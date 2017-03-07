Библиотекарь Ольга Любимова: «Общество наиграется в планшеты и телефоны и вернется к печатным изданиям»

Ольга Любимова работает в Самарской публичной библиотеке почти четверть века.

Два года назад она возглавила это учреждение. Как менялась библиотека, чем она радует читателей сегодня и насколько интересно работать в районе, расположенном в историческом центре города, Ольга Любимова рассказала «СГ».

- Ольга Германовна, как вы стали библиотекарем?

- С детства я любила читать и поэтому решила связать свое будущее с книгами. Поступила в Самарский государственный институт культуры на специальность «Библиотековедение и библиография». В то время считалось, что это хорошая, спокойная профессия для женщины. Сразу после окончания вуза, в 1992 году, пришла в публичную библиотеку. Начинала рядовым сотрудником в отделе обслуживания. Работа на абонементе: выдача литературы, общение с читателями. Постепенно набиралась опыта. В 2014 году меня назначили директором.

В то время в здании библиотеки, которое является объектом культурного наследия федерального значения, начались ремонтно-реставрационные работы. Они длились два года. Важно было максимально сохранить интерьеры здания, поэтому были восстановлены мраморные подоконники, напольная плитка на лестничных площадках, лепнина стен и потолков.

- Какой была библиотека 25 лет назад и как менялась с годами?

- Раньше библиотека занимала все здание. Я начинала работать на первом этаже, окна выходили на улицу Куйбышева, и прохожие видели стеллажи, книги. В 90-е годы в Самаре появилось много высших учебных заведений и филиалов вузов, учебной литературы не хватало. Помню очереди в библиотеке. Порой в читальном зале не было ни одного свободного места. Люди делали копии, рады были взять книги из читального зала хотя бы на ночь. Мы обслуживали читателей по восемь часов в день, даже присесть было некогда.

Потом появился Интернет. Конечно, студенты и школьники стали меньше к нам обращаться. И даже у пожилых людей уже есть электронные книги. Тем не менее, двери в нашу библиотеку не закрываются, ежегодно записывается более девяти тысяч читателей разного возраста. Мы обслуживаем не только самарцев, но и иногородних граждан.

- Что представляет собой библиотека сегодня?

- Фонд библиотеки - около 130 тысяч книг, кроме того, мы получаем более 60 наименований газет и журналов. В основном представлены книги по гуманитарным наукам - история, политика, философия, социология - и художественная литература. Также читатели могут познакомиться с редкими дореволюционными изданиями. Библиотека активно комплектуется детской литературой. У взрослых популярны фэнтези, приключения, детективы, дамские и исторические романы, современная проза, как российская, так и зарубежная, мемуары. У нас предоставляется бесплатный доступ к Интернету, Wi-Fi, есть уютная зона отдыха.

Сейчас библиотека не может быть просто учреждением, где берут книги, ищут информацию. В современном мире у нее новые задачи. С детьми, молодежью, взрослыми, ветеранами мы проводим мероприятия, которые расширяют кругозор и в то же время обращают внимание на чтение. Все мероприятия связываем с литературой, сопровождаем их книжными выставками. Активно работаем со школами, прежде всего Самарского района, понимаем, что там - наши будущие читатели. Если ребенок привык ходить в библиотеку, то, повзрослев, будет продолжать делать это.

- Как библиотека участвует в общественной жизни района?

- Мы любим наш Самарский район. Он - живая история города, украшением которого является отреставрированное здание нашей библиотеки. Всегда стараемся участвовать в районных мероприятиях. В прошлом году в рамках программы «Цветущая Самара» установили у входа вазоны с цветами. В этом году дополним озеленение навесными кашпо. Мы проводим пешеходные экскурсии по району - по местам, где жил, работал, бывал Максим Горький. К 2018 году планируем подготовить еще много интересных экскурсий.

- Какие перспективы у библиотеки?

- Думаю, скоро общество наиграется в планшеты и телефоны и вернется к печатным изданиям. Вы замечали, что уже сейчас в транспорте люди снова стали держать в руках бумажные книги?

Средний возраст сотрудников нашей библиотеки - 40 лет, а совсем недавно был 55. Молодые специалисты приходят и остаются. Сегодня сотрудник библиотеки - это человек, который не только выдает книги и журналы. Он должен уметь многое: писать проекты и программы, творчески мыслить, ему необходимы знания в области психологии и рекламы, опыт в организации культурно-массовых мероприятий. Без любви к литературе и истории здесь не обойтись. Когда мы принимаем на работу новых сотрудников, выбираем людей творческих, неравнодушных, с искорками в глазах. Чтобы развиваться, библиотека должна быть интересной, востребованной. Работать по старым шаблонам не получится.