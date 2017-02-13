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Заслуженный учитель России Маргарита Мусатова рассказала об уникальном музее школы №58

Школа №58 Октябрьского района Самары отметила 80-летие. Здесь создана экспозиция, посвященная этому учебному заведению, - одна из лучших среди подобных в городе. Ее основатель и нынешний руководитель - заслуженный учитель России, бывший директор школы Маргарита Александровна Мусатова. 

- Вы коренная самарчанка?

- Я родилась в 1930 году в Пензенской области, однако всю сознательную жизнь прожила в Куйбышеве, в Самаре. Окончила школу №32 и затем проучилась четыре года в Куйбышевском педагогическом институте на факультете русского языка и литературы. Вышла замуж за военного. Мы сразу получили распределение на Сахалин. Там первый раз попробовала себя в качестве учителя. Затем судьба нас побросала по стране: Смоленск, Подмосковье, Татищево, Красноярск. Даже пришлось побывать в Германии.

- С какого времени вы работаете в школе №58?

- С 1965 года и по сей день! Получается более 50 лет. Пришла сюда завучем, а потом пришлось стать директором. Вот сейчас в
очередь учителя встают - так всем хочется руководить. А я долго отказывалась. Когда наконец согласилась занять опустевшее кресло, то сразу пришлось пойти учиться на… техника-газовика.

- Почему?

- Наша школа находилась среди массива частных домов, и центрального отопления в этом районе города не было. Вот и приходилось порой вместо отсутствующего истопника самой работать в школьной котельной. Бежишь чуть свет и смотришь: вышел ли тот на работу? Если нет, сама берешься за дело и дежуришь там, чтобы ребятишки в теплую школу пришли.

- Какие трудности, кроме чисто бытовых, вы встретили в начале своей карьеры в школе?

- Сознаюсь, мне было очень нелегко. Вокруг - частный сектор. Овраг Подпольщиков, так назывался нынешний Постников овраг, был застроен деревянными домишками и даже землянками. Здесь обитали работники Трубочного завода, которых не смогли обеспечить жильем. Они самовольно селились на пустующей территории неподалеку от корпусов предприятия. Семьи были большие - 5, 7 и даже 10 детей в большинстве из них. Взрослые весь день на работе, ребята же предоставлены самим себе. Вот и пришлось внешкольную работу организовывать. Как районный депутат создавала детские клубы по месту жительства. Думала и о том, чем отвлечь мальчишек от хулиганских выходок. Решила построить в школе спортивную площадку первую в городе.

- Как вам удалось это сделать?

- Дело в том, что директора завода имени Масленникова никогда ни в чем не отказывали подшефному учебному заведению. Я увидела как-то в московской газете «Неделя» снимок спортивной площадки одной из школ Свердловска. А почему бы и нам такую не сделать? Зажгла этой идеей директора школы и учителей физкультуры, они подготовили чертежи. А 22-й цех завода Масленникова изготовил все спортивные сооружения.

- Ваша школа была и остается одной из самых крупных в Октябрьском районе...

- Особенно выросло количество детей во время войны. Заглянешь в журналы 1945 -1947 годов и диву даешься: классы от А до И - с десяток параллелей! А в каждом - от 30 до 40 и больше учеников!

- Как же удавалось вместить столько школьников и организовать учебный процесс?

- Наше учебное заведение работало в три смены, а до полуночи здесь еще занимались молодые рабочие в вечерней школе. Вот какую нагрузку выдержали! Добавлю, что у нас учились и ребята из расположенного поблизости детского дома. Для многих из них наш коллектив стал настоящей семьей.

- Сейчас у вас тоже много учеников?

- Наше учебное заведение и сегодня работает в две смены. Вместо бараков вокруг школы выросли новые современные кварталы. Благо, директора этого учебного заведения сумели добиться расширения площадей. При Олеге Петрове был оборудован в цоколе спортивный зал. Нынешний директор Алексей Дегтев воплотил в жизнь задуманный еще мною четырехэтажный пристрой. Так что у нас теперь есть три спортзала, школьное кафе и даже зимний сад. А вместо спортплощадки - настоящий мини-стадион! Нашлось место и для школьного музея, который я создавала уже в пенсионном возрасте вместе с учителями, ветеранами и бывшими выпускниками.

- Какие разделы есть в вашем музее?

- Конечно, самый первый посвящен славной истории нашей школы. Построенная в 1936 году, она носила номер 82. Затем после расформирования школы №58, располагавшейся на улице Льва Толстого, нам был присвоен ее номер. Особый раздел посвящен выпуску 1945 года. Многие ребята и учителя 40-х годов - участники Великой Отечественной. Мы с юными экскурсоводами по крупицам собрали сведения о них и артефакты - медали и ордена, письма с фронта, коптилки и зажигалки, сделанные из гильз. О результатах поисков говорит мемориальная доска на здании школы. На ней указано, что 15 учителей и 55 учеников нашей школы ушли на фронт во время Великой Отечественной. Но поиск продолжается. Недавно мы уточнили, что ушедших на фронт учеников было 57.

- В школе есть еще мемориальные уголки, посвященные особо отличившимся выпускникам. Расскажите о них, пожалуйста.

- Это тоже результат работы активистов музея. Есть мемориальная доска в память о выпускнике школы Герое Советского Союза Борисе Якушеве, совершившем свой подвиг в годы Великой Отечественной войны. Ученики и учителя 58-й хранят память и о погибших в Афганистане воинах-интернационалистах Константине Буланцеве и Андрее Козулине, выпускниках 70 - 80-х годов.

- Что уникального можно увидеть в музейных витринах?

- Там материалы, посвященные пионерской и комсомольской организациям, тимуровскому движению. Много интересных экспонатов нам передали шефы - коллектив завода имени Масленникова. Мы бережно храним знамена этого славного предприятия, образцы продукции военного назначения и прославившие его по всему СССР знаменитые часы «ЗиМ».

- Что вы считаете самым важным в воспитании школьников?

- Самое главное - воспитать порядочного, достойного человека. Считаю, что научить на тройку математике и русскому можно любого. А вот добиться того, чтобы ребенок стал настоящим гражданином - это огромный труд.
Дата: 13 февраля 2017 , 14:28
75
Автор текста: Татьяна Гриднева
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