март  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 28 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5206
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4089
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
3211
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
10 февраля 2017
2419
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
  Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
У музея
19 февраля 2017
981
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
506
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
556
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
410
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.